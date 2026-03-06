Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στο ΣΕΦ και παρακολουθεί το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της Euroleague.

Ο τεχνικός των Ερυθρόλευκων στο ποδόσφαιρο, για ακόμη μία φορά επέλεξε να δώσει το παρών στο φαληρικό στάδιο και στηρίζει έμπρακτα με την παρουσία του το μπασκετικό τμήμα του Ολυμπιακού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους των Πειραιωτών.

Δείτε φωτογραφίες

Στο ΣΕΦ και ο Ζάρκο Πάσπαλι

Ο θρυλικός άσος των Ερυθρόλευκων και των Πράσινων Ζάρκο Πάσπαλι και νυν αθλητικός διευθυντής της Παρτιζάν ταξίδεψε στην Ελλάδα, μετά την αναβολή της αναμέτρησης της σέρβικης ομάδας με την Dubai BC και παρακολουθεί από κοντά το ντέρμπι των «αιωνίων».

Μάλιστα, υπήρξαν ορισμένοι που κατάφεραν να βγάλουν μαζί του φωτογραφίες, με τον Ζάρκο Πάσπαλι να μην χαλάει χατήρι σε όσους τον προσέγγισαν και φυσικά να μοιράζει αρκετά αυτόγραφα.

Μπασκετόφιλοι Μουζακίτης και Κωστούλας

Στο ΣΕΦ όμως το «παρών» έδωσαν επιπλέον τόσο ο Χρήστος Μουζακίτης, όσο και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Μπάμπης Κωστούλας.

Οι δύο ποδοσφαιριστές αποθεώθηκαν στο φαληρικό στάδιο από τους φιλάθλους των Πειραιωτών, όπου βρίσκονται για το ντέρμπι των αιωνίων της 30ης αγωνιστικής.

Υπενθυμίζεται ότι στο ΣΕΦ, βρίσκεται και ο Χοσέ Λούις Μεντιλίμπαρ, ο οποίος για ακόμη μία φορά είναι στο πλευρό του μπασκετικού τμήματος παρακολουθώντας το κρίσιμο ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό.