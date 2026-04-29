Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα – «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)

Έφτασε στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 89χρονος – από τη ΓΑΔΑ στην οποία κρατούνταν μετά τη σύλληψή του στην Πάτρα –, όπου θα οδηγεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν αφορούν τις δύο ένοπλες επιθέσεις που εξαπέλυσε χθες στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο της Λουκάρεως, που είχαν ως αποτέλεσμα πέντε τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος ήταν απόλυτα συνεργάσιμος με τους αστυνομικούς στη ΓΑΔΑ. Όπως τους είπε, δεν είχε σκοπό να σκοτώσει ούτε να τραυματίσει αθώους ανθρώπους, αλλά απλά να ταρακουνήσει το σύστημα, καθώς του φέρθηκαν άσχημα με τη σύνταξή του και άδικα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος, έχοντας κρυμμένη μία κυνηγετική καραμπίνα στην καπαρτίνα του, πήγε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό όπου πυροβόλησε τραυματίζοντας στο πόδι έναν υπάλληλο. Στη συνέχεια, έφυγε ανενόχλητος και κατευθύνθηκε στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως. Εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, κατά τις 11:30 με 12:00 ακούστηκαν πυροβολισμοί. Μετά από δύο, τρία λεπτά, εμφανίζονται άνδρες της δικαστικής αστυνομίας και λένε «όλοι έξω, έχουμε θέμα σοβαρό». Οι εργαζόμενοι στο κτίριο κάνουν λόγο για σοβαρά κενά στα θέματα ασφάλειας. Σε ένα σημείο που θα έπρεπε να θυμίζει «φρούριο», δεν υπήρχε κανείς να σταματήσει τον 89χρονο.

Ο ηλικιωμένος ξεκίνησε από τα κάτω Πατήσια όπου έφτασε με ταξί στον Κεραμεικό. Στις 10:30 μπήκε στο κτίριο του ΕΦΚΑ χωρίς να αντιληφθεί ο υπάλληλος την καραμπίνα που έκρυβε κάτω από την καμπαρντίνα που φορούσε. Ανέβηκε στο τμήμα Μητρώου στον 4ο όροφο του κτιρίου και εκεί πυροβόλησε τραυματίζοντας τον άτυχο συμβασιούχο υπάλληλο στο πόδι.

Όπως φάνηκε και από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τις κινήσεις του, ο ηλικιωμένος ήταν ψύχραιμος και κατάφερε να απομακρυνθεί με το όπλο στο χέρι.

Η επιστολή του 89χρονου

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 89χρονος μετά τους πυροβολισμούς στη Λουκάρεως, άφησε πίσω φακέλους προς τα ΜΜΕ θέλοντας να εξηγήσει για ποιον λόγο έκανε τις επιθέσεις.

Στην επιστολή του αναφέρει:« Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959.

​Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη.

​Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.

Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε «γενίτσαρο» που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

​ΥΓ ​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια – πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλωτσού και του μπάτσου.

​Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

​Ο λυσσασμένος,

Π.Κ.»