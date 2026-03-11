sports betsson
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Τι είπε ο Μπαρτζώκας για το παιχνίδι με τη Μονακό και τα… κιλά του Τζόσεφ
Euroleague 11 Μαρτίου 2026, 13:34

Τι είπε ο Μπαρτζώκας για το παιχνίδι με τη Μονακό και τα… κιλά του Τζόσεφ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την αναμέτρηση με την Μονακό, την οποία δεν πρέπει να υποτιμήσει ο Ολυμπιακός, ενώ τοποθετήθηκε και για τα… κιλά του Κόρι Τζόσεφ.

Ο Ολυμπιακός πέρασε με… αέρα από την έδρα της Παρί, παίζοντας κατά διαστήματα εκπληκτικό μπάσκετ και τώρα έχει μπροστά του την αναμέτρηση με την Μονακό, των χιλίων προβλημάτων. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε στη media day των ερυθρόλευκων πως η ομάδα του δεν πρέπει να υποτιμήσει τους Μονεγάσκους.

Ο Έλληνας τεχνικός ρωτήθηκε και για τα κιλά του Κόρι Τζόσεφ και την φυσική του κατάσταση και απάντησε για τον Καναδό γκαρντ του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

Για την περιπλοκότητα του ματς με τη Μονακό: «Σαφώς και είναι περίπλοκο, με την έννοια δεν ξέρουμε ποιοι θα παίξουν, ποιοι δε θα παίξουν σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι που παίξανε για το Κύπελλο, αλλά πιστεύω ότι έχουνε μεγάλη ποιότητα. Έχουνε σίγουρα υπερηφάνεια. Η Ευρωλίγκα δεν είναι σε καμία περίπτωση μια λίγκα η οποία μπορεί να εφησυχάσεις, γιατί σίγουρα ο αντίπαλός σου έχει πάντα κίνητρο και προσωπικό και ατομικό, ακόμα και αν είναι πιο προσωπικό αυτή τη στιγμή στη Μονακό. Η ποιότητα των παικτών της επιβάλλει από εμάς 100% συγκέντρωση και σε καμία περίπτωση υποτίμηση».

Για τους Τζόζεφ και Νιλικινά: «Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο μετριοπαθείς σε όλες τις αναλύσεις που κάνουμε. Μιλάω για μας, για τους δημοσιογράφους, για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το μπάσκετ, για έναν παίκτη σαν τον Τζόζεφ, αν εννοούμε αυτό, γιατί έχω διαβάσει διάφορα υποτιμητικά σχόλια όσον αφορά το βάρος του. Σίγουρα είναι τρία, τέσσερα κιλά πάνω από τα κιλά που έπαιζε στο NBA, αλλά ποτέ δεν ήταν και ο super fit παίκτης. Παρόλα αυτά έχει κάνει αυτή την πολύ αξιοσημείωτη καριέρα.

Έχει μεγάλη εκτίμηση στο εξωτερικό. Και εμείς τον έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση στην ομάδα μας. Καταλαβαίνει πολύ καλά το παιχνίδι, πασάρει καλά, παίζει με μεγάλη ταχύτητα και σουτάρει την μπάλα πολύ καλά. Δε νομίζω να έχει κανένα άγχος όταν μπαίνει σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Νομίζω ότι έχει παίξει σε πολύ υψηλότερης δυσκολίας παιχνίδια στο παρελθόν για να αγχωθεί από τέτοιου είδους. Απλώς είναι η μετάβαση όπως λέμε όλοι στο ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού ή στο μπάσκετ που παίζεται στην Ευρωλίγκα γενικότερα, που όλοι οι παίκτες χρειάζονται μια περίοδο προσαρμογής».

Για τα δύο πρόσωπα του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρί: «Όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο, η ταχύτητα που παίξαμε, ο τρόπος που σουτάραμε την μπάλα και λοιπά ήτανε πραγματικά πολύ καλός. Φάνηκε και από τους εξήντα τόσους πόντους που σκοράραμε και από το ποσοστό μας στα τρίποντα. Νομίζω δεν έχει κανείς καμία αμφιβολία ότι έχουμε πολλούς καλούς σουτέρ. Έχουμε μια ομάδα που έχει καλή δομή επιθετικά.

Εγώ αν με ρωτάτε προτιμούσα το δεύτερο ημίχρονο γιατί στην ουσία αυτό που είπαμε στους παίκτες μας είναι ότι μην πέσουμε στην παγίδα. Είμαστε οχτώ πόντους πάνω, αλλά παίζουμε στο τέμπο που αρέσκεται να παίζει η Παρί και στα 40 λεπτά τέτοιου είδους παιχνιδιού, πιθανά θα είχαμε προβλήματα. Το γεγονός ότι κατεβάσαμε το τέμπο, πήγαμε σε πιο ορθολογικές επιθέσεις, δηλαδή εννοώντας να εκτελέσουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα της επίθεσης.

Και παρότι κάναμε δέκα λάθη, των οποίων δύο, τρία ήταν επιθετικά φάουλ στο σκριν και σε άλλα δύο πατήσαμε τη γραμμή στο close out. Δηλαδή δεν είναι λάθη ότι μας πήραν την μπάλα στη σέντρα. Τέτοια έγιναν ένα, δύο. Με άφησε περισσότερο ευχαριστημένο λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο γιατί παίξαμε σύμφωνα με το πλάνο του παιχνιδιού, να μη βιαστούμε και τελικά να εκτελέσουμε έτσι όπως έπρεπε.

Παρότι και σε αυτή την περίπτωση χάσαμε κανένα δύο lay up με τον Ταϊρίκ. Θα μπορούσαμε δηλαδή να είχαμε ακόμα μεγαλύτερη ποιοτική συγκομιδή, αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Κερδίσαμε έναν αντίπαλο που είχε κάνει τρεις εκτός έδρας εμφατικές νίκες απέναντι σε πολύ καλούς αντιπάλους και δεν υποτιμούμε σε καμία περίπτωση αυτή τη νίκη που κάναμε χθες».

Για το αν είναι παγίδα το παιχνίδι με τη διαλυμένη Μονακό: «Αν γενικά θέλεις να απαντάς στην κοινή γνώμη είναι φαύλος κύκλος και δεν οδηγεί πουθενά. Αν κάποιος είναι αρνητικός θα πει αυτά πράγματα που ακριβώς είπατε εσείς. Αν κάποιος είναι θετικός, θα πει ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά ή δεν έπαιξε καλά. Οπότε εμείς ας στηριχτούμε σε αυτό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ακόμα καλό παιχνίδι αύριο»

Economy
Πλαφόν: Ανώτατο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης

Πλαφόν: Ανώτατο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης

Κόσμος
Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»

Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 11.03.26

Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμάλι, ξεκαθάρισε πως η Εθνική Ομάδα της χώρας δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με τις ΗΠΑ.

Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:
Euroleague 11.03.26

Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:

Πώς θα είναι το νέο format της Euroleague σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Αύξηση και διαχωρισμός των ομάδων, που θα παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός…

LIVE: Παρί – Ολυμπιακός
Euroleague 10.03.26

LIVE: Παρί – Ολυμπιακός

LIVE: Παρί – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Ολυμπιακός για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Άνδρος: Το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους
Planet Travel 11.03.26

Ποιο είναι το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους

Με την αυθεντικότητά της και τις μοναδικές παραλίες της, η Άνδρος κυριαρχεί στις λίστες σε γνωστές ελβετικές και γερμανικές ιστοσελίδες - Ακολουθούν Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο

Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου
Οι ανακοινώσεις 11.03.26

Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου

Το πλαφόν που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φανερώνει και την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν
Ξεχασμένο μέτωπο 11.03.26

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν

Ενώ ο κόσμος έχει στραμμένη την προσοχή του στο Ιράν, η ασταθής σύγκρουση μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν εντείνεται — με επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα

Χρυσή Αυγή: Ισόβια στον Ρουπακιά, 13 χρόνια στο «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης
Τελεσίδικα 11.03.26

Χρυσή Αυγή: Ισόβια στον Ρουπακιά, 13 χρόνια στο «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δίνουν την τελευταία μάχη για τους εντολείς τους που με βάση την εφετειακή απόφαση αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φυλακής να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 11.03.26

Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμάλι, ξεκαθάρισε πως η Εθνική Ομάδα της χώρας δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με τις ΗΠΑ.

Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;
Βιβλίο 11.03.26

Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;

Ο κριτικός κινηματογράφου Μπράιαν Ράφτερι εξερευνά πώς ο Τόμας Χάρις δημιούργησε έναν από τους πιο ανατριχιαστικούς και αντιφατικούς κατά συρροή δολοφόνους του κινηματογράφου, τον Χάνιμπαλ Λέκτερ.

Ρόδος: Μαθητής δημοτικού εξανάγκασε άλλο παιδί να πιει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας του σχολείου
Αδιανόητο 11.03.26

Μαθητής δημοτικού εξανάγκασε άλλο παιδί να πιει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας του σχολείου

Ο ανήλικος μαθητής είχε τραβήξει δύο φορές το καζανάκι για να γεμίσει με νερό ένα μπουκάλι και αφού ανάγκασε άλλο παιδί να φτύσει μέσα σε αυτό, το έδωσε στον 8χρονο να πιει

Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη
Παλαιστίνη 11.03.26

Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη

Το Διεθνές Δίκαιο έχει κρίνει τις δραστηριότητες εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που αφορά τις στρατιωτικές κατοχές.

Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου
Στρασβούργο 11.03.26

Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου

Συνάντηση με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεδομένης και της αποψινής συζήτησης του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια

Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ
Πληρώνουν το τίμημα 11.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ

Τι εκτιμούν αναλυτές που μίλησαν στο Reuters για τον πόλεμο στο Ιράν - Για βαθιά αγανάκτηση κάνουν λόγο πηγές που πρόσκεινται στις κυβερνήσεις του Κόλπου αναφορικά με τις ενέργειες του Τραμπ

Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας
Ακρίβεια 11.03.26

Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Η παύση των εχθροπραξιών είναι η καλύτερη λύση για να λυθεί το πρόβλημα της αισχροκέρδειας, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν

Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»
Υποδομές 11.03.26

Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»

Ανακοινώθηκε η Α’ φάση του έργου εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Κινέτας από τον Περιφερειάρχη Αττικής – 30 εκατ. ευρώ η συνολική επένδυση για καθολική πρόσβαση στο νερό.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Απόρρητο