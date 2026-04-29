Στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου είχε δώσει το «παρών» ο 89χρονος που συνελήφθη στην Πάτρα για τις δύο ένοπλες επιθέσεις στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στην οδό Λουκάρεως.

Ο ηλικιωμένος, ο οποίος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε πέντε εργαζόμενους, φέρεται να είχε ιδιαίτερη συμπάθεια προς τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Είχε παραστεί στην κηδεία του και μάλιστα είχε κάνει δηλώσεις στις κάμερες. Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, κρατά φωτογραφία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και αναφέρεται στον θάνατό του.

«Λυπάμαι πολύ. Πρέπει η σημερινή μέρα να είναι συννεφιασμένη και όχι λιακάδα», ακούγεται να λέει στις δηλώσεις του από την κηδεία στο Τατόι.

Δείτε τον 89χρονο στο 02:39 του βίντεο

Παραμένει κρατούμενος ο 89χρονος

Ο 89χρονος έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη (30/4). Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα και συγκεκριμένα για: