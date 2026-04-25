Κρύος φαίνεται ότι θα είναι ο καιρός μετά την Πρωτομαγιά, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν πιθανή ψυχρή εισβολή στις αρχές του μηνός.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι στις αρχές Μαΐου υπάρχει υπαρκτή πιθανότητα ψυχρής μεταφοράς προς την Ελλάδα, με πιο έντονο σήμα για τη βόρεια χώρα. Η εικόνα, όμως, δεν είναι ίδια για όλες τις περιοχές.

«Από την ανάλυση των ensemble μετεωγραμμάτων του ECMWF και του GFS προκύπτει ότι η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα αισθητής πτώσης της θερμοκρασίας, περίπου 70–80%, ενώ στην Αθήνα η τάση είναι πιο οριακή, με πιθανότητα 55–65% και μεγαλύτερη αβεβαιότητα», γράφει.

🎯Πιθανή ψυχρή μεταφορά στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία

✅Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι στις αρχές Μαΐου υπάρχει υπαρκτή πιθανότητα ψυχρής μεταφοράς προς την Ελλάδα, με πιο έντονο σήμα για τη βόρεια χώρα. Από την ανάλυση των ensemble μετεωγραμμάτων… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 25, 2026

Καιρός: «Τα στοιχεία δεν δικαιολογούν αγνόηση της τάσης»

Αν και η τάση πτώσης υπάρχει, δεδομένου ότι αρκετά υποστηρίζουν κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια, «τα 50+1 μέλη του ECMWF δεν δείχνουν ακόμη απόλυτη συμφωνία».

Συνεπώς, τονίζει ο κ. Κολυδάς, υπάρχει σαφής τάση πτώσης της θερμοκρασίας μετά την Πρωτομαγιά, αλλά δεν έχει ακόμη κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα.

Ο κ. Κολυδάς επισημαίνει, τέλος, στο σχετικό άρθρο που συνοδεύει την ανάρτηση ότι τα προγνωστικά στοιχεία δεν δικαιολογούν ούτε υπερβολές αλλά ούτε και αγνόηση της τάσης.

«Εκείνο που απομένει να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες είναι πόσο έντονη θα είναι η πτώση, πόσο θα διαρκέσει και μέχρι ποιο γεωγραφικό πλάτος θα φτάσει ουσιαστικά η ψυχρότερη αέρια μάζα» καταλήγει.