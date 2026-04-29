Ως έναν άνθρωπο που «έκανε καλή ζωή» περιγράφει ο οικογενειακός περίγυρος τον 89χρονο, ο οποίος προχώρησε σε δύο ένοπλες επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας χθες, Τρίτη, από τις οποίες τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, προτού εντοπιστεί και συλληφθεί στην Πάτρα. Ο ηλικιωμένος έφτασε στην Ευελπίδων μετά τις 10:00 σήμερα το πρωί όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα.

Ο 89χρονος είχε καταφύγει για το θέμα της σύνταξης και στα διοικητικά δικαστήρια, όπου είχε πάρει αρνητική απάντηση

«Είχαν μια συγγένεια ο πεθερός μου με τον παππού. Είχε φύγει για το εξωτερικό. Ο 89χρονος ερχόταν κάθε καλοκαίρι, κάθε Αύγουστο, ερχόταν και η αδελφή του. Το 2018, πρώτη φορά ακούσαμε ότι είχε νοσηλευτεί. Τώρα μένει στην Αθήνα, έχει φύγει από την Αμερική. Ο άνθρωπος δεν ήταν ρακοσυλλέκτης που λένε. Αυτός είχε χρήματα, είχε μαζευτεί εδώ, έκανε καλή ζωή. Δεν είχα ακούσει ποτέ κάτι για όλα αυτά που λένε. Όλη η γειτονιά εδώ στο χωριό έχει μείνει άφωνη», λέει η Γεωργία Κότσιρα στο Mega.

Η ίδια προσθέτει ότι ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε σε όλον τον κόσμο, πήγαινε στην εκκλησία, έπαιρνε παρέα από το χωριό και πήγαινε στο διπλανό τον Αύγουστο, το πανηγύρι: «Κέρναγε τα παιδιά όλα γουρνοπούλα και μπύρες και τους έλεγε ‘φάτε, εγώ είμαι μεγάλος, δεν μπορώ να φάω. Φάτε εσείς’. Κέρναγε ο άνθρωπος. Έξω καρδιά ήταν, ήμασταν μια πόρτα εδώ στη γειτονιά, τον έβλεπα».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 89χρονου, Βασίλης Νουλέζας, περιγράφει τον πελάτη του ως απογοητευμένο μέχρι ακραίας απελπισίας γιατί αντί να δικαστεί το 2019 τον έκλεισαν στο Δαφνί για ένα μήνα, σωματικά και πνευματικά υγιή, αλλά και αποφασισμένο να μη δηλώσει μεταμέλεια.

«Με ταλαιπώρησαν 20 χρόνια, με κορόιδεψαν, με χλεύασαν και αντί να μού δώσουν σύνταξη, πλαστογράφησαν τα βιβλιάρια ασθένειας που είχα στείλει από την Αμερική» είναι τα λόγια του όπως τα μεταφέρει ο συνήγορός του μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο ίδιος λέει ότι ο 89χρονος είχε στόχο να συνεχίσει οδικώς για το Στρασβούργο όπου είχε ήδη προσφύγει κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ΕΦΚΑ.

«Δεν ψάχνει ελαφρυντικά και δεν είχε ανθρωποκτόνο διάθεση, αφού πυροβόλησε στο έδαφος και άφησε την καραμπίνα στο Πρωτοδικείο», είπε ο δικηγόρος, μεταφέροντας επίσης δήλωση του πελάτη του ότι «δεν θέλει να πεθάνει ούτε στο γηροκομείο ούτε στο φρενοκομείο».

«Φυσικά η συμπεριφορά του δικαιολογεί διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Ωστόσο, πριν από πέντε χρόνια είχε προειδοποιήσει ότι θα τουφεκίσει και αντί να οδηγηθεί στα δικαστήρια τον έκλεισαν στο Δαφνί. Την βία την καταδικάζουμε όλοι αλλά να ξανασκεφτεί ο προϊστάμενος του ΕΦΚΑ πόσο έχουν ταλαιπωρήσει και ισοπεδώσει ανθρώπους και οικογένειες για να βγάλουν σύνταξη, τη στιγμή που στη Γερμανία η διαδικασία γίνεται σε έναν μήνα», είπε ο κ. Νουλέζας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος, έχοντας κρυμμένη μία κυνηγετική καραμπίνα στην καπαρντίνα του, πήγε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό όπου πυροβόλησε τραυματίζοντας στο πόδι έναν υπάλληλο. Στη συνέχεια, έφυγε ανενόχλητος και κατευθύνθηκε στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως. Εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, κατά τις 11:30 με 12:00 ακούστηκαν πυροβολισμοί. Μετά από δύο, τρία λεπτά, εμφανίζονται άνδρες της δικαστικής αστυνομίας και λένε «όλοι έξω, έχουμε θέμα σοβαρό». Οι εργαζόμενοι στο κτίριο κάνουν λόγο για σοβαρά κενά στα θέματα ασφάλειας. Σε ένα σημείο που θα έπρεπε να θυμίζει «φρούριο», δεν υπήρχε κανείς να σταματήσει τον 89χρονο.

Για την ποινική του μεταχείριση, ο ασκούμενος δικηγόρος Κώστας Βερβεσός – σύμβουλος της Ένωσης Νέων Δικηγόρων – που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού τονίζει ότι σε αυτή την περίπτωση «φυλάκιση δεν προβλέπεται».

«Δεν υπήρχε κανένας αστυνομικός στις εισόδους»

Ο κ. Βερβεσός, ο οποίος βρισκόταν στο Πρωτοδικείο την ώρα της ένοπλης επίθεσης, περιγράφει όσα βίωσε: «Κατευθυνόμασταν προς τον χώρο του δικαστηρίου, όταν βγήκαν κάποιοι γραμματείς, συνάδελφοι φοβισμένοι, να τρέχουν προς τα έξω. Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας που ρίχνει πυροβολισμούς στο πάτωμα – που και αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος τραυματίστηκε πολύ πιο σοβαρά σήμερα -, είμαστε σε ένα σενάριο ότι γίνεται δημόσιος πυροβολισμός, όπως αυτα που βλέπουμε στην Αμερική σε σχολεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για λίγα λεπτά ήμασταν όλοι σε μια κατάσταση πανικού».

Σχολιάζοντας στη συνέχεια το γεγονός ότι ο 89χρονος κατάφερε να διαφύγει, ο κ. Βερβεσός αναφέρει ότι ο λόγος είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ κανένας, σε καμία είσοδο από την αστυνομία για να τον δει ούτε να μπαίνει ούτε να βγαίνει. «Θα έπρεπε να τον έχουν πιάσει λίγα λεπτά μετά», υπογραμμίζει.

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι «η αστυνομία είτε ήταν δικαστική είτε ήταν δημοτική προσήλθε στον χώρο 7-8 λεπτά αργότερα από τον χώρο του Εφετείου. Μέσα στο Πρωτοδικείο δεν υπάρχουν συστήματα ανίχνευσης μετάλλων, που είναι ένα θέμα το οποίο το θίγουμε και σήμερα ή το έχουμε θίξει και στο παρελθόν. Στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως μόνο, στα άλλα Μέγαρα υπάρχουν».

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που ανέδειξε απίστευτα κενά ασφαλείας είναι και το ότι ο 89χρονος άφησε την καραμπίνα πάνω στο φωτοτυπικό και έφυγε. Όπως λέει ο κ. Βερβεσός, «η καραμπίνα έμεινε πάνω στο φωτοτυπικό, δικηγόροι έκαναν τις φωτοτυπίες τους, έμπαινε κόσμος για καταθέσεις, άλλοι τρέχανε φοβισμένοι. Δεν είναι το θέμα ότι δεν υπήρχε κανείς. Δεν υπήρχε και κανένας τρόπος να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση».

Ο 89χρονος μπήκε πυροβόλησε, έφυγε και μετά ήρθε η Αστυνομία. «Δεν είναι ότι δεν υπήρχε κάποιος να τον πιάσει. Δεν υπήρχε και κανένα πλάνο να εκκενωθεί ο χώρος, να απομακρυνθούν οι άνθρωποι που ήταν στα δικαστήρια και να διαβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κάποιος επικίνδυνος μέσα στον χώρο. Και ο άνθρωπος έφερε και άλλο όπλο πάνω του λέγανε, ένα 38άρι γεμάτο», προσθέτει ο δικηγόρος.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, παρενέβη λέγοντας ότι «το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν υπήρχε δικαστική αστυνομία στο Πρωτοδικείο. Στο Εφετείο έχουν πύλες ανίχνευσης μετάλλων και υπάρχει αστυνομία. Δεν θα μπορούσε να γίνει, θα σταματούσε εκεί. Θα τον έπιαναν τον παππού την ώρα που έμπαινε μέσα με την καραμπίνα».

Στη συνέχεια ο κ. Βερβεσός, ερωτηθείς για την πιθανή ποινική μεταχείριση του 89χρονου, αναφέρει: «Αυτός ο άνθρωπος είναι σε μια πολύ προχωρημένη ηλικία. Προφανώς αυτός ο άνθρωπος το να κρατηθεί και να φυλακιστεί δεν είναι στο γράμμα του νόμου, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν ψυχιατρικά προβλήματα, όπως έχει αναφερθεί. Πιθανόν να περιοριστεί σε κάποια ψυχιατρική πτέρυγα και να νοσηλευτεί. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δεν προβλέπεται φυλάκιση»

ΕΦΚΑ: Η υπόθεση του 89χρονου

«Η περίπτωσή του ήταν μια προβληματική περίπτωση», λέει η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα, μιλώντας στο MEGA για το περιστατικό. Όπως εξηγεί, «ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος είχε πάρει απορριπτική απόφαση στο αίτημα που είχε κάνει. Είχε οδηγηθεί στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή, στην οποία είχε πάρει επίσημη απάντηση αρνητική. Στη συνέχεια κατέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια, όπου και από εκεί υπήρξε αρνητική απάντηση».

Ο 89χρονος, προσθέτει η κ. Βρύνα, προσέφυγε και στο Εφετείο, όπου όταν εκδικάστηκε η υπόθεση στο Εφετείο δεν προσήλθε. Ερωτηθείσα πόσα ένσημα είχε τελικά και αν είχε βάση η απαίτησή του, η κ. Βρύνα απαντά: «Τα ένσημά του ήταν πάρα πολύ λίγα. Πρέπει να σας πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος λάμβανε σύνταξη ΟΓΑ, μία μικρή, χωρίς να έχει πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές. Είναι μια διάταξη που ξεκινά από το ’61 και πάλι το ’87 είχε ξαναενεργοποιηθεί επί Ανδρέα Παπανδρέου. Την περίοδο εκείνη δινόταν σύνταξη στους αγρότες, στους ανασφάλιστους, χωρίς να έχουν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές».

Ακολούθως η ίδια εξηγεί ότι σύμφωνα με το καταστατικό του ΟΓΑ, δεν μπορούσε να γίνει η ενοποίηση που ζητούσε ο 89χρονος, του ΙΚΑ και του ΟΓΑ, δεδομένου ότι τα ένσημά του ήταν πάρα πολύ λίγα: «Ο ίδιος ταυτόχρονα λάμβανε άλλες δύο συντάξεις. Μία σύνταξη η οποία ήταν από τη Γερμανία και μία σύνταξη η οποία ήταν από την Αμερική. Κατά τη δική του ομολογία, με αυτό το σημείωμα που άφησε, αναφέρει ότι έπαιρνε 2.600 από την Αμερική, συν ένα μικρό ποσό περίπου στα 100 ευρώ από τη Γερμανία και ένα αντίστοιχο ποσό που έπαιρνε από τον ΟΓΑ».

Τέλος, αναφερόμενη στην κατάσταση των τραυματιών υπαλλήλων, η ίδια λέει ότι «το περιστατικό μας έχει συγκλονίσει όλους. Αυτό που απασχολεί και την ηγεσία του υπουργείου φυσικά και τη διοίκηση του ΕΦΚΑ είναι η ασφάλεια των ανθρώπων».

Η κ. Βρύνα τονίζει ότι υπάρχει ανησυχία. «Είναι λογικό όταν μπροστά στα μάτια σου γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό και την άλλη μέρα καλείσαι να πας να εργαστείς στον ίδιο χώρο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το σοκ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά, όπως και οι άλλοι τέσσερις που έχουν τραυματιστεί από το Πρωτοδικείο, είναι σε καλή κατάσταση. Από δω και πέρα φυσικά θα κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ασφάλεια και των εργαζομένων αλλά και των πολιτών, όπου εισέρχονται εκεί για να εξυπηρετηθούν από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ», υπογραμμίζει καταληκτικά.

Ακόμα και αν «χτυπάει» ένα μηχάνημα, δεν γίνεται σωματικός έλεγχος

Η δρ Εγκληματολογίας και πραγματογνώμονας, Κέλλυ Ιωάννου, κάνει λόγο για «όλη τη δυσλειτουργία του ελληνικού συστήματος» που αποκαλύφθηκε με αφορμή τις δύο ένοπλες επιθέσεις.

«Να μιλήσουμε για το κομμάτι της ασφάλειας; Θα σας πω εγώ που σαν πραγματογνώμονας πηγαίνω στην Ευελπίδων. Ναι, υπάρχουν μηχανήματα με αστυνομικούς οι οποίοι κάθονται σε ένα κλειστό δωματιάκι, να το πω. Και ενώ ‘χτυπάει’ το μηχάνημα, δεν γίνεται κανένας σωματικός έλεγχος. Και ας βγει ο οποιοσδήποτε να με διαψεύσει. Αν εγώ περάσω με μεταλλικό αντικείμενο, σπάνια θα δούμε να γίνεται σωματικός έλεγχος. Στη δική μου την περίπτωση δεν έχει γίνει ποτέ», τονίζει η ίδια.

Η ίδια σημειώνει στη συνέχεια ότι δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο για περιορισμό ενδεχόμενου κινδύνου, για διαφύλαξη ότι αν βρεθεί όπλο δεν έχει τοποθετηθεί και εκρηκτικός μηχανισμός ή ότι με τον ύποπτο δεν υπάρχει και κάποιος άλλος μαζί.

Η κ. Ιωάννου υπογραμμίζει και το θέμα της ψυχικής ασθένειας, λέγοντας ότι «έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το σύστημα, όπως νοσούσε με τους ιατροδικαστές, νοσεί και στο κομμάτι της ψυχικής ασθένειας. Εγώ έχω παρακολουθήσει από το ρεπορτάζ ότι ο άνθρωπος αυτός το 2017 νοσηλεύτηκε και έχουμε πει πολλές φορές ότι οι άνθρωποι μπαίνουν και βγαίνουν γιατί δεν υπάρχει η αντίστοιχη υποδομή, η επαναξιολόγηση. Του είχε αφαιρεθεί λέει τότε η οπλοφορία. Και το ’18 τι γίνεται; Ιδιώτης ψυχίατρος λέει ότι είναι μια χαρά».