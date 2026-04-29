Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη το μεσημέρι πήρε ο 89χρονος που έσπειρε τον πανικό χθες σε ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο, τραυματίζοντας έναν άνδρας και τέσσερις γυναίκες.

Μετά την απολογία του ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Ηδη ο εισαγγελέας άσκησε στον 89χρονο «πιστολέρο» ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα και συγκεκριμένα για:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Οπλοχρησία κατ εξακολούθηση

Παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ εξακολούθηση

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

Παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρεπλικα

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων



Οταν ο ηλικιωμένος άνδρας έφτασε στον εισαγγελέα χαιρέτησε τα δημοσιογραφικά συνεργεία μέσα από το αυτοκίνητο, ενώ λίγο αργότερα είχε έναν ξεχωριστό διάλογο με τον εισαγγελέα.

Ο Εισαγγελέας είπε στον 89χρονο πιστολέρο: «θα πρέπει να σε φοβάμαι;». Ο ηλικιωμένος απάντησε αμέσως: «ναι, να με φοβάσαι». Ο Εισαγγελέας αναρωτήθηκε γιατί θα έπρεπε να τον φοβάται και ο ηλικιωμένος απάντησε: «Γιατί θα σε τουφεκίσω και εσένα!».

Τι κατέθεσε ο 89χρονος

Ο 89χρονος που συνελήφθη χθες το απόγευμα σε ξενοδοχείο στην Πάτρα και ενώ σχεδίαζε να μεταβεί στην Ιταλία κατέθεσε στους αστυνομικούς πως δεν ήθελε να σκοτώσει κανέναν υπάλληλο.

Αν ήθελα να σκοτώσω, θα τους πυροβολούσα, δεν θα πυροβολούσα στο πάτωμα. Εγώ πυροβολούσα στο πάτωμα και όχι εναντίον τους, ήθελα απλά να κάνω ντόρο γιατί δεν λύνεται το θέμα μου. Πήρα ταξί από τον ΕΦΚΑ γιατί είχε φύγει το ταξί που με πήγε εκεί και πήγα στη Λουκάρεως και μόλις βγήκα από το πρωτοδικείο πήρα απευθείας ταξί και κινήθηκα προς την Πάτρα. Στην αρχή σκέφτηκα να πάω στα ΚΤΕΛ Κηφισού, αλλά τελικά πήγα στην Πάτρα με ταξί».

Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος, έχοντας κρυμμένη μία κυνηγετική καραμπίνα στην καπαρτίνα του, πήγε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό όπου πυροβόλησε τραυματίζοντας στο πόδι έναν υπάλληλο. Στη συνέχεια, έφυγε ανενόχλητος και κατευθύνθηκε στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως. Εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού.

Η επιστολή του 89χρονου

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 89χρονος μετά τους πυροβολισμούς στη Λουκάρεως, άφησε πίσω φακέλους προς τα ΜΜΕ θέλοντας να εξηγήσει για ποιον λόγο έκανε τις επιθέσεις.

Στην επιστολή του αναφέρει:« Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959.

​Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη.

​Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.

Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε «γενίτσαρο» που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

​ΥΓ ​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια – πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλωτσού και του μπάτσου.

​Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

​Ο λυσσασμένος,

Π.Κ.»