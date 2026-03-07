Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το πόσο σημαντική ήταν η επικράτηση του Ολυμπιακού με 86-80 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι του ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της Euroleague, ενώ αναφέρθηκε και στη νοοτροπία που πρέπει να υπάρχει στην ομάδα και μετά από μεγάλες νίκες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

«Δεν έχω πολλά να πω. Ήταν μια νίκη που χρειαζόμασταν. Παίξαμε σαν ομάδα, δείξαμε τον χαρακτήρα μας σαν ομάδα και παίξαμε όλοι μαζί, μοιράσαμε το χρόνο και την μπάλα. Θέλαμε να κερδίσουμε για μας, αλλά και τον κόσμο μας που δημιούργησε φανταστική εμφάνιση. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και καλή τύχη στα επόμενα ματς», τόνισε αρχικά.

Για το σερί 11-0 και αν η σημερινή νίκη ήταν πιο σημαντική λόγω των απουσιών: «Για το σερί δεν έχω να πω πολλά. Ο Ολυμπιακός είναι από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη και όλες αυτές τις χρονιές το ρεκόρ του δείχνει την ποιότητά της. Εγώ είμαι εδώ να καθοδηγώ. Θέλουμε να μην είμαστε bad winners, να αποδίδουμε τα εύσημα στον αντίπαλο και να συνεχίζουμε τη δική μας δουλειά με ταπεινότητα. Δεν υπάρχει second unit στον Ολυμπιακό, ανάλογα με την υγεία της ομάδας που σήμερα είχε κλονιστεί, χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες. Όλοι συνεισέφεραν σε όλα τα κομμάτια. Νιώθουμε καλά γιατί κερδίσαμε, ήμουν σίγουρος πως θα παίξουμε ένα δυνατό παιχνίδι. Ο εφησυχασμός είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον επαγγελματικό αθλητισμό και σήμερα τουλάχιστον δεν ήμασταν εφησυχασμένοι».

Σχετικά με τον περιορισμό των Σλούκα και Χέιζ-Ντέιβις είπε: «Δεν στοχεύσαμε να περιορίσουμε έναν συγκεκριμένο παίκτη. Συχνά μπορεί να κάνεις καλή δουλειά πάνω σε έναν παίκτη, αλλά μπορεί να μην είναι και στην καλύτερη βραδιά του. Είχαμε κάποιες τακτικές ιδιαιτερότητες για το πώς θα αμυνθούμε. Ο Παναθηναϊκός επιτίθεται πολύ στο iso, έχει ικανότητα στους χειριστές και ξέροντας πώς παίζει και πώς προπονείται, αν συγκεντρώσεις την άμυνά σου, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Άλλες φορές η τακτική προσέγγιση αποδίδει, άλλες όχι».

Ερωτηθείς αν έχει υποτιμηθεί η αξία παικτών όπως ο Νιλικίνα και ο Τζόζεφ, αλλά και για την παρουσία του ΜακΚίσικ απάντησε: «Δεν ξέρουμε το μέλλον, αν θα είμαστε εμείς στον Ολυμπιακό. Προσπαθούμε να ελέγχουμε πράγματα που ελέγχονται. Πρέπει να αναρωτηθείτε εσείς τα ΜΜΕ αν έχουν υποτιμηθεί αυτοί οι παίκτες. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο και ο Ολυμπιακός είναι πολύ δύσκολος σύλλογος. Ο Ολυμπιακός έχει πάει σε τέσσερα Final 4 και δεν λέει τίποτα για τον κόσμο να πάει ακόμη σε ένα. Όμως είναι ένα τεράστιο βάρος για μας. Ο Τζόζεφ έπαιξε δύο ματς και τραυματίστηκε, ο Νιλικίνα ήταν τραυματίας έναν μήνα, ο Μόρις μόλις ήρθε έπαθε διάστρεμμα. Αυτό έφερε μια μεγάλη κούραση στον Γουόκαπ, δυστυχώς στο Κάουνας μπήκε στα τελευταία λεπτά και ξέφυγε ο χρόνος που έπρεπε να παίξει. Εύχομαι να έχουμε υγεία και είμαι σίγουρος πως οι παίκτες μας θα ξεδιπλώσουν τις αρετές τους, αλλά δεν είναι απαραίτητο να το κάνουν σε κάθε ματς».

Για τον πλουραλισμό είπε: «Το ομαδικό παιχνίδι μάς βοήθησε και αν δεν παρασυρόμασταν σε κάποιες βιαστικές επιλογές θα είχαμε κερδίσει πιο εύκολα. Ο Παναθηναϊκός έβαλε μεγάλα σουτ, έβαλε δύο σερί τρίποντα και μας έβαλε πίεση. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο και για να κερδίσεις τόσο καλές ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, πρέπει να πιεστείς».

Σχετικά με το πλάνο του Ολυμπιακού ανεξάρτητα από απουσίες είπε: «Ο Ολυμπιακός έχει παίξει πολλές φορές με μεγάλες απουσίες. Δεν θυμάμαι να έχουμε παίξει τα τελευταία τρία χρόνια πλήρεις με τον Παναθηναϊκό. Πάντα παίζουμε με απουσίες και για να κερδίζουμε τόσες φορές αυτό κάτι σημαίνει».

Τέλος, για την εμπόλεμη κατάσταση στον πλανήτη και αν επηρεάζει την ομάδα είπε: «Εξαρτάται πόσο επηρεάζεται κάποιος από την ενσυναίσθηση που έχει. Συνήθως οι πόλεμοι γίνονται για οικονομικά συμφέροντα και θυσίες γίνονται ανθρώπινες ψυχές, παιδιά και άμαχοι. Εγώ έχω σηκώσει τα χέρια. Πίστευα πως δεν θα ξαναγίνει πόλεμος και ήταν η μεγαλύτερη βλακεία που σκέφτηκα ποτέ. Η κόρη μου, μου είπε πως γίνονται όμως εκατόν τόσοι πόλεμοι στον κόσμο».