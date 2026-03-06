Μπουένο (CEO της Euroleague): «Μέχρι τα μέσα Απριλίου η απόφαση για το νέο φορμάτ»

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό (6/3, 21:15) για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague είναι το πρώτο ματς που θα παρακολουθήσει από κοντά ο CEO της Euroleague, Tσους Μπουένο.

Ο νέος CEO βρίσκεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ξεναγήθηκε από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού στο γήπεδο και είχε συνομιλία με τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκο Λεπενιώτη.

Δείτε φωτογραφίες με τον Μπουένο

Μάλιστα έκανε και δηλώσεις στη NOVA στην οποία αναφέρθηκε σε πολλά και άκρως ενδιαφέροντα θέματα, όπως την ενδεχόμενη συμμετοχή του ΠΑΟΚ στη Euroleague.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το Final Four της Αθήνας: «Συνάντησα πολλούς ανθρώπους από την επιτροπή. Με ενημέρωσαν για όσα συμβαίνουν, η Αθήνα είναι μια μπασκετική πόλη. Υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν, έχουμε να φτιάξουμε κάποια πράγματα, αλλά είμαι αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα».

Για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και τη Euroleague: «Πρωτίστως είναι η ασφάλεια όλων. Η Χάποελ, η Μακάμπι και η Ντουμπάι θα μετακομίσουν μέχρι το τέλος της σεζόν. Μιλάμε με τους Ισραηλινούς και τους ιθύνοντες των ομάδων και περιμένουμε να επιστρέψει η καθημερινότητα για να δούμε πως θα κινηθούμε από τη νέα χρονιά».

Για τα εισιτήρια του Final Four: «Γνωρίζω για τη ζήτηση. Είναι κρίμα που δε θα μπορέσουν να έρθουν όλοι, μπορεί να ερχόταν και 1 εκατομμύριο κόσμος. Αυτή είναι η χωρητικότητα του γηπέδου, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο».

Για το NBA Europe και τις συζητήσεις: «Την προηγούμενη Πέμπτη κατέθεσα στον Μαρκ Τέιτουμ και στον Γιώργο Αϊβάζογλου ένα πλάνο τριετίας για το πως θα ανοίξει η συζήτηση. Είπα στους ανθρώπους του ΝΒΑ πως έχουν κάνει έναν προγραμματισμό, αλλά κοιτάζοντας πιο μακριά, καλό θα ήταν να συνεργαστούμε. Αυτό προϋποθέτει να μπει το ΝΒΑ στο οικοσύστημα μας και να το υποδεχθούμε με συγκεκριμένη στρατηγική για να μη χάσουμε και οι δύο. Να καθίσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να εξερευνήσουμε αν υπάρχει αυτή η πιθανότητα συνεργασίας, ωστε να είμαστε όλοι κερδισμένοι».

Για τα χαμηλά κέρδη των ομάδων από τη Euroleague: «Είναι στις προτεραιότητες μας να αυξηθούν τα έσοδα των ομάδων. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός μεταξύ των ομάδων. Να ανεβάσουμε τη βάση των φιλάθλων, να τους δώσουμε την εμπειρία που πρέπει και να βελτιώσουμε την οικονομική κατάσταση τους».

Για τον ΠΑΟΚ και την πιθανή είσοδό του στη Euroleague: «Δεν είχα τέτοιες επαφές με τον ΠΑΟΚ ως τώρα. Είδαμε έναν από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αλλά μιλήσαμε για διαφορετικά πράγματα. Εχουμε επαφές με τις ομάδες του Eurocup. Όλες οι ομάδες θέλουν να είναι μέρος αυτής της λίγκας που είναι τόσο επιτυχημένη. Γνωρίζω πως υπάρχει νέα ιδιοκτησία στον ΠΑΟΚ και υπάρχουν φιλοδοξίες από τον κόσμο για το πρότζεκτ αυτό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να κερδίσουν το Eurocup».

Για το αν θα υπάρχει νέο σύστημα της Euroleague στη νέα σεζόν: «Συλλέγουμε πληροφορίες, το επεξεργαζόμαστε. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιο θα είναι το σύστημα. Μέχρι τα μέσα Απριλίου θα πάρουμε την απόφασή μας».