Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
03.02.2026 | 13:10
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Βούλα – Έφερε τραύματα στο λαιμό
ΜακΚόλουμ: «Όταν η μπάλα στη Euroleague καίει, ο Ολυμπιακός δεν αντέχει τη πίεση»
Euroleague 03 Φεβρουαρίου 2026, 13:00

ΜακΚόλουμ: «Όταν η μπάλα στη Euroleague καίει, ο Ολυμπιακός δεν αντέχει τη πίεση»

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ παραχώρησε συνέντευξη και μίλησε για τον Ολυμπιακό και το θέμα που υποστηρίζει ότι έχει ότι η μπάλα «καίει» στη Euroleague.

Σύνταξη
Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Spotlight

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ, μιλώντας στο Urbonus podcast του Basketnews, εξέφρασε τις αμφιβολίες του σχετικά με το κατά πόσο ο Ολυμπιακός μπορεί να ανταποκριθεί στα κρίσιμα ματς της EuroLeague. Παρότι αναγνώρισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν ένα από τα πιο ποιοτικά και βαθιά ρόστερ της διοργάνωσης, τόνισε πως κάτι φαίνεται να λείπει όταν οι αγώνες κρίνουν τίτλους.

Ο Αμερικανός γκαρντ υποστήριξε ότι ίσως είναι καλύτερο για την ομάδα του Πειραιά να μην βρίσκεται στην κορυφή κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όποτε πιάνουν κορυφή, στο τέλος σε αφήνουν με μια αίσθηση απογοήτευσης».

Όσα δήλωσε ο Έρικ ΜακΚόλουμ για τον Ολυμπιακό

Αναλύοντας το παιχνίδι του Ολυμπιακού, σημείωσε ότι η ομάδα διαθέτει άψογη κυκλοφορία μπάλας, σωστές αποστάσεις και πολλές ποιοτικές λύσεις. Παρ’ όλα αυτά, θεωρεί ότι στα σημεία που κρίνεται ο τίτλος, η ομάδα δεν ανταποκρίνεται. «Δεν είμαι σίγουρος αν φταίνε οι clutch στιγμές, οι συνθήκες των μεγάλων αγώνων ή κάτι άλλο, αλλά ιστορικά υπάρχει μια δυσκολία όταν η πίεση κορυφώνεται», ανέφερε.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο ΜακΚόλουμ σημείωσε ότι όλα τα απαραίτητα στοιχεία υπάρχουν: «Ο Βεζένκοβ, ο Μιλουτίνοφ, ο Φουρνιέ… Ο Ντόρσεϊ κάνει εξαιρετική χρονιά με 17 πόντους μέσο όρο, ο Βεζένκοβ συνεχίζει με τα γνωστά ποσοστά του επιπέδου 50-40-90». Ωστόσο, στάθηκε ειδικά στην εικόνα του Φουρνιέ. «Ο Γάλλος δεν παίζει όπως πέρσι. Έχει πέσει στους 10 πόντους μέσο όρο και σουτάρει χειρότερα από την περιφέρεια. Δεν έχει την ίδια σπίθα και την αποφασιστικότητα που είχε όταν επέστρεφε από το NBA», σχολίασε.

Παρότι αναγνωρίζει τη συνοχή του κορμού, την εμπειρία του προπονητή και τη σταθερή ανταγωνιστικότητα του συλλόγου, ο ΜακΚόλουμ κατέληξε στο βασικό του συμπέρασμα: «Ο Ολυμπιακός είναι πάντα υπολογίσιμος στην Ελλάδα, αλλά στην EuroLeague συνