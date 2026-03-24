Ο Μπαρτζώκας και η απίθανη ατάκα για τον Τζόσεφ
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την απουσία του Κόρι Τζόσεφ και «φανέρωσε» τον τρόπο διαχείρισης στη θέση «1» του Ολυμπιακού.
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Ισπανία για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει μαζί του στην αποστολή τον Κόρι Τζόσεφ.
Ο Αμερικανός έμεινε εκτός από την αποστολή που ταξίδεψε στην Ισπανία και ο λόγος ήταν ο… κλήρος. «Τραβάω κλήρο», απάντησε με έντονη δόση χιούμορ ο κόουτς Μπαρτζώκας, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο διαλέγει ποιος θα μείνει εκτός κάθε φορά. Ωστόσο στη συνέχεια ανέλυσε με… σοβαρό ύφος το σκεπτικό του.
Το σκεπτικό πίσω από τις επιλογές και ο Τζόσεφ
«Θα θέλαμε όλοι να έχουν συμμετοχή, να μοιράζονται τον χρόνο. Πίσω από τον Ουόκαπ που είναι ο αναντικατάστατος πόιντ γκαρντ μας υπάρχουν τρεις καλοί παίκτες και πρέπει να κάνουμε ροτέισον» και πρόσθεσε:
«Έπαιξε ρόλο για Μόρις και Τζόζεφ πως τραυματίστηκαν και έμειναν για καιρό έξω. Δυστυχώς για εμάς δεν έχουμε προπονήσεις για να βρουν ρυθμό. Είναι δύσκολη συνθήκη για εμάς να βρεθούν με τους άλλους. Είμαστε ευχαριστημένοι από όλους».
Και κάπως έτσι γίνεται σαφές και το σκεπτικό του κόουτς Μπαρτζώκα για τις επιλογές στον άσο. Εκεί όπου ναι, ο Γουόκαπ είναι η πρώτη και «αναντικατάστατη» επιλογή, όπως την χαρακτήρισε, ενώ από’ κει και πέρα τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των Τζόσεφ, Μόρις, Νιλικίνα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το ματς και τις ειδικές καταστάσεις που προκύπτουν.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις