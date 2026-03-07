Ο Παναθηναϊκός κατέβασε το λάβαρο του Μποντιρόγκα από το ΟΑΚΑ μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό
Σε μια κίνηση διαμαρτυρίας για τη διαιτησία η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατέβασε το λάβαρο με τον πρώην παίκτη της και νυν πρόεδρο της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και ηττήθηκε με 86-80 στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Euroleague, πέφτοντας έτσι στο 16-14 και τη δέκατη θέση της βαθμολογίας.
Οι Πράσινοι είχαν αρκετά παράπονα από τη διαιτησία και έτσι αποφασίστηκε να κατέβει το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα που υπάρχει στο ΟΑΚΑ ως ένδειξη διαμαρτυρίας.
Θυμίζουμε ότι ο Σέρβος, που είναι ο πρόεδρος της Euroleague, αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια με το «τριφύλλι» στο στήθος (1998-2002), πανηγυρίζοντας μεταξύ άλλων δύο τίτλους Euroleague (2000 και 2002).
