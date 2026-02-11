H Euroleague έβγαλε ανακοίνωση με απολογητικό χαρακτήρα για το φιάσκο με τα εισιτήρια του Final Four

Το πρωί της Τρίτης (10/2) υπήρξε πρόβλημα με το σύστημα, το οποίο έπεσε και έτσι αρκετοί φίλοι της Euroleague δεν κατάφεραν να προμηθευτούν εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

Η διοργανώτρια αρχή εξέδωσε ανακοίνωση με απολογητικό χαρακτήρα προς τον κόσμο και τόνισε πως όσοι επηρεάστηκαν, θα ενημερωθούν απευθείας από την διοργάνωση ώστε να έχουν την ευκαιρία να κλείσουν θέση στο Telekom Center Athens.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague:

«Η Euroleague Basketball ενημερώνει ότι εξετάζει τα τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν κατά τη σημερινή προπώληση εν όψει του Final Four 2026 και εμπόδισαν ορισμένους οπαδούς να ολοκληρώσουν τις αγορές τους. Ένα νέο ειδικό παράθυρο θα ανοίξει σύντομα για όσους επηρεάστηκαν. Άπαντες θα ενημερωθούν απευθείας, με περισσότερες λεπτομέρειες.

Η EuroLeague Basketball ζητά ειλικρινά συγγνώμη για την ταλαιπωρία και επιβεβαιώνει ότι αυτό το νέο ειδικό παράθυρο θα εξασφαλίσει μια δίκαιη και ισότιμη διαδικασία αγοράς για όσους οπαδούς πληρούν τις προϋποθέσεις»