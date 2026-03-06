Euroleague: Συνάντηση Τσους Μπουένο και Δημήτρη Φραγκάκη στην Αθήνα για το 2026 EuroLeague Final Four

Ο νέος CEO της EuroLeague Τσους Μπουένο που βρίσκεται στη χώρα μας με σκοπό να παραστεί στο παιχνίδι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, για την της 30ήςαγωνιστικής της διοργάνωσης (6/3, 21:15, Novasports Prime, Match Center από το SPORT24), είχε την ευκαιρία να «τρέξει» και ζητήματα του Final Four 2026 το οποίο θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα ο Ισπανός παράγοντας συναντήθηκε το πρωί της Παρασκευής (6/3) με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του «2026 EuroLeague Final Four Athens», Δημήτρη Φραγκάκη.

Οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν να συζητήσουν για διάφορα οργανωτικά ζητήματα που αφορούν τη διοργάνωση, καθώς επίσης και για άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του μπάσκετ στην Ευρώπη, ενώ ανταλλάχθηκαν και απόψεις για το μέλλον της EuroLeague και τη θέση της Ελλάδας μέσα στο ευρωπαϊκό μπασκετικό περιβάλλον.

Η συνάντηση γνωριμίας των δύο ανδρών, περιστράφηκε κυρίως γύρω από τα τρέχοντα θέματα που αφορούν το οργανωτικό κομμάτι, αλλά και τα επόμενα βήματα για το φάιναλ φορ της Αθήνας, το οποίο θα διεξαχθεί από 22 έως 24 Μαΐου 2026 στο Telekom Center Athens.

Ο Δημήτρης Φραγκάκης υπογράμμισε, εξάλλου, στον κ. Μπουένο τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στη φιλοξενία και την επιτυχή διοργάνωση του Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, τονίζοντας τη βούληση όλων των εμπλεκόμενων φορέων να συμβάλουν στην άρτια διεξαγωγή της διοργάνωσης, καθώς και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της φήμης της χώρας μας ως προορισμού και φιλοξενίας κορυφαίων αθλητικών διοργανώσεων.

Στη συνάντηση του CEO της Euroleague με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του «2026 EuroLeague Final Four Athens» συμμετείχε και ο εκτελεστικής διευθυντής της Επιτροπής, Γιώργος Μαυρίκης».