Σημαντική είδηση:
29.04.2026 | 14:39
Λονδίνο: Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι έξω από εβραϊκή συναγωγή
ΕΦΚΑ: «Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε» – Μαρτυρία για την επίθεση από τον 89χρονο
Ελλάδα 29 Απριλίου 2026, 16:01

ΕΦΚΑ: «Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε» – Μαρτυρία για την επίθεση από τον 89χρονο

Η εργαζόμενη καταγγέλλει την παντελή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε στον 89χρονο να μπει οπλισμένος στο κτίριο του ΕΦΚΑ

Τι ρωτάμε περισσότερο τα chatbots για την υγεία μας;

Τις στιγμές τρόμου που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης (28/4) στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού περιγράφει εργαζόμενη, η οποία βρισκόταν στην αίθουσα την ώρα των πυροβολισμών.

«Όλα έγιναν αστραπιαία, είδα την καραμπίνα να περνά πάνω από το κεφάλι συναδέλφου», λέει η κυρία Κατερίνα, μιλώντας στο Orange Press Agency.

Όσα περιγράφει αποτυπώνουν τον πανικό που επικράτησε στο Τμήμα Μητρώου, όταν ο ηλικιωμένος δράστης εισέβαλε στον χώρο και άνοιξε πυρ.

«Γίνανε όλα πολύ αστραπιαία. Δεν είχα οπτική εικόνα του ασφαλισμένου που μπήκε στο κτίριο μέσα. Άκουσα τον πρώτο πυροβολισμό και αστραπιαία κινήθηκα προς τους συναδέλφους να δω τι γίνεται. Ξαφνικά βλέπω την καραμπίνα να περνάει πάνω από το κεφάλι του συναδέλφου και να πυροβολεί μέσα στο χώρο που ήμασταν τέσσερις εργαζόμενοι», αναφέρει η υπάλληλος, φανερά σοκαρισμένη.

Στη συνέχεια, διευκρινίζει πως ο δράστης δεν πυροβόλησε στον αέρα: «Η καραμπίνα πάνω από το κεφάλι ενός εργαζόμενου, σίγουρα δεν σημαδεύει στο ταβάνι. Σημαδεύει ευθεία; Κάτω; Δεν το είδα αυτό, αλλά σίγουρα όχι στο ταβάνι. Η πρώτη σκέψη μου ήταν να γυρίσω λίγο το βλέμμα μου, να δω τους εργαζόμενους στο χώρο που ήμασταν. Είδα ότι όλοι είχαμε σκύψει κάτω από τα γραφεία και το συνάδελφο που τραυματίστηκε ήταν ακίνητος. Μάλλον από το σοκ που είχε πάθει γιατί ίσως και από το χτύπημα στο πόδι».

Πανικός και αίματα στον ΕΦΚΑ

Η εικόνα του τραυματισμένου συναδέλφου και ο ήχος των πυροβολισμών προκάλεσαν χάος στο γραφείο του ΕΦΚΑ. «Από εκεί και πέρα βλέπαμε τα αίματα να τρέχουνε και πήγαμε να κρυφτούμε γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ την εικόνα, τη στιγμή αν θα ξαναχτυπήσει πάλι, γιατί ήταν απανωτά αυτά. Οι δύο φορές που χτύπησε ήταν απανωτές. Από το πρώτο χτύπημα ο κόσμος απ’ έξω πανικοβλήθηκε. Το δεύτερο χτύπημα ήταν ακαριαίο και ήταν στο χώρο μας μέσα που δουλεύαμε, οπότε η πρώτη μας κίνηση ήταν να καλυφθούμε εμείς και να δούμε τι γίνεται», προσθέτει η εργαζόμενη.

Όπως εξηγεί, ο φόβος παρέλυσε τους πάντες: «Με το αίμα και με την κατάσταση του πανικού που είχε δημιουργηθεί φεύγαμε δεξιά και αριστερά μέσα στο χώρο. Δεν είχα την οπτική εικόνα μετά για να δω αν έφυγε ή δεν έφυγε. Φοβήθηκα, φοβηθήκαμε όλοι μήπως συνεχίσει το χτύπημα».

