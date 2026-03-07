Αταμάν: «Ο Ολυμπιακός άξιζε τη νίκη» (vid)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 86-80 στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό, με τον Εργκίν Αταμάν να στέκεται στο πολύ κακό πρώτο ημίχρονο της ομάδας του και στα λάθη που έκανε, λέγοντας πως εκεί χάθηκε το παιχνίδι για τους πράσινους.

Ο Τούρκος τεχνικός ανέφερε πως ο Λεσόρ θα επιστρέψει στα παιχνίδια την ερχόμενη εβδομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αταμάν:

«Χάσαμε το ματς στο πρώτο μέρος. Στο πρώτο μέρος παίξαμε απαίσια. Χάσαμε λέι απ, ανοιχτά σουτ. Δεν απαντήσαμε στην επιθετικότητα του Ολυμπιακού. Χάσαμε τον έλεγχο. Στο δεύτερο αρχίσαμε να παίζουμε πολύ καλύτερα. Μετά το παιχνίδι ήταν κοντά. Τα δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ κράτησαν τον έλεγχο στον Ολυμπιακό. Άξιζαν να κερδίσουν, επειδή ξεκίνησαν το παιχνίδι πολύ καλά και εμείς όχι.

Δεν θέλω να σχολιάσω για το ποιος παίκτης παίζει και ποιος όχι. Δεν είναι ώρα. Μερικές φορές είναι δύσκολο να δώσεις ευκαιρία σε όλους. Δεν μπορείς να παίζεις στην ίδια θέση με 3,4,5 παίκτες. Στο πρώτο μέρος το πρόβλημα ήταν στην επίθεση με τα λάθη που κάναμε δώσαμε πολλούς πόντους στον Ολυμπιακό.

Πιστεύουμε σε αυτή την ομάδα από το ξεκίνημα της χρονιάς και ακόμα το κάνουμε. Ο Ματίας θα επιστρέψει αυτή την εβδομάδα. Φυσικά, ποτέ δε χάσαμε τους στόχους μας. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στα playoffs και στο Final Four. Αν δεν τα καταφέρουμε θα πούμε ότι δεν πετύχαμε στη σεζόν στη EuroLeague».