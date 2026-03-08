Με… 11άδα ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ – Ποιες είναι οι επιλογές του Μπαρτζώκα
Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με 11 παίκτες κόντρα στον ΠΑΟΚ – Δείτε τις επιλογές του Μπαρτζώκα.
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ (13:00) στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.
Οι Ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν με 11 παίκτες και όχι με την καθιερωμένη 12άδα, αφού εκτός παραμένει ο Γουόκαπ και ο Βεζένκοφ.
Αναλυτικά οι 11 παίκτες που θα έχει διαθέσιμους ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ:
Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Μπουρνελές, Γουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Ταϊρίκ, Χολ
Υπενθυμίζεται ότι οι Πειραιώτες παραμένουν αήττητοι στο πρωτάθλημα και βρίσκονται στην πρώτη θέση με ρεκόρ 18-0 και φυσικά, απέναντι στον ΠΑΟΚ θα επιδιώξουν να επεκτείνουν το νικηφόρο σερί τους.
- Με… 11άδα ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ – Ποιες είναι οι επιλογές του Μπαρτζώκα
- Θλίψη στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Έφυγε» από τη ζωή ο Βιθέντε Πανιάγκουα
- Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου
- «Θέλω τα… μισθά μου!»
- Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)
- Σε δύσκολη θέση ο Βαλβέρδε – Οι οπαδοί της Μπιλμπάο κούνησαν λευκές πετσέτες
- Στο χείλος του γκρεμού η Μονακό: Μεγάλες εντάσεις, αποχωρήσεις παικτών και στο… βάθος παραίτηση Σπανούλη
- Αλέκος Βοσνιάδης: Ο «άρχοντας» των ανόδων το έκανε και με την Καλαμάτα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις