Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι
Όπως ανέφερε η μητέρα του 5χρονου, που συνελήφθη, το παίδι δεν θα έμενε μόνο του στο σπίτι, καθώς είχε ειδοποιήσει τη γυναίκα που τον κρατούσε όταν έλειπε.
Να δώσει εξηγήσεις για τον πανικό που επικράτησε το πρωί στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη, επιχείρησε να δώσει η μητέρα του 5χρονου που πετούσε πράγματα στο δρόμο από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας.
Η μητέρα του παιδιού συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.
Αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Τετάρτη ενώπιον του Εισαγγελέα, ενώ με σχετική εντολή το παιδί παραδόθηκε σε πρόσωπα του φιλικού της περιβάλλοντος.
Τι υποστήριξε η μητέρα
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η μητέρα του 5χρονου υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι εκείνη την ώρα είχε απομακρυνθεί προσωρινά από το σπίτι, προκειμένου να επισκεφθεί γιατρό.
Σύμφωνα με την ίδια, το παιδί δεν θα έμενε για αρκετή ώρα μόνο του στο σπίτι, καθώς είχε κανονίσει να βρίσκεται άλλο άτομο για τη φροντίδα του παιδιού.
Έμεινε μόνος του για 45 λεπτά ο 5χρονος
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Τρίτης, με τους περαστικούς να αντιλαμβάνονται ότι κάτι συμβαίνει και να ειδοποιούν άμεσα την Ελληνική Αστυνομία.
Ειδικότερα, ο μικρός άρχισε να ρίχνει νερό με λάστιχο από το μπαλκόνι και στη συνέχεια άρχισε να πετά διάφορα αντικείμενα στον δρόμο, για περίπου 45 λεπτά.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προσέγγισαν το μπαλκόνι μέσω της ταράτσας, εξασφαλίζοντας πρώτα ότι το παιδί δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο. Έπειτα εντόπισαν τη μητέρα και την ειδοποίησαν, με εκείνη να επιστρέφει άμεσα στο σπίτι.
- Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι
