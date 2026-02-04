sports betsson
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το περιστατικό του Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι
Euroleague 04 Φεβρουαρίου 2026, 15:36

Ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το περιστατικό του Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και ότι έγινε με οπαδό του Παναθηναϊκού στο Ντουμπάι.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Spotlight

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωση της καταφέρεται κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα για το συμβάν που είχε ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά το παιχνίδι με την Dubai BC με έναν οπαδό του τριφυλλιού που τον έβριζε από την κερκίδα.

Οι πράσινοι ξεκαθαρίσουν μάλιστα στην επίσημη θέση τους ότι θα προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ζητώντας την τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Μπαρτζώκα:

«Θαυμάστε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον προπονητή μιας ιστορικής ομάδας, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της Dubai BC με τον Ολυμπιακό να υβρίζει χυδαία Έλληνες φιλάθλους σε γήπεδο του εξωτερικού.

Ο κ. Μπαρτζώκας αλλόφρων και σκαρφαλωμένος στα κάγκελα του γηπέδου φώναζε, μεταξύ άλλων, σε έναν φίλαθλο: «Σας γαμάω όλους βαζέλες», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προσβάλει τον Παναθηναϊκό και τα εκατομμύρια των φιλάθλων του ανήμερα των 118ων γενεθλίων του κορυφαίου Συλλόγου της Ελλάδας και όχι μόνο.

Κανένας «νάνος» δεν έχει το δικαίωμα να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο στόμα του, τον Παναθηναϊκό των 7 ευρωπαϊκών τροπαίων, του ενός Διηπειρωτικού, των 41 Πρωταθλημάτων και των 21 Κυπέλλων Ελλάδος, την ομάδα που έχει κατακτήσει όσους τίτλους έχουν όλοι οι άλλοι μαζί!

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στη συνέχεια έβρισε χυδαία και μια γυναίκα («Άντε γαμήσου μωρή πουτάνα»), η οποία «τόλμησε», άκουσον άκουσον, να του ζητήσει να ηρεμήσει.

Κατά τα άλλα, η τόσο «ευαισθητοποιημένη» σε θέματα συμπεριφοράς ΚΑΕ Ολυμπιακός, που σπεύδει στις Αρχές για καθετί, αντί να καταδικάσει δημοσίως τον κ. Μπαρτζώκα για όσα εμετικά είπε και έκανε ενώπιον όλων στο Ντουμπάι ζήτησε από τη EuroLeague να βρει και να τιμωρήσει τον Έλληνα φίλαθλο από την κερκίδα των υποστηρικτών της ομάδας του που τον εξύβρισε! Πόση υποκρισία πια…

Το βέβαιο είναι ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR υπηρετώντας τα εκατομμύρια των φιλάθλων της και σεβόμενη τη λαμπρή ιστορία της θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου ο κ. Μπαρτζώκας να τιμωρηθεί παραδειγματικά».

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Markets
BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»
Euroleague 04.02.26

Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»

Η διορία των μεταγραφών στο NBA ολοκληρώνεται την Πέμπτη (5/2) και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε για πιθανή αποχώρησή του από τους Νιου Γιορκ Νικς με προορισμό την Ευρώπη...

Σύνταξη
Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ
Euroleague 04.02.26

Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ

Ο Τζέριαν Γκραντ έπαιξε αδιάθετος κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς το πρωί ήταν στο νοσοκομείο, όμως ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό, χάρη στο σπουδαίο καλάθι που πέτυχε στο φινάλε.

Σύνταξη
«Σε επαφές με Γιαμπουσέλε η Χάποελ – Αν δεν τον πάρει, θα κινηθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις»
Euroleague 03.02.26

«Σε επαφές με Γιαμπουσέλε η Χάποελ – Αν δεν τον πάρει, θα κινηθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις»

Το ισραηλινό Sport5 μιλά για διαπραγματεύσεις της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ενώ αν δεν έρθουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές θα κινηθεί και για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Σύνταξη
Κρίσιμες ώρες για Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις στο NBA, παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός
Euroleague 03.02.26

Κρίσιμες ώρες για Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις στο NBA, παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός

Στο NBA μετράνε αντίστροφα για την trade deadline και οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις είναι δύο από τους παίκτες που θα απασχολήσουν, την ώρα που ο Παναθηναϊκός φέρεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Σύνταξη
«Ποιο είναι το κόστος ενός πιθανού… διαζυγίου του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό»
Euroleague 03.02.26

«Ποιο είναι το κόστος ενός πιθανού… διαζυγίου του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται σε μεγάλη πίεση στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του με το τριφύλλι και η αποζημίωση σε περίπτωση αποχώρησης

Σύνταξη
Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές
Μπάσκετ 02.02.26

Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές

Η Euroleague έκανε γνωστές τις τέσσερις ημερομηνίες που θα μπορούν οι φίλαθλοι να προμηθεύονται τα εισιτήρια του Final Four το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Από 399 έως 952 ευρώ οι τιμές τους.

Σύνταξη
Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)
Euroleague 31.01.26

Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Τι Τζέι Σορτς πέρσι, όμως λαμβάνει ιδιαίτερη διαχείριση από τον Εργκίν Αταμάν – Τι συμβαίνει με τον τέταρτο γκαρντ στο τριφύλλι την τελευταία τριετία

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές
AI 04.02.26

Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές

Η στροφή προς τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μετοχές με οικονομική μόχλευση κέρδισε δυναμική, καθώς οι ανανεωμένοι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώθηκαν στις αγορές

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η ακροδεξιά νοοτροπία γίνεται κυβερνητική πολιτική και το κράτος δικαίου υπονομεύεται
Βουλή 04.02.26

Χαρίτσης: Η ακροδεξιά νοοτροπία γίνεται κυβερνητική πολιτική και το κράτος δικαίου υπονομεύεται

Ο Αλέξης Χαρίτσης κάλεσε τον Θάνο Πλεύρη να αλλάξει όνομα στο υπουργείο, από Μεταναστευτικής πολιτικής σε «Αντι-μεταναστευτικής πολιτικής» - Τι είπε για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Σύνταξη
F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ
Υπάρχει αντίλογος 04.02.26

F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ

Με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι, η κινηματογραφική μεταφορά της Formula 1 έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που διεκδικεί Όσκαρ ενώ πλανάρει την επέκταση του franchise στο μέλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραγωδία στη Χίο: Ο Μαροκινός αναγνωρίστηκε ως διακινητής από τους μετανάστες – Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψή του
Ελλάδα 04.02.26

Τραγωδία στη Χίο: Ο Μαροκινός αναγνωρίστηκε ως διακινητής από τους μετανάστες – Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψή του

Σύμφωνα τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι τώρα ο Μαροκινός μετέφερε περισσότερα από 35 άτομα αφγανικής καταγωγής - Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Λεβαδειακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Απλώνει δίχτυα «συναινέσεων» προς το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στους κεντρώους
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Κυβέρνηση: Απλώνει δίχτυα «συναινέσεων» προς το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στους κεντρώους

Μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, η κυβέρνηση ρίχνει και το εθνικό απολυτήριο στο τραπέζι των κινήσεων τακτικής της απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα σε κεντρογενή ακροατήρια που διεκδικεί και η Χαριλάου Τρικούπη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης, ως άλλος Τραμπ, βρήκε στο πρόσωπο του Πλεύρη τον δικό του Μποβίνο
«Καμία εμπιστοσύνη» 04.02.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης, ως άλλος Τραμπ, βρήκε στο πρόσωπο του Πλεύρη τον δικό του Μποβίνο

Ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε πλήρη διερεύνηση του περιστατικού στην Χίο, ξεκαθαρίζοντας ότι το ζήτημα δεν είναι οι λιμενικοί, αλλά η κυβερνητική πολιτική και οι εντολές που δίνονται

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Θερμή»… υποδοχή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από υγειονομικούς
«Λεφτά για την υγεία» 04.02.26

«Θερμή»... υποδοχή Γεωργιάδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από υγειονομικούς

Μπροστά σε κινητοποιήσεις υγειονομικών, σωματείων και φορέων της πόλης των Ιωαννίνων βρέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης που επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης

Σύνταξη
«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» – Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της
Φάμιλι 04.02.26

«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» - Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της

«Πολλές κόντρες μεταξύ μας. Πολλά που ενστερνίζεσαι και πιστεύεις δεν τα ενστερνίζομαι ούτε τα πιστεύω! Προσπάθησα πάρα πολλά χρόνια να συμφιλιωθώ με αυτό! Είμαι παιδί σου... Νομίζω το έχω καταφέρει» γράφει η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στην ανάρτησή της στο Instagram για τα 92α γενέθλια του Αλέξανδρου Λυκουρέζου.

Σύνταξη
Υπέγραψε και το Μαρούσι την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες
Κοινωνική πολιτική 04.02.26

Υπέγραψε και το Μαρούσι την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου υπογράφοντας την Ευρωπαϊκή Χάρτα, δήλωσε ότι «αποδέχεται τη διευρυμένη μορφή της και δεσμεύεται για την εφαρμογή των επικαιροποιημένων διατάξεών της».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής
«Νερό - εμπόρευμα» 04.02.26

ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής

«Μια ακόμη απόδειξη της κυβερνητικής αδιαφορίας για το κόστος ζωής, την τοπική αυτοδιοίκηση και το δημόσιο συμφέρον» οι πρόσφατες αυξήξεις στο νερό για τους ΟΤΑ, λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Λακαφώσης για δυστύχημα στα Τέμπη: Τα καθίσματα λειτούργησαν ως προσάναμμα, ήταν σκέτο πανί
Σοβαρά ερωτήματα 04.02.26

Λακαφώσης για δυστύχημα στα Τέμπη: Τα καθίσματα λειτούργησαν ως προσάναμμα, ήταν σκέτο πανί

Ταυτόχρονα, έντονη κριτική στις ανακριτικές αρχές άσκησε ο πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, Ανδρέας Ψαρόπουλος, κάνοντας λόγο για «απροθυμία» να διερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα της πυρασφάλειας

Σύνταξη
Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 04.02.26

Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά

Το τελικό Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο να αποτελέσει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο ανάπτυξης, προς όφελος των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επόμενων γενεών, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά.

Σύνταξη
Το Grok εξακολουθεί να παράγει σεξουαλικές εικόνες – Ακόμη και όταν γνωρίζει ότι τα υποκείμενα δεν συναινούν
Έρευνα Reuters 04.02.26

Το Grok εξακολουθεί να παράγει σεξουαλικές εικόνες – Ακόμη και όταν γνωρίζει ότι τα υποκείμενα δεν συναινούν

Δημοσιογράφοι του Reuters υπέβαλαν στο Grok 55 αιτήματα να δημιουργήσει γυμνές και σεξουαλικές εικόνες ατόμων. Στις 47 περιπτώσεις ανταποκρίθηκε, παρότι είχε ενημερωθεί ότι αυτό θα μπορούσε να ταπεινώσει τα υποκείμενα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 
Αναβολή μέχρι τα 19 04.02.26

Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι το όφελος των επεμβάσεων φυλομετάβασης δικαιολογεί το ρίσκο, λέει η Αμερικανική Ένωση Πλαστικών Χειρουργών.

Σύνταξη
Κρατούμενος παραμένει ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης θα αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία
Ελλάδα 04.02.26

Κρατούμενος παραμένει ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης θα αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία

Μέχρι να αποφασιστεί αν θα εκδοθεί στη Γερμανία, ο 55χρονος θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κομοτηνής

Σύνταξη
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Έκτακτο ΕΜΥ 04.02.26

Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων

Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται - Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα πρακτορεία ταξιδίων σχετικά με την αποκατάσταση των δρομολογίων στα πλοία της γραμμής

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: «Από ενός έως 16 ετών τα τραυματισμένα παιδιά – Το νοσοκομείο κρατήθηκε από φιλότιμο», λένε οι γιατροί
Δραματικές στιγμές 04.02.26

«Από ενός έως 16 ετών τα τραυματισμένα παιδιά - Το νοσοκομείο κρατήθηκε από φιλότιμο» - Τι λένε οι γιατροί στη Χίο

Τις δραματικές εικόνες που επικράτησαν στο νοσοκομείο στη Χίο μετά το ναυάγιο περιγράφουν υγειονομικοί - Χωρίς σχέδιο και χωρίς το απαραίτητο προσωπικό η κατάσταση αντιμετωπίστηκε χάρι στο φιλότιμο των υγειονομικών

Σύνταξη
Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου

Εναντίον του γ.γ. του ΚΚΕ είχε καταθέσει μήνυση ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ενώ για τον κ. Μάντζο ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο