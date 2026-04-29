Τις στιγμές τρόμου που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης (28/4) στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού περιγράφει εργαζόμενη, η οποία βρισκόταν στην αίθουσα την ώρα των πυροβολισμών.

«Όλα έγιναν αστραπιαία, είδα την καραμπίνα να περνά πάνω από το κεφάλι συναδέλφου», λέει η κυρία Κατερίνα, μιλώντας στο Orange Press Agency.

Όσα περιγράφει αποτυπώνουν τον πανικό που επικράτησε στο Τμήμα Μητρώου, όταν ο ηλικιωμένος δράστης εισέβαλε στον χώρο και άνοιξε πυρ.

«Γίνανε όλα πολύ αστραπιαία. Δεν είχα οπτική εικόνα του ασφαλισμένου που μπήκε στο κτίριο μέσα. Άκουσα τον πρώτο πυροβολισμό και αστραπιαία κινήθηκα προς τους συναδέλφους να δω τι γίνεται. Ξαφνικά βλέπω την καραμπίνα να περνάει πάνω από το κεφάλι του συναδέλφου και να πυροβολεί μέσα στο χώρο που ήμασταν τέσσερις εργαζόμενοι», αναφέρει η υπάλληλος, φανερά σοκαρισμένη.

Στη συνέχεια, διευκρινίζει πως ο δράστης δεν πυροβόλησε στον αέρα: «Η καραμπίνα πάνω από το κεφάλι ενός εργαζόμενου, σίγουρα δεν σημαδεύει στο ταβάνι. Σημαδεύει ευθεία; Κάτω; Δεν το είδα αυτό, αλλά σίγουρα όχι στο ταβάνι. Η πρώτη σκέψη μου ήταν να γυρίσω λίγο το βλέμμα μου, να δω τους εργαζόμενους στο χώρο που ήμασταν. Είδα ότι όλοι είχαμε σκύψει κάτω από τα γραφεία και το συνάδελφο που τραυματίστηκε ήταν ακίνητος. Μάλλον από το σοκ που είχε πάθει γιατί ίσως και από το χτύπημα στο πόδι».

Πανικός και αίματα στον ΕΦΚΑ

Η εικόνα του τραυματισμένου συναδέλφου και ο ήχος των πυροβολισμών προκάλεσαν χάος στο γραφείο του ΕΦΚΑ. «Από εκεί και πέρα βλέπαμε τα αίματα να τρέχουνε και πήγαμε να κρυφτούμε γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ την εικόνα, τη στιγμή αν θα ξαναχτυπήσει πάλι, γιατί ήταν απανωτά αυτά. Οι δύο φορές που χτύπησε ήταν απανωτές. Από το πρώτο χτύπημα ο κόσμος απ’ έξω πανικοβλήθηκε. Το δεύτερο χτύπημα ήταν ακαριαίο και ήταν στο χώρο μας μέσα που δουλεύαμε, οπότε η πρώτη μας κίνηση ήταν να καλυφθούμε εμείς και να δούμε τι γίνεται», προσθέτει η εργαζόμενη.

Όπως εξηγεί, ο φόβος παρέλυσε τους πάντες: «Με το αίμα και με την κατάσταση του πανικού που είχε δημιουργηθεί φεύγαμε δεξιά και αριστερά μέσα στο χώρο. Δεν είχα την οπτική εικόνα μετά για να δω αν έφυγε ή δεν έφυγε. Φοβήθηκα, φοβηθήκαμε όλοι μήπως συνεχίσει το χτύπημα».

Κτίριο χωρίς αστυνομική κάλυψη

Η εργαζόμενη καταγγέλλει την παντελή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε στον 89χρονο να μπει οπλισμένος στο κτίριο.

«Δεν υπήρχε αστυνομία, δεν υπάρχει στο κτίριο κάλυψη από αστυνομικό. Υπάρχει φύλαξη ιδιωτική αλλά δεν υπάρχει από αστυνομικό. Γι’ αυτό και πέρασε μέσα εύκολα. Ίσως είδε ότι έλειπε από κάτω ο αστυνομικός, ο φρουρός δηλαδή», λέει.

Και προσθέτει: «Θέλω να επιστρέψω με ασφάλεια και σιγουριά. Υποχρέωσή μας είναι να εξυπηρετούμε τον πολίτη, αλλά και υποχρέωση της πολιτείας είναι να προφυλάσσει τους εργαζόμενους που δουλεύουν γι’ αυτό. Δεν μπορούμε να ζούμε με το φόβο και με την απειλή καθημερινά τόσων ασφαλισμένων που δεν είμαστε εμείς υπόλογοι για αυτή την κατάσταση που έχουν φτάσει οι άνθρωποι».