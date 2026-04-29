Εκτός κινδύνου οι πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Σε σταθερή και καλή κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι πέντε τραυματίες από το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες, όταν 89χρονος άνδρας άνοιξε πυρ αρχικά σε κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Πρωτοδικείο Αθηνών, προκαλώντας πανικό και τραυματίζοντας πολίτες.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου τέθηκε σε εφαρμογή έκτακτο σχέδιο υποδοχής και διαχείρισης πολλαπλών περιστατικών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα, προκειμένου να παράσχει την απαραίτητη φροντίδα στους τραυματίες που κατέφθαναν διαδοχικά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όλοι οι τραυματίες βρίσκονται εκτός κινδύνου και παρουσιάζουν θετική κλινική εικόνα. Ο άνδρας που τραυματίστηκε στο επεισόδιο στον ΕΦΚΑ νοσηλεύεται στην αγγειοχειρουργική κλινική με τραύμα στο δεξί κάτω άκρο, λίγο πάνω από τη φτέρνα. Στην ίδια κλινική παρακολουθούνται και οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν λίγο αργότερα κατά την επίθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από σκάγια, καθώς ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε προς το έδαφος και όχι απευθείας κατά των παρευρισκομένων. Ωστόσο, τα σκάγια εξοστρακίστηκαν, με αποτέλεσμα να τραυματίσουν κυρίως τα κάτω άκρα των θυμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι τραυματίες φέρουν περισσότερα από ένα τραύματα, χωρίς ωστόσο να κρίνεται αναγκαία χειρουργική επέμβαση.

Οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, επισημαίνοντας ότι τα τραύματα είναι διαχειρίσιμα και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την πορεία της υγείας των τραυματιών. Όπως αναφέρουν, τα σκάγια που έχουν παραμείνει επιφανειακά στους ιστούς αναμένεται είτε να αποβληθούν σταδιακά από τον οργανισμό είτε να αντιμετωπιστούν συντηρητικά, χωρίς επεμβατικές διαδικασίες.

Κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο, όλοι οι τραυματίες υποβλήθηκαν σε πλήρη ιατρικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων ακτινογραφιών και αξονικών αγγειογραφιών, ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αγγειακής βλάβης, κατάγματος ή άλλου εσωτερικού τραυματισμού.

Από το πρωί, οι θεράποντες ιατροί προχωρούν σε νέο κύκλο εξετάσεων προκειμένου να αξιολογήσουν την πορεία αποκατάστασης των τραυματιών και να αποφασίσουν για τα εξιτήριά τους. Μάλιστα, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν στο Πρωτοδικείο ενδέχεται να λάβουν εξιτήριο ακόμη και εντός της ημέρας.

Το βασικό μέλημα των γιατρών παραμένει η πρόληψη επιπλοκών και η ασφαλής επιστροφή των τραυματιών στα σπίτια τους το συντομότερο δυνατό.