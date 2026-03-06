Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Υπέστη διάσειση και δεν συνέχισε στο ντέρμπι ο Φαρίντ
Ο Αμερικανός σέντερ πρόλαβε να αγωνιστεί για 3':22'' καθώς υπέστη διάσειση με αποτέλεσμα να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια και να επιστρέψει στην 3η περίοδο ώστε να δει το ντέρμπι από τον πάγκο.
Τις υπηρεσίες του Κένεθ Φαρίντ για μόλις 3»:22» είχε στη διάθεσή του ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι του ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Euroleague.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πράσινης ΚΑΕ, ο Αμερικανός σέντερ έχει υποστεί διάσειση σε κάποια φάση της αναμέτρησης (δεν έχει διευκρινιστεί σε ποια )καθώς αισθανόταν έντονες ζαλάδες.
Μάλιστα κρίθηκε απαραίτητο να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια, με το Τρυφίλλι να αναφέρει ότι αν δεν αισθάνεται καλά θα μεταβεί στο νοσοκομείο.
Ωστόσο η κατάστασή του Φαρίντ βελτιώθηκε στη συνέχεια καθώς επέστρεψε στον πάγκο για να παρακολουθήσει μέσα από το γήπεδο το υπόλοιπο της αναμέτρησης.
