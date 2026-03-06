Euroleague: Ο Ολυμπιακός πέτυχε την 11η σερί νίκη του απέναντι στον Παναθηναϊκό
Συνεχίζεται το εντυπωσιακό σερί που «τρέχει» η ομάδα του μεγάλου λιμανιού απέναντι στον Παναθηναϊκό σε επίπεδο Euroleague.
- Δυστύχημα ο θάνατος του 15χρονου μαθητή από την Γαλλία στην Ομόνοια - Μαρτυρίες συμμαθητών του
- Στα 90 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε το πετρέλαιο
- Επείγουσα εγκύκλιος – «Καμπανάκι» για τοξικό φυτό στις αυλές των σχολείων
- Από τον Ωνάση στο Μανχάταν: Ανέκδοτες αναμνήσεις για τον τραγικό Κένεντι 26 χρόνια μετά
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ με 86-80 και πέτυχε την 11η συνεχόμενη νίκη του απέναντι στους Πράσινους σε επίπεδο Euroleague.
Οι Ερυθρόλευκοι, που είχαν κερδίσει στο ματς του πρώτου γύρου που έγινε στο ΟΑΚΑ με 87-82 (σ.σ στις 2/1), έκαναν το «2 στα 2» στη φετινή διοργάνωση απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν και συνέχισαν το εντυπωσιακό σερί που τρέχουν απέναντι στο Τριφύλλι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Ένα σερί που ξεκίνησε στις 23/12/2021, όταν κέρδισαν στο ΟΑΚΑ με 84-65. Έκτοτε έχουν νικήσει σε όλα τα ματς που έδωσαν απέναντι στον Παναθηναϊκό για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Οι 11 συνεχόμενες νίκες του Ολυμπιακού στην EuroLeague
23/12/21 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 65-84
17/03/22 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 101-73
30/12/22 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95
31/03/23 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73
06/10/23 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88
14/03/24 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65
08/11/24 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89-94
14/03/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 76-74
25/05/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93 (Μικρός τελικός – Άμπου Ντάμπι)
02/01/26 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87
06/03/26 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80
- Euroleague: Ο Ολυμπιακός πέτυχε την 11η σερί νίκη του απέναντι στον Παναθηναϊκό
- Φορτούνης και Μασούρας οδήγησαν την Αλ Καλίτζ σε νίκη
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι»
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Υπέστη διάσειση και δεν συνέχισε στο ντέρμπι ο Φαρίντ
- Μονακό: Το Πριγκιπάτο απέκτησε μερίδιο στην ομάδα μπάσκετ – Διορισμός διαχειριστή και κρατικός δανεισμός
- Στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Μεντιλίμπαρ, Πάσπαλι και Κωστούλας (vid+pics)
- LIVE: Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης
- LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις