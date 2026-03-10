Μπαρτζώκας σε παίκτες: «Υπάρχει εφησυχασμός μετά από νίκες με τον Παναθηναϊκό – Έχουμε δύσκολη δουλειά μπροστά μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες του Ολυμπιακού στο πρωινό χαλάρωμα πριν τη σημαντική αναμέτρηση με την Παρί στη Γαλλία (21:45) και υπογράμμισε πόσο κρίσιμο παιχνίδι είναι αυτό με τη γαλλική ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως μετά από νίκες επί του Παναθηναϊκού, οι παίκτες του εφησυχάζουν και αυτό δεν πρέπει να συμβεί στο ματς με την Παρί που είναι κομβικό για το πλεονέκτημα έδρας στη Euroleague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες:

«Συνήθως μετά από μεγάλες νίκες στα ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό δείχνουμε έναν εφησυχασμό και μία χαλάρωση. Δεν πρέπει να χάσουμε σήμερα για αν γίνει αυτό θα έχουμε θέματα.

Πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είναι πολυ σημαντικό για εμάς, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε! Δεν θα είναι εύκολο ματς, το αντίθετο, θα είναι πολύ δύσκολο. Θέλω σας παρακαλώ να είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Μην χαλαρώσετε. Έχουμε ακομα δύσκολη δουλεια μπροστά μας, νομίζω πως όλοι συμφωνούμε σε αυτό».