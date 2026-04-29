Ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο ασκήθηκε στη νεαρή μητέρα του 5χρονου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι του 6ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου.

Η 25χρονη μητέρα οδηγήθηκε σήμερα, Τετάρτη, στον εισαγγελέα και μετά τη δίωξη που της ασκήθηκε παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι, με εντολή εισαγγελέα, το παιδί θα φιλοξενείται από συγγενείς μέχρι νεωτέρας. Σύμφωνα με όσα είπε η μητέρα στους αστυνονικούς, το είχε αφήσει για λίγο μόνο του μέχρι να έρθει η γυναίκα που το κρατάει, ενόσω εκείνη θα ήταν στον γιατρό.

Ο μικρός έριξε πρώτα νερό με λάστιχο και μετά άρχισε να πετάει διάφορα αντικείμενα στον δρόμο

Θεσσαλονίκη: Έμεινε μόνος του για 45 λεπτά ο 5χρονος

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Τρίτης, με τους περαστικούς να αντιλαμβάνονται ότι κάτι συμβαίνει και να ειδοποιούν άμεσα την Ελληνική Αστυνομία.

Ειδικότερα, ο μικρός άρχισε να ρίχνει νερό με λάστιχο από το μπαλκόνι και στη συνέχεια άρχισε να πετά διάφορα αντικείμενα στον δρόμο, για περίπου 45 λεπτά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προσέγγισαν το μπαλκόνι μέσω της ταράτσας, εξασφαλίζοντας πρώτα ότι το παιδί δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο. Έπειτα εντόπισαν τη μητέρα και την ειδοποίησαν, με εκείνη να επιστρέφει άμεσα στο σπίτι.

Στη συνέχεια, η 25χρονη μεταφέρθηκε μαζί με τον 5χρονο στο Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας, όπου λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη.