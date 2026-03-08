Μπαρτζώκας: «Θα δούμε για Βεζένκοφ και Γουόκαπ ενόψει Γαλλίας»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 100-73 του ΠΑΟΚ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις πρώτες του δηλώσεις μίλησε μεταξύ άλλων για την κατάσταση των τραυματιών.

Ο κόουτς Μπαρτζώκας τόνισε πως «μεσολαβεί αύριο μια προπόνηση και μετά πάμε στη Γαλλία» και πως για την ώρα δεν έχει κάτι να αναφέρει για ενδεχόμενη επιστροφή των τραυματιών, καθώς δεν έχει ακόμη ενημέρωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Με εξαίρεση το δεύτερο δεκάλεπτο γενικά ήμασταν σοβαροί. Το ρόστερ που έχουμε μάς δίνει τη δυνατότητα να μην έχουμε πρόβλημα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Εύχομαι τα καλύτερα στον ΠΑΟΚ στη συνέχεια σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός αντεπεξήλθε στον αγώνα με έναν μόνο κλασικό πλέι μέικερ: «Όταν δεν απαιτείς από τον χειριστή πολλά, όλοι μπορούν να το κάνουν για να αρχίσει να κινείται η ομάδα. Έχουμε παίκτες που μπορούν να διαβάσουν καταστάσεις και δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος πόιντ γκαρντ. Πάντως είναι η πιο σημαντική θέση στο μπάσκετ».

Για τη συμμετοχή Βεζένκοφ και Γουόκαπ στα ματς με Παρί και Μονακό: «Οι φυσιοθεραπευτές μας κάνουν το καλύτερο δυνατό. Δεν έχω να σας πω κάτι, μεσολαβεί αύριο μια προπόνηση και μετά πάμε στη Γαλλία. Το πρόγραμμα είναι εξοντωτικό, παίζουμε Παρασκευή, Κυριακή, και τώρα Τρίτη και Πέμπτη με δύο γαλλικές ομάδες που είναι ιδιαίτερα αθλητικές».