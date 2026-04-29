Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας εναντίον του 89χρονου που πραγματοποίησε χθες, Τρίτη, δύο ένοπλες επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή. Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, το κατηγορητήριο για το οποίο θα απολογηθεί ο 89χρονος περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Οπλοχρησία κατ εξακολούθηση

Παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ εξακολούθηση

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

Παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρεπλικα

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του

Ο συνήγορός του, Βασίλης Νουλέζας, τον περιέγραψε λίγο νωρίτερα στην ΕΡΤ, ως «σωματικά και πνευματικά υγιή, αποφασισμένο να μην δηλώσει μεταμέλεια και απογοητευμένο μέχρι ακραίας απελπισίας γιατί αντί να δικαστεί το 2019 τον έκλεισαν στο Δαφνί για ένα μήνα.

«Με ταλαιπώρησαν 20 χρόνια, με κορόιδεψαν, με χλεύασαν και αντί να μού δώσουν σύνταξη πλαστογράφησαν τα βιβλιάρια ασθένειας που είχα στείλει από την Αμερική», είναι τα λόγια του 89χρονου που μετέφερε ο δικηγόρος του.

Σχετικά με το πώς κατέληξε στην Πάτρα, ο κ. Νουλέζας, είπε ότι ο 89χρονος είχε στόχο να συνεχίσει οδικώς για το Στρασβούργο όπου είχε ήδη προσφύγει κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ΕΦΚΑ. «Δεν ψάχνει ελαφρυντικά και δεν είχε ανθρωποκτόνο διάθεση, αφού πυροβόλησε στο έδαφος και άφησε την καραμπίνα στο Πρωτοδικείο», είπε ο δικηγόρος, μεταφέροντας επίσης δήλωση του πελάτη του ότι δεν θέλει να πεθάνει ούτε στο γηροκομείο ούτε στο φρενοκομείο.

«Φυσικά η συμπεριφορά του δικαιολογεί διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Ωστόσο, πριν από πέντε χρόνια είχε προειδοποιήσει ότι θα τουφεκίσει και αντί να οδηγηθεί στα δικαστήρια τον έκλεισαν στο Δαφνί. Τη βία την καταδικάζουμε όλοι αλλά να ξανασκεφτεί ο προϊστάμενος του ΕΦΚΑ πόσο έχουν ταλαιπωρήσει και ισοπεδώσει ανθρώπους και οικογένειες για να βγάλουν σύνταξη, τη στιγμή που στη Γερμανία η διαδικασία γίνεται σε έναν μήνα», πρόσθεσε.

Το χρονικό του τρόμου

Ο ηλικιωμένος αρχικά έφτασε έχοντας κρυμμένη μία κυνηγετική καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό όπου πυροβόλησε τραυματίζοντας στο πόδι έναν υπάλληλο.

Στον Κεραμεικό, ο σεκιούριτι που βρισκόταν στην πόρτα του ΕΦΚΑ, δεν αναρωτήθηκε πού πήγαινε ο 89χρονος που είχε κρύψει την καραμπίνα στην καπαρντίνα του. Ανέβηκε μέχρι τον 4ο όροφο όπου άνοιξε πυρ, με τους εργαζομένους να μιλούν και για άλλα περιστατικά που έχουν θέσει σε κίνδυνο τις ζωές τους.

Αμέσως μετά, έφυγε ανενόχλητος και κατευθύνθηκε στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως.

Εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού. «Κατά τις 11:30, 12 παρά ακούμε πυροβολισμούς απ’ έξω. Ένα ‘μπαμ’ και μετά από δύο, τρία λεπτά σκάνε μέσα τα παιδιά της δικαστικής αστυνομίας και λένε ‘όλοι έξω, έχουμε θέμα σοβαρό’. Εκκενώνεται όλος ο πρώτος όροφος και το ισόγειο, όλα».

Οι εργαζόμενοι στο κτίριο κάνουν λόγο για σοβαρά κενά στα θέματα ασφάλειας. Σε ένα σημείο που θα έπρεπε να θυμίζει «φρούριο», δεν υπήρχε κανείς να σταματήσει τον 89χρονο.

ηλικιωμένος ξεκίνησε από τα κάτω Πατήσια όπου έφτασε με ταξί στον Κεραμεικό. Στις 10:30 μπήκε στο κτίριο του ΕΦΚΑ χωρίς να αντιληφθεί ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ την καραμπίνα που έκρυψε κάτω από την καμπαρντίνα που φορούσε. Ανέβηκε στο τμήμα Μητρώου στον 4ο όροφο του κτιρίου και εκεί πυροβόλησε τραυματίζοντας τον άτυχο συμβασιούχο υπάλληλο στο πόδι.

Όπως φαίνεται και από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τις κινήσεις του, ο ηλικιωμένος απομακρύνεται ψύχραιμος με το όπλο στο χέρι.