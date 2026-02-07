Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά του Μπαρτζώκα στην Euroleague

Ο Παναθηναϊκός απέστειλε επίσημη καταγγελία στην Euroleague για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και όσα συνέβησαν στο Ντουμπάι πριν από μερικές μέρες, με τον οπαδό του τριφυλλιού που έβρισε τον Έλληνα κόουτς των πρωταθλητών Ελλάδας.

Μετά την επίσημη καταγγελία του τριφυλλιού τα πάντα θα περάσουν στα χέρια του αθλητικού δικαστή, ο οποίος αναμένεται να αποφασίσει αν θα τιμωρηθεί ο Έλληνας τεχνικός.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός έχει προσκομίσει και βίντεο από όσα συνέβησαν στο Ντουμπάι μετά τις βρισιές του οπαδού του Παναθηναϊκού, ενώ όπως αναφέρει η πράσινη ΚΑΕ, αυτή θα είναι η πρώτη από μία σειρά νομικών κινήσεων που αναμένεται να ακολουθήσουν από την πλευρά του Παναθηναϊκού προκειμένου να προασπιστεί τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελία στην Euroleague για τη συμπεριφορα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι και τα όσα ανέφερε ανήμερα των 118ων γενεθλίων του Συλλόγου.

Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση των πράσινων καθώς όπως ανέφεραν και στην ανακοίνωσή τους θα προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες εναντίον του».