Με χειμωνιάτικο καιρό η Πρωτομαγιά- «Επιβεβαιώνεται η ψυχρή εισβολή» λέει ο Θοδωρής Κολυδάς

Πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένοι άνεμοι αναμένονται την Πρωτομαγιά, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά μοντέλα που κάνουν λόγο για ψυχρή εισβολή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά αναμένεται ενίσχυση των βορείων-βορειοανατολικών ανέμων και μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρα μας.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες – Χιόνια στα ορεινά

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόγνωση της ΕΜΥ, η οποία αναφέρει νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, τοπικές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Πτώση της θερμοκρασίας

Επίσης όπως ανέφερε σήμερα στην πρόγνωσή της, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη από την Πέμπτη 30/4 ο καιρός αλλάζει και η θερμοκρασία πέφτει αισθητά, ακόμα και 10 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα θα δούμε τον υδράργυρο την Πέμπτη και την Παρασκευή, από τους 27 βαθμούς Κελσίου στους 16 με 17.

Παρόμοια είναι η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου για την Πρωτομαγιά. Όπως αναφέρει η καλοκαιρία θα κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη, καθώς από Πέμπτη το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει. Συνεπώς, την Πρωτομαγιά ο καιρός θα είναι άστατος με μπόρες και χαμηλές θερμοκρασίες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Συγκεριμένα, η Πελοπόννησος, η Στερεά, η Μακεδονία και κάποια νησιά του Ιονίου θα δουν έντονες μπόρες. Ο καιρός θα παραμείνει μουντός έως και τις 2 Μαΐου.