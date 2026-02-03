Επεισόδιο Μπαρτζώκα με οπαδό μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Ντουμπάι (vid)

Έντονο διαπληκτισμό με οπαδό του Παναθηναϊκού που βρισκόταν λίγες σειρές πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού είχε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού των Πειραιωτών με την Ντουμπάι BC, για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά το τέλος του αγώνα και την ήττα του Ολυμπιακού στην παράταση με 108-98 (95-95), ένας οπαδός έβρισε στα ελληνικά τον τεχνικό της ομάδας του μεγάλου λιμανιού και ο προπονητής των Πειραιωτών ανέβηκε στην εξέδρα για να του ζητήσει τον λόγο, με τους παρευρισκόμενους να καταγράφουν το περιστατικό με τις κάμερες των κινητών τους.

Δείτε το βίντεο: