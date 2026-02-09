Ο Ντάριο Σάριτς έμεινε ελεύθερος: Η waiver list, o Παναθηναϊκός και η επιστροφή στη Euroleague

Ο Ντάριο Σάριτς όπως αναμενόταν, έμεινε ελεύθερος από τους Ντιτρόιτ Πίστονς και έβαλε… φωτιά στη Euroleague, καθώς αποτελεί έναν από τους στόχους αρκετών ομάδων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Κροάτης φόργουορντ μετρούσε μέρες στο Ντιτρόιτ και ήταν θέμα χρόνου να αποδεσμευτεί, για να βρουν χώρο οι Πίστονς, όπως κι έγινε, με τον ίδιο τον παίκτη και τον ατζέντη του να έχουν ήδη κρούσεις από την Ευρώπη.

Μια από τις ομάδες που δεδομένα κοιτάζει την περίπτωση του είναι και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά το «άκυρο» από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις παρακολουθεί την αγορά για ενίσχυση στις θέσεις τον φόργουορντ και το όνομα του Σάριτς είναι ένα από αυτά που έχουν ακουστεί.

Πλέον, ο Σάριτς θα μείνει για 48 ώρες στη δεξαμενή των waivers, από όπου θα μπορεί να τον τραβήξει όποια ομάδα από το NBA θέλει να αναλάβει το τρέχον συμβόλαιό του, το οποίο ανέρχεται στα 5.426.400 δολάρια.

Δείτε τι αναφέρουν για την αποδέσμευση του Σάριτς στις ΗΠΑ:

The Detroit Pistons are waiving Dario Saric to clear a roster spot for the standard NBA contract conversion of two-way guard Daniss Jenkins, league sources said. https://t.co/sTGqRGEgeI — Michael Scotto (@MikeAScotto) February 8, 2026

Μόλις ολοκληρωθεί το διάστημα των 48 ωρών, ο διεθνής Κροάτης θα είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί το επαγγελματικό του μέλλον εκ του μηδενός, με όποια ομάδα θέλει και σε όποια λίγκα θέλει, κάτι που σημαίνει ότι θα ανοίξει ο δρόμος για την Ευρώπη και για ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός να ασχοληθούν με την περίπτωση του.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην καριέρα του στο NBA ο Σάριτς έπαιξε σε Σανς, Σίξερς, Τίμπεργουλβς, Θάντερ, Γουόριορς, Νάγκετς και Κινγκς πριν γίνει ανταλλαγή σε Μπουλς και Πίστονς. Σε αυτά τα εννέα χρονια στις ΗΠΑ είχε 10.3 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά 22.3 λεπτά σε 498 αγώνες κανονικών περιόδων.