Final Four Euroleague: Εξαντλήθηκαν σε πέντε λεπτά τα πρώτα διαθέσιμα εισιτήρια

Sold out τα εισιτήρια της πρώτης φάσης διάθεσης ενόψει Final Four της Euroleague στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Telecom Center.

Μάλιστα, αυτά έφυγαν σε λιγότερο από 5 λεπτά και πλέον αναμένεται η δεύτερη φάση της διάθεσή τους, που ξεκινά στις 26 Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση της Euroleague

Τα εισιτήρια της πρώτης φάσης για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 5 λεπτά.

Η πρώτη φάση πώλησης εισιτηρίων ξεκίνησε στις 11 Φεβρουαρίου στις 10:00 και, μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά, η συντριπτική ζήτηση εξάντλησε ολόκληρο το διαθέσιμο εισιτήριο.

Οι οπαδοί που δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν εισιτήρια κατά τη διάρκεια της Φάσης 1 θα έχουν ακόμα πολλές ευκαιρίες να παρακολουθήσουν την κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η δεύτερη φάση πώλησης εισιτηρίων για το κοινό θα ξεκινήσει στις 26 Φεβρουαρίου στις 10:00. Η τρίτη φάση θα ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου στις 10:00 CEST, συμπίπτοντας με το τέλος της Κανονικής Περιόδου, καθώς δέκα ομάδες παραμένουν στην κούρσα για μια θέση στο Final Four. Η τελική φάση πώλησης θα ξεκινήσει στις 20 Απριλίου στις 10:00 CEST, στρατηγικά τοποθετημένη μεταξύ του τέλους του Play-In Showdown και της έναρξης της σειράς των Playoffs.

Κάθε φάση πώλησης εισιτηρίων θα περιλαμβάνει περιορισμένη κατανομή σε πολλαπλές κατηγορίες τιμών, προσφέροντας στους οπαδούς αρκετές ευκαιρίες αγοράς εισιτηρίων και εξασφαλίζοντας ευρύτερη πρόσβαση στην εκδήλωση.

Επιπλέον, η Euroleague Basketball θα ανοίξει ένα ειδικό παράθυρο πωλήσεων την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 17:00 CET για τους οπαδούς που αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα που τους εμπόδισαν να ολοκληρώσουν την αγορά των εισιτηρίων τους κατά τη διάρκεια του παραθύρου προπώλησης για το κοινό στις 10 Φεβρουαρίου.

Όλοι οι οπαδοί που επηρεάστηκαν θα λάβουν ένα email πριν ανοίξει το ειδικό παράθυρο πώλησης εισιτηρίων για το κοινό, το οποίο θα περιέχει έναν ενημερωμένο σύνδεσμο, μαζί με έναν προσωπικό και μη μεταβιβάσιμο κωδικό που θα παρέχει πρόσβαση σε αυτό το ειδικό παράθυρο πωλήσεων.

Λάβετε υπόψη ότι οι οπαδοί που αγοράζουν εισιτήρια σε μία φάση πωλήσεων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενες φάσεις πωλήσεων.

Η Euroleague Basketball ζητά ειλικρινά συγγνώμη για την ταλαιπωρία και επιβεβαιώνει ότι αυτό το ειδικό παράθυρο θα διασφαλίσει μια δίκαιη και ισότιμη διαδικασία αγοράς για όλους τους επιλέξιμους οπαδούς.