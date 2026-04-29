Ελλάδα 29 Απριλίου 2026, 11:54

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας εναντίον του 89χρονου που πραγματοποίησε χθες, Τρίτη, δύο ένοπλες επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή. Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, το κατηγορητήριο για το οποίο θα απολογηθεί ο 89χρονος περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα:

  • Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος
  • Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο
  • Οπλοχρησία κατ εξακολούθηση
  • Παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ εξακολούθηση
  • Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων
  • Παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρεπλικα
  • Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και
  • Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του

Ο συνήγορός του, Βασίλης Νουλέζας, τον περιέγραψε λίγο νωρίτερα στην ΕΡΤ, ως «σωματικά και πνευματικά υγιή, αποφασισμένο να μην δηλώσει μεταμέλεια και απογοητευμένο μέχρι ακραίας απελπισίας γιατί αντί να δικαστεί το 2019 τον έκλεισαν στο Δαφνί για ένα μήνα.

«Με ταλαιπώρησαν 20 χρόνια, με κορόιδεψαν, με χλεύασαν και αντί να μού δώσουν σύνταξη πλαστογράφησαν τα βιβλιάρια ασθένειας που είχα στείλει από την Αμερική», είναι τα λόγια του 89χρονου που μετέφερε ο δικηγόρος του.

Σχετικά με το πώς κατέληξε στην Πάτρα, ο κ. Νουλέζας, είπε ότι ο 89χρονος είχε στόχο να συνεχίσει οδικώς για το Στρασβούργο όπου είχε ήδη προσφύγει κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ΕΦΚΑ. «Δεν ψάχνει ελαφρυντικά και δεν είχε ανθρωποκτόνο διάθεση, αφού πυροβόλησε στο έδαφος και άφησε την καραμπίνα στο Πρωτοδικείο», είπε ο δικηγόρος, μεταφέροντας επίσης δήλωση του πελάτη του ότι δεν θέλει να πεθάνει ούτε στο γηροκομείο ούτε στο φρενοκομείο.

«Φυσικά η συμπεριφορά του δικαιολογεί διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Ωστόσο, πριν από πέντε χρόνια είχε προειδοποιήσει ότι θα τουφεκίσει και αντί να οδηγηθεί στα δικαστήρια τον έκλεισαν στο Δαφνί. Τη βία την καταδικάζουμε όλοι αλλά να ξανασκεφτεί ο προϊστάμενος του ΕΦΚΑ πόσο έχουν ταλαιπωρήσει και ισοπεδώσει ανθρώπους και οικογένειες για να βγάλουν σύνταξη, τη στιγμή που στη Γερμανία η διαδικασία γίνεται σε έναν μήνα», πρόσθεσε.

Το χρονικό του τρόμου

Ο ηλικιωμένος αρχικά έφτασε έχοντας κρυμμένη μία κυνηγετική καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό όπου πυροβόλησε τραυματίζοντας στο πόδι έναν υπάλληλο.

Στον Κεραμεικό, ο σεκιούριτι που βρισκόταν στην πόρτα του ΕΦΚΑ, δεν αναρωτήθηκε πού πήγαινε ο 89χρονος που είχε κρύψει την καραμπίνα στην καπαρντίνα του. Ανέβηκε μέχρι τον 4ο όροφο όπου άνοιξε πυρ, με τους εργαζομένους να μιλούν και για άλλα περιστατικά που έχουν θέσει σε κίνδυνο τις ζωές τους.

Αμέσως μετά, έφυγε ανενόχλητος και κατευθύνθηκε στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως.

Εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού. «Κατά τις 11:30, 12 παρά ακούμε πυροβολισμούς απ’ έξω. Ένα ‘μπαμ’ και μετά από δύο, τρία λεπτά σκάνε μέσα τα παιδιά της δικαστικής αστυνομίας και λένε ‘όλοι έξω, έχουμε θέμα σοβαρό’. Εκκενώνεται όλος ο πρώτος όροφος και το ισόγειο, όλα».

Οι εργαζόμενοι στο κτίριο κάνουν λόγο για σοβαρά κενά στα θέματα ασφάλειας. Σε ένα σημείο που θα έπρεπε να θυμίζει «φρούριο», δεν υπήρχε κανείς να σταματήσει τον 89χρονο.

ηλικιωμένος ξεκίνησε από τα κάτω Πατήσια όπου έφτασε με ταξί στον Κεραμεικό. Στις 10:30 μπήκε στο κτίριο του ΕΦΚΑ χωρίς να αντιληφθεί ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ την καραμπίνα που έκρυψε κάτω από την καμπαρντίνα που φορούσε. Ανέβηκε στο τμήμα Μητρώου στον 4ο όροφο του κτιρίου και εκεί πυροβόλησε τραυματίζοντας τον άτυχο συμβασιούχο υπάλληλο στο πόδι.

Όπως φαίνεται και από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τις κινήσεις του, ο ηλικιωμένος απομακρύνεται ψύχραιμος με το όπλο στο χέρι.

Alter Ego Media: Εκρηκτική αύξηση κερδοφορίας και ισχυρό αποτύπωμα μετά την εισαγωγή στο ΧΑ

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Δικαστικοί υπάλληλοι: Μαζική κινητοποίηση – «Οι κίνδυνοι ξεκινούν από σφαίρες και φτάνουν μέχρι τους σοβάδες»
Συγκέντρωση πραγματοποίησαν οι δικαστικοί υπάλληλοι στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που κήρυξε η Ομοσπονδία τους μετά το περιστατικό με την ένοπλη επίθεση στο κτίριο του Πρωτοδικείου

Εκτός κινδύνου οι πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από σκάγια, καθώς ο 89χρονος φέρεται να πυροβόλησε προς το έδαφος και όχι απευθείας κατά των πολιτών που βρίσκονταν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο

Εργατικό ατύχημα στην Κάλυμνο: Εργαζόμενη ακρωτηριάστηκε σε σούπερ μάρκετ
Το Εργατικό Κέντρο κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο κατάστημα στην Κάλυμνο, καταγγέλλοντας εντατικοποίηση της εργασίας και ελλείψεις σε βασικά μέτρα υγείας και ασφάλειας

Εργατικά δυστυχήματα: Αρνητικό ρεκόρ τετραετίας το 2025 – 8 αυτοκτονίες, 22 θάνατοι από θερμική καταπόνηση
Τα εργατικά δυστυχήματα και οι τραυματισμοί στην εργασία στην Ελλάδα πολλαπλασιάζονται, ενώ θέματα όπως η ψυχική υγεία και η θερμική καταπόνηση προστίθενται στη γενική δυστοπική εικόνα- Τι δείχνουν τα στοιχεία της νέας έρευνας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζόμενων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας
Στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης στο Πρωτοδικείο η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επισημαίνει τα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια και ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα – «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)
Ο 89χρονος δράστης των ένοπλων επιθέσεων έφτασε στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης

Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων – «Αποτέλεσμα κοινωνικού αυτοματισμού οι επιθέσεις»
Μετά την επίθεση του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο τραυματίζοντας πέντε άτομα οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις θέτοντας ζητήματα ασφάλειας αλλά και συνθηκών εργασίας

Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας
Στο φως έρχονται τα κενά ασφαλείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο 89χρονος χθες στην Αθήνα. Τι είπε στους αστυνομικούς. Οδηγείται στον εισαγγελέα

Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώου Διαθηκών
Ποια πιστοποιητικά μπορούν να εκδώσουν οι πολίτες - Ποιο είναι το κόστος - Ποια είναι η ισχύς των πιστοποιητικών - Βήμα βήμα όλες οι κινήσεις από το πρώτο κλικ μέχρι την εκτύπωση του αναγκαίου πιστοποιητικού

Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 89χρονος – Τι είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος μιλώντας στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν παραδέχεται όσα έκανε και επιμένει στους ισχυρισμούς του για τη σύνταξη που άδικα δεν του έχουν αναγνωρίσει οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα.

«Τα κεφάλια κάτω»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του μετά το 1-0 επί της Μονακό (vid)
Χαμηλά τα κεφάλια και τη... μπάλα, θέλει να βλέπει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως ανέφερε κατά την ομλία του στους παίκτες του Ολυμπιακού μετά το 1-0 επί της Μονακό στα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας.

Βαθαίνει το χάσμα υπουργών-βουλευτών στη ΝΔ: Άγρια Κόντρα Ταχιάου-Γιόγιακα στη Βουλή
Σε μια περίοδο που οι συζητήσεις στο κυβερνών κόμμα για το θεσμικό ρόλο του βουλευτή, τις αρμοδιότητες αλλά και τα όρια στις σχέσεις με την εκτελεστική εξουσία έχουν φουντώσει ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο βουλευτής Θεσπρωτίας, Βασίλης Γιόγιακας είχαν άγρια κόντρα στη Βουλή με αφορμή ερώτηση για τη χρηματοδότηση κατασκευής του έργου οδικός άξονας Ηγουμενίτσα-Σαγιάδα-Μαυρομάτι/Παράκαμψη Ηγουμενίτσας.

Συγκέντρωση πραγματοποίησαν οι δικαστικοί υπάλληλοι στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που κήρυξε η Ομοσπονδία τους μετά το περιστατικό με την ένοπλη επίθεση στο κτίριο του Πρωτοδικείου

Εκτός κινδύνου οι πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από σκάγια, καθώς ο 89χρονος φέρεται να πυροβόλησε προς το έδαφος και όχι απευθείας κατά των πολιτών που βρίσκονταν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο

Η στάθμη ανεβαίνει, η γη υποχωρεί – Εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται καθώς οι εκβολές των ποταμών βυθίζονται
Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις προκαλούν καθίζηση στις εκβολές των μεγαλύτερων ποταμών, ενώ παράλληλα η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει.

Η πρώτη αντίδραση του Τσάνινγκ Τέιτουμ στον αρραβώνα της πρώην του Ζόι Κράβιτζ
Οι δύο γνωστοί ηθοποιοί Τσάνινγκ Τέιτουμ και Ζόι Κράβιτζ είχαν σχέση για περίπου τρία χρόνια προτού αποφασίσουν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους το 2024

Συμβαίνει και στους καλύτερους: Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ του Νόιερ στο Παρί – Μπάγερν (vid)
Ο Μάνουελ Νόιερ είναι ένας από τους καλύτερους γκολκίπερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ωστόσο στο Παρί – Μπάγερν τα… έφαγε όλα όρθιος, κάνοντας αρνητικό ρεκόρ δύο δεκαετιών!

Εργατικό ατύχημα στην Κάλυμνο: Εργαζόμενη ακρωτηριάστηκε σε σούπερ μάρκετ
Το Εργατικό Κέντρο κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο κατάστημα στην Κάλυμνο, καταγγέλλοντας εντατικοποίηση της εργασίας και ελλείψεις σε βασικά μέτρα υγείας και ασφάλειας

Εργατικά δυστυχήματα: Αρνητικό ρεκόρ τετραετίας το 2025 – 8 αυτοκτονίες, 22 θάνατοι από θερμική καταπόνηση
Τα εργατικά δυστυχήματα και οι τραυματισμοί στην εργασία στην Ελλάδα πολλαπλασιάζονται, ενώ θέματα όπως η ψυχική υγεία και η θερμική καταπόνηση προστίθενται στη γενική δυστοπική εικόνα- Τι δείχνουν τα στοιχεία της νέας έρευνας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζόμενων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας
Στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης στο Πρωτοδικείο η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επισημαίνει τα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια και ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα – «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)
Ο 89χρονος δράστης των ένοπλων επιθέσεων έφτασε στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης

Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. – «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εσφαλμένα παρουσιάζει την Ελλάδα ως μη ασφαλή χώρα - Για τα κενά ασφαλείας αρκέστηκε να πει ότι οφείλονται στο ότι κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική
Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Κώστας Τσουκαλάς έβαλε στο στόχαστρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος - όπως τόνισε - απέφυγε να πει ένα καθαρό όχι για το αν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη
Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών - «Όλα ξεκινάνε από το Μέγαρο Μαξίμου»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

