Euroleague: Ο Ολυμπιακός πέτυχε την 11η σερί νίκη του απέναντι στον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ με 86-80 και πέτυχε την 11η συνεχόμενη νίκη του απέναντι στους Πράσινους σε επίπεδο Euroleague.

Οι Ερυθρόλευκοι, που είχαν κερδίσει στο ματς του πρώτου γύρου που έγινε στο ΟΑΚΑ με 87-82 (σ.σ στις 2/1), έκαναν το «2 στα 2» στη φετινή διοργάνωση απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν και συνέχισαν το εντυπωσιακό σερί που τρέχουν απέναντι στο Τριφύλλι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Ένα σερί που ξεκίνησε στις 23/12/2021, όταν κέρδισαν στο ΟΑΚΑ με 84-65. Έκτοτε έχουν νικήσει σε όλα τα ματς που έδωσαν απέναντι στον Παναθηναϊκό για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι 11 συνεχόμενες νίκες του Ολυμπιακού στην EuroLeague

23/12/21 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 65-84

17/03/22 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 101-73

30/12/22 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95

31/03/23 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73

06/10/23 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88

14/03/24 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65

08/11/24 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89-94

14/03/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 76-74

25/05/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93 (Μικρός τελικός – Άμπου Ντάμπι)

02/01/26 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87

06/03/26 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80