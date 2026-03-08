Με… 11άδα ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ – Ποιες είναι οι επιλογές του Μπαρτζώκα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ (13:00) στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.

Οι Ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν με 11 παίκτες και όχι με την καθιερωμένη 12άδα, αφού εκτός παραμένει ο Γουόκαπ και ο Βεζένκοφ.

Ακόμη ο Ολυυμπιακός θα αγωνιστεί χωρίς τους Μόντε Μόρις και Νίκολα Μιλουτίνοφ, οι οποίοι έμειναν εκτός εξάδας ξένων.

Αναλυτικά οι 11 παίκτες που θα έχει διαθέσιμους ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ:

Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Μπουρνελές, Γουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Ταϊρίκ, Χολ

Υπενθυμίζεται ότι οι Πειραιώτες παραμένουν αήττητοι στο πρωτάθλημα και βρίσκονται στην πρώτη θέση με ρεκόρ 18-0 και φυσικά, απέναντι στον ΠΑΟΚ θα επιδιώξουν να επεκτείνουν το νικηφόρο σερί τους.