sports betsson
Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο δικός του ο δρόμος
On Field 29 Απριλίου 2026, 17:40

Ο δικός του ο δρόμος

Ο Κόρι Τζόσεφ άκουσε πολλά, αλλά κατάφερε να μην επηρεαστεί και τώρα φτιάχνει νέο «μονοπάτι» στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο Ολυμπιακός έκανε με εμφατικό τρόπο το 1-0 στην σειρά με την Μονακό και οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να διπλασιάσουν τις νίκες τους επί των Μονεγάσκων, το βράδυ της Πέμπτης στο ΣΕΦ.

Η εικόνα του πρώτου αγώνα ήταν ενδεικτική της διαφοράς ποιότητας και δυναμικότητας των δύο ομάδων, καθώς οι πρωταθλητές Ελλάδος δεν άφησαν τους φιλοξενούμενους να πάρουν… ανάσα μετά τα πρώτα 15 λεπτά κι έφτασαν άνετα στην επικράτηση.

Ο Ολυμπιακός είχε αρκετούς πρωταγωνιστές αλλά είχε κι έναν παίκτη που πάτησε παρκέ για να μην παίξει 40 λεπτά ο Γουόκαπ και τελικά, ο γκαρντ από το Οντάριο έφυγε από το ΣΕΦ με… Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Τζόσεφ έκανε ένα τεράστιο βήμα μπροστά, δικαιώνοντας πανηγυρικά τον προπονητή του, ο οποίος άφησε εκτός τον Νιλικίνα και τον Μόρις για να εμπιστευτεί τον «μπαρουτοκαπνισμένο» Καναδό.

Οι παραστάσεις του Τζόσεφ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, εκεί που το «κοντέρ» έχει γράψει σχεδόν χίλια παιχνίδια, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του Γιώργου Μπαρτζώκα και αναμφίβολα ο πολύπειρος γκαρντ έκανε την διαφορά.

Ο Τζόσεφ όχι απλά «χώρεσε» στα παπούτσια του Τόμας Γουόκαπ αλλά έκανε (πολλά) παραπάνω από αυτά που θα περίμενε και ο πλέον αισιόδοξος οπαδός της ομάδας του λιμανιού.

Σίγουρα όμως έκανε αυτά τα οποία περίμενε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κι εδώ θα πρέπει να σταθεί κάποιος στη νοοτροπία που έδειξε ο Καναδός γκαρντ.

Η αλήθεια είναι ότι άκουσε πολλά ο Τζόσεφ αλλά έδειξε με την χθεσινή του εμφάνιση πως έμεινε ανεπηρέαστος από την σκληρή κριτική και τώρα, εδώ που τα «κάστανα καίνε» δείχνει πως μπορεί να προσφέρει πολύτιμα πράγματα στο παιχνίδι των πρωταθλητών Ελλάδος.

Τώρα δεν μιλάμε για κανονική περίοδο, τώρα είμαστε στα πλέι οφ και ο χαρακτήρας που έχει «χτίσει» τόσα χρόνια στο ΝΒΑ ο Τζόσεφ είναι πολύτιμος για τον Ολυμπιακό.

Κατά την διάρκεια της σεζόν ειπώθηκαν και γράφτηκαν πολλά για αυτά που έψαχνε να βρει ο Ολυμπιακός στην θέση «ένα» ώστε να αισθάνεται μεγαλύτερη σιγουριά.

Και η αποκάλυψη έγινε χθες βράδυ, με τον έμπειρο «άσο» από το Οντάριο, να δίνει στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων», όλα εκείνα τα στοιχεία που αναζητούσαν οι πρωταθλητές Ελλάδος.

Είναι μεγάλη υπόθεση για την ελληνική ομάδα η εμφάνιση του Καναδού γκαρντ γιατί πολύ απλά ο Μπαρτζώκας βλέπει έναν «άλλο» παίκτη τώρα που η κάθε απόφαση στο παρκέ μετράει διπλά και τριπλά.

Οι επιδόσεις του Καναδού στην χθεσινή αναμέτρηση ήταν εξαιρετικές, αλλά εξαιρετικός ήταν και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Καναδός, την πίεση και τις απαιτήσεις που υπάρχουν.

Ο Τζόσεφ μπαίνει λοιπόν στην «εξίσωση» της τελικής ευθείας της Ευρωλίγκας και δεν είναι πλέον ο «άγνωστος» Χ. Είναι ο παίκτης που δείχνει αυτά που μπορεί να κάνει και ο Μπαρτζώκας έχει πολλούς λόγους να χαμογελά ενόψει της συνέχειας.

Και μιας και είπαμε για συνέχεια, ένα πράγμα είναι σίγουρο σε ότι έχει να κάνει με την αυριανή αναμέτρηση στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι ακόμα καλύτερος σε σχέση με τον πρώτο αγώνα για να μην αφήσει το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στους Μονεγάσκους.

Αύριο κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η πρόκριση στο final 4 και οι πειραιώτες πρέπει να κάνουν το 2-0 για να πάνε άνετοι στο Πριγκιπάτο και με «αέρα» δύο νικών.

Headlines:
Πετρέλαιο
Μέση Ανατολή: Τρίζουν τα θεμέλια της παγκόσμιας τάξης στην αγορά πετρελαίου

Μέση Ανατολή: Τρίζουν τα θεμέλια της παγκόσμιας τάξης στην αγορά πετρελαίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Τραμπ: Ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά

Τραμπ: Ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ο Κάρλο Αντσελότι «δεσμεύτηκε» να καλέσει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ! – Τι είπε σε δύο οπαδούς (vid)
Ποδόσφαιρο 29.04.26

«Ντρίμπλα» ή ειλικρινή απάντηση; Ο Κάρλο Αντσελότι απάντησε αυθόρμητα σε δύο οπαδούς της Εθνικής Βραζιλίας για το αν θα καλέσει στο προσεχές Μουντιάλ τον Νεϊμάρ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
betson_textlink
Stream sports
«Τα κεφάλια κάτω»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του μετά το 1-0 επί της Μονακό (vid)
Euroleague 29.04.26

Χαμηλά τα κεφάλια και τη... μπάλα, θέλει να βλέπει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως ανέφερε κατά την ομλία του στους παίκτες του Ολυμπιακού μετά το 1-0 επί της Μονακό στα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις
Μπάσκετ 28.04.26

Με βολή του Κέντρικ Ναν στα 2,1'' και κλέψιμο του Χέιζ- Ντέιβις στην τελευταία φάση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «σπάσει» το πλεονέκτημα έδρα της Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
Μπάσκετ 28.04.26

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι τη Μονακό, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του ότι στο δεύτερο την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) περιμένει σαφώς μεγαλύτερη αντίσταση.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4! (vid)
Μπάσκετ 28.04.26

Με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 20 πόντους κι ακόμη τέσσερις παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ολυμπιακός... πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και συνέτριψε τη Μονακό στο πρώτο ματς του ΣΕΦ.

Σύνταξη
Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Έκαναν το 1-0 για το F-4 οι Τούρκοι, σούπερ ο Μπιμπέροβιτς (vid)
Μπάσκετ 28.04.26

Σχετικά εύκολα έφτασε στην πρώτη νίκη της επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, η Φενερμπαχτσέ επικρατώντας με 89-78 στην Πόλη. Πρώτος σκόρερ ο Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους, καταλυτικός και ο Χόρτον-Τάκερ με 15.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Κάρλο Αντσελότι «δεσμεύτηκε» να καλέσει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ! – Τι είπε σε δύο οπαδούς (vid)
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαθαίνοντας στις γυναίκες να υποτάσσονται: Η αναπτυσσόμενη βιομηχανία πίσω από τα «σχολεία για καλές συζύγους»
Wife School 29.04.26

Μια ομάδα από γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε μικρής κλίμακας επιχειρήσεις πωλούν μαθήματα για το πως να είσαι καλή, υπάκουη και θεοσεβούμενη σύζυγος. Και όχι δεν μιλάμε για την δεκαετία του '50...

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διπλό χτύπημα Παυλόπουλου σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Για θεσμική εκτροπή και χειρισμούς συγκάλυψης μίλησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Πυρά σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη, στο στόχαστρό του και το επιτελικό κράτος.

Σύνταξη
Με 10% τρέχει ο «πληθωρισμός της τσέπης» για τους Έλληνες καταναλωτές – Μακράν ο υψηλότερος της Ευρωζώνης
Έρευνα ΕΚΤ 29.04.26

Ο αντιληπτός πληθωρισμός στην Ελλάδα, που αντανακλά την αίσθηση των καταναλωτών για τις μεταβολές των τιμών, κινήθηκε στο 10,1% το δωδεκάμηνο Απριλίου 2025-Μαρτίου 2026, έναντι 3,5% στην Ευρωζώνη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Ελλάδα 29.04.26

Μετά από αρκετές ώρες κατά τις οποίες ο νεαρός παρέμενε κλειδωμένος στο διαμέρισμα, λίγο μετά τις 18.00 αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν - Ο 20χρονος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Σύνταξη
MAGA ή «Πρώτα η Αμερική»; Ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει τη σύγκρουση
America First; 29.04.26

«Η συζήτηση για MAGA έναντι μη-MAGA Ρεπουμπλικανών αποκρύπτει το γεγονός ότι η επιλογή του Τραμπ να πάει σε πόλεμο με το Ιράν έχει διαλύσει τον ευρύτερο συνασπισμό που τον εξέλεξε».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εως 157.000 ευρώ το μέσο κόστος γάμου στην Ελλάδα – Αποκαλυπτική έρευνα για τα destination weddings
Ελλάδα 29.04.26

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το μέσο budget ανά γάμο φτάνει τις 160.000 ευρώ (προ ΦΠΑ), ενώ η συνολική ετήσια οικονομική συνεισφορά του κλάδου μπορεί να αγγίξει έως και τα 2,5 δισ. ευρώ.

Σύνταξη
Κύκλωμα με έδρα την Αλβανία έστηνε απάτες με θύματα σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα – Πάνω από 50 εκατ. ο τζίρος
Ελλάδα 29.04.26

Θύματα της συγκεκριμένης απάτης με δήθεν επενδύσεις εντοπίστηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και διεθνώς, μεταξύ άλλων στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στον Καναδά και τη Βρετανία.

Σύνταξη
Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε για 3η φορά κατά του Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν
Εφιάλτης 29.04.26

Ο εφιάλτης για την ηθοποιό Τζέσικα Μαν συνεχίζεται, καθώς για μια ακόμα φορά χρειάστηκε να μιλήσει στο δικαστήριο για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καλαμάτα: Αυτοκτονία πίσω από τον θάνατο 44χρονου σε στάβλο – Έξι συλλήψεις για σκηνοθετημένη δολοφονία
Ελλάδα 29.04.26

Η εύρεση του όπλου το απόγευμα της Τετάρτης, κοντά στον στάβλο στην Καλαμάτα, αποδεικνύει ότι είχε σκηνοθετηθεί ο χώρος έτσι ώστε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές

Σύνταξη
Κ. Αρβανίτης: Η Δημοκρατία νίκησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια η έκθεση για το Κράτος Δικαίου
Στρασβούργο 29.04.26

Η έκθεση για το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη, με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, «πέρασε» από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με μεγάλη πλειοψηφία κόντρα «στις μικροπολιτικές λογικές και στις εθνικές σκοπιμότητες».

Σύνταξη
Ρωσία: Χωρίς τεθωρακισμένα και πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – Φόβος για ουκρανική επίθεση
Κρεμλίνο 29.04.26

Σε μικρότερη κλίμακα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια παρέλαση στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, που η Μόσχα τιμά τη νίκη της έναντι της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
Cookies