Κτίριο χωρίς αστυνομική κάλυψη

Η εργαζόμενη καταγγέλλει την παντελή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε στον 89χρονο να μπει οπλισμένος στο κτίριο.

«Δεν υπήρχε αστυνομία, δεν υπάρχει στο κτίριο κάλυψη από αστυνομικό. Υπάρχει φύλαξη ιδιωτική αλλά δεν υπάρχει από αστυνομικό. Γι’ αυτό και πέρασε μέσα εύκολα. Ίσως είδε ότι έλειπε από κάτω ο αστυνομικός, ο φρουρός δηλαδή», λέει.

Και προσθέτει: «Θέλω να επιστρέψω με ασφάλεια και σιγουριά. Υποχρέωσή μας είναι να εξυπηρετούμε τον πολίτη, αλλά και υποχρέωση της πολιτείας είναι να προφυλάσσει τους εργαζόμενους που δουλεύουν γι’ αυτό. Δεν μπορούμε να ζούμε με το φόβο και με την απειλή καθημερινά τόσων ασφαλισμένων που δεν είμαστε εμείς υπόλογοι για αυτή την κατάσταση που έχουν φτάσει οι άνθρωποι».

Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Εκτός χρηματοδότησης μένουν ώριμα επενδυτικά έργα

Ταμείο Ανάκαμψης: Εκτός χρηματοδότησης μένουν ώριμα επενδυτικά έργα

Τι ρωτάμε περισσότερο τα chatbots για την υγεία μας;

Τι ρωτάμε περισσότερο τα chatbots για την υγεία μας;

Κόσμος
Ιρανική πηγή ασφαλείας: Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί με άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση

Ιρανική πηγή ασφαλείας: Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί με άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση

Νέες εικόνες μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο «Νήσος Σάμος» – Γεμάτο σκουπίδια και νερά
Ελλάδα 29.04.26

Νέες εικόνες μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο «Νήσος Σάμος» – Γεμάτο σκουπίδια και νερά

Πεταμένα μπουκάλια νερού, βρεμένα ρούχα, χαρτιά και φαγητά στο πάτωμα, έχουν κατακλύσει τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίο σύμφωνα με νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Όταν ο 89χρονος πήγε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου – «Η ημέρα πρέπει να είναι συννεφιασμένη»
Ελλάδα 29.04.26

«Η ημέρα πρέπει να είναι συννεφιασμένη» - Όταν ο 89χρονος πήγε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Ο 89χρονος παραμένει κρατούμενος μέχρι την απολογία του την Πέμπτη, οπότε και θα αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση - Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα

Κοινωνικός τουρισμός: Η ΔΥΠΑ όφειλε να προβλέψει τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας, λέει ο Συνήγορος του Πολίτη
Ανακοίνωση 29.04.26

Η ΔΥΠΑ όφειλε να προβλέψει τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας για τον κοινωνικό τουρισμό, λέει ο Συνήγορος του Πολίτη

Για προσβολή των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των πολιτών κάνει λόγο ο Συνήγορος του Πολίτη - Κυρίως διαπιστώνεται αδυναμία των αιτούντων να εισέλθουν στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ

Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος – Τι εξετάζουν οι αρχές
Θρίλερ στη Μεσσηνία 29.04.26 Upd: 15:50

Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος στην Καλαμάτα - Τι εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο που βρέθηκε ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του χώρου - Το θύμα έφερε διαμπερές τραύμα στο κεφάλι από πυρά καραμπίνας

Ρόδος: Δικαστικό θρίλερ πίσω από την απόπειρα 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό Ι.Χ. με την πρώην και το παιδί του
Στη Ρόδο 29.04.26

Δικαστικό θρίλερ πίσω από την απόπειρα του 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό το Ι.Χ. με την πρώην και το παιδί του

Εις βάρος του 45χρονου στη Ρόδο, ο οποίος νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία

Θεσσαλονίκη: Νεαρός σε κατάσταση αμόκ πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι
Δείτε βίντεο 29.04.26

Νεαρός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε κατάσταση αμόκ πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι - Ζητάει ψυχολόγο

Κινητοποίηση των αρχών στη Θεσσαλονίκη καθώς νεαρός άνδρας πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην οδό Κασσάνδρου και φωνάζει πως χρειάζεται ψυχολόγο

Πρωτομαγιά: Άστατος ο καιρός με βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο
Άστατος ο καιρός 29.04.26

Χειμωνιάτικη Πρωτομαγιά με βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού την Πρωτομαγιά με καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά - Στο «μάτι» της κακοκαιρίας και η Αττική

Θεσσαλονίκη: Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο η μητέρα του 5χρονου που πετούσε πράγματα από μπαλκόνι
Στη Θεσσαλονίκη 29.04.26

Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο η μητέρα του 5χρονου που πετούσε πράγματα από μπαλκόνι - Της ασκήθηκε ποινική δίωξη

Στην 25χρονη μητέρα ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη - Το παιδί φιλοξενείται σε συγγενείς

Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας: Κύριος σκοπός μας δεν είναι η φύλαξη κτιρίων – Απαιτείται επιπλέον προσωπικό
Μετά τους πυροβολισμούς 29.04.26

Κύριος σκοπός μας δεν είναι η φύλαξη κτιρίων - Απαιτείται επιπλέον προσωπικό, λέει η Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας αναφέρει ότι για τα βασικά καθήκοντα της υπηρεσίας απαιτούνται πάνω από 2.000 άτομα ενώ υπηρετούν 500

«Δεν δηλώνει μεταμέλεια ο 89χρονος» λέει ο δικηγόρος του – Πώς κατάφερε να μείνει ασύλληπτος επί 6 ώρες
«Ακραία απελπισία» 29.04.26

«Δεν δηλώνει μεταμέλεια» λέει ο δικηγόρος του 89χρονου - Πώς κατάφερε να μείνει ασύλληπτος επί 6 ώρες

«Ο 89χρονος έφυγε, η καραμπίνα έμεινε πάνω στο φωτοτυπικό, δικηγόροι έκαναν τις φωτοτυπίες τους, έμπαινε κόσμος για καταθέσεις, άλλοι τρέχανε φοβισμένοι», λέει δικηγόρος που βρισκόταν στο Πρωτοδικείο

Κρήτη: Σταθερά κρίσιμη η κατάσταση του 4χρονου και του 6χρονου που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ
Ελλάδα 29.04.26

Κρήτη: Σταθερά κρίσιμη η κατάσταση του 4χρονου και του 6χρονου που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ

Η κατάσταση της υγείας δύο μικρών αγοριών στην Κρήτη παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, έπειτα από δύο ξεχωριστά περιστατικά που προκάλεσαν την άμεση νοσηλεία τους στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ

Δικαστικοί υπάλληλοι: Μαζική κινητοποίηση – «Οι κίνδυνοι ξεκινούν από σφαίρες και φτάνουν μέχρι τους σοβάδες»
Μετά την επίθεση 29.04.26

«Οι κίνδυνοι ξεκινούν από σφαίρες και φτάνουν μέχρι τους σοβάδες» - Μαζική κινητοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων

Συγκέντρωση πραγματοποίησαν οι δικαστικοί υπάλληλοι στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που κήρυξε η Ομοσπονδία τους μετά το περιστατικό με την ένοπλη επίθεση στο κτίριο του Πρωτοδικείου

Εκτός κινδύνου οι πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
Ελλάδα 29.04.26

Εκτός κινδύνου οι πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από σκάγια, καθώς ο 89χρονος φέρεται να πυροβόλησε προς το έδαφος και όχι απευθείας κατά των πολιτών που βρίσκονταν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας εναντίον του 89χρονου
Ένοπλες επιθέσεις 29.04.26

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας εναντίον του 89χρονου

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή - Αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Εργατικό ατύχημα στην Κάλυμνο: Εργαζόμενη ακρωτηριάστηκε σε σούπερ μάρκετ
Ελλάδα 29.04.26

Εργατικό ατύχημα στην Κάλυμνο: Εργαζόμενη ακρωτηριάστηκε σε σούπερ μάρκετ

Το Εργατικό Κέντρο κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο κατάστημα στην Κάλυμνο, καταγγέλλοντας εντατικοποίηση της εργασίας και ελλείψεις σε βασικά μέτρα υγείας και ασφάλειας

Εργατικά δυστυχήματα: Αρνητικό ρεκόρ τετραετίας το 2025 – 8 αυτοκτονίες, 22 θάνατοι από θερμική καταπόνηση
Ερευνα ΟΣΕΤΕΕ 29.04.26

Εργατικά δυστυχήματα: Αρνητικό ρεκόρ τετραετίας το 2025 – 8 αυτοκτονίες, 22 θάνατοι από θερμική καταπόνηση

Τα εργατικά δυστυχήματα και οι τραυματισμοί στην εργασία στην Ελλάδα πολλαπλασιάζονται, ενώ θέματα όπως η ψυχική υγεία και η θερμική καταπόνηση προστίθενται στη γενική δυστοπική εικόνα- Τι δείχνουν τα στοιχεία της νέας έρευνας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζόμενων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας

ΚΚΕ: «Ναι»στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

«Ναι» από το ΚΚΕ στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής

«Βολική» για την κυβέρνηση η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου λέει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτονόητη η στήριξη της πρότασης για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής.

Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια
Πολιτική 29.04.26

Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και το αίτημα για εξεταστική που αναμένεται να καταθέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ρίτα Γουίλσον: Οι δύο χάρες που ζήτησε από τον Τομ Χανκς όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού
Θλίψη & πάρτι 29.04.26

Ρίτα Γουίλσον: Οι δύο χάρες που ζήτησε από τον Τομ Χανκς όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

Σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της αναφέρθηκε η ηθοποιός και παραγωγός Ρίτα Γουίλσον, η οποία μίλησε στο event Sound of a Woman στη Νέα Υόρκη

Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου
Με προοπτικές 29.04.26

Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ Δήμου Τήνου και Πρεσβείας Μαρόκου σε τοπικό επίπεδο, ενώ κατατέθηκαν και πρώτες σκέψεις για μελλοντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες

Τσιτσιπάς: «Αισθάνθηκα ξανά ο εαυτός μου» (pic)
Τένις 29.04.26

Τσιτσιπάς: «Αισθάνθηκα ξανά ο εαυτός μου» (pic)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Κάσπερ Ρουντ στη Μαδρίτη, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής παραδέχθηκε πως μετά από πολύ καιρό αισθάνθηκε ξανά ο εαυτός του στο γήπεδο.

Χρηματοδότηση έως 16.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας
Ανάπτυξη 29.04.26

Χρηματοδότηση έως 16.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας

Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω παραγωγικών επενδύσεων στη Στερεά Ελλάδα.

Ρωσία: Χωρίς τεθωρακισμένα ή πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – Φόβος για ουκρανική επίθεση
Κρεμλίνο 29.04.26

Χωρίς τεθωρακισμένα ή πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα - Φόβος για ουκρανική επίθεση

Σε μικρότερη κλίμακα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια παρέλαση στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, που η Μόσχα τιμά τη νίκη της έναντι της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του Δήμου Σουφλίου
Αυτοδιοίκηση 29.04.26

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του Δήμου Σουφλίου

Επίσκεψη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρη Γαλαμάτη στο Σουφλί και συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

