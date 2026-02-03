Επεισόδιο Μπαρτζώκα με οπαδό μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Ντουμπάι (vid)
Το σκηνικό έγινε μετά την ολοκλήρωση του αγώνα και την ήττα του Ολυμπιακού από την Ντουμπάι BC με 108-98.
- Τα Ιωάννινα ο επόμενος σταθμός για την Ιθάκη – Ποιοι θα συζητήσουν για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα
- Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή
- Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
- Συνελήφθη ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν – Κατηγορείται για τον φόνο της γυναίκας του
Έντονο διαπληκτισμό με οπαδό του Παναθηναϊκού που βρισκόταν λίγες σειρές πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού είχε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού των Πειραιωτών με την Ντουμπάι BC, για την 26η αγωνιστική της Euroleague.
Μετά το τέλος του αγώνα και την ήττα του Ολυμπιακού στην παράταση με 108-98 (95-95), ένας οπαδός έβρισε στα ελληνικά τον τεχνικό της ομάδας του μεγάλου λιμανιού και ο προπονητής των Πειραιωτών ανέβηκε στην εξέδρα για να του ζητήσει τον λόγο, με τους παρευρισκόμενους να καταγράφουν το περιστατικό με τις κάμερες των κινητών τους.
Δείτε το βίντεο:
Οι δυο τους είχαν έναν έντονο διάλογο, με τον προπονητή του Ολυμπιακού λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να αποχωρεί από το σημείο και να πηγαίνει προς τα αποδυτήρια της «Coca-Cola Arena», μαζί με κάποιους παίκτες που είχαν παραμείνει στον πάγκο.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι σεκιούριτι του γηπέδου μετά το περιστατικό, έβγαλαν έξω τον οπαδό του Παναθηναϊκού που έβρισε και έκανε άσεμνη χειρονομία στον προπονητή του Ολυμπιακού.
- Τόφας – ΑΕΚ 90-93: Στο χέρι της η πρώτη θέση στον όμιλο
- Παυλίδης: «Είμαι περήφανος για τις παίκτριές μου»
- Ο Γκάρεθ Μπέιλ εξηγεί γιατί δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Ρονάλντο
- LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης
- Επεισόδιο Μπαρτζώκα με οπαδό μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Ντουμπάι (vid)
- Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: Κρίμα κι άδικο, η Εθνική πόλο έχασε στα πέναλτι, πλώρη για το χάλκινο μετάλλιο
- Ντουμπάι – Ολυμπιακός 108-98 (95-95 κ.δ): «Λύγισαν» στην παράταση οι Ερυθρόλευκοι
- Παναθηναϊκός: Η 12άδα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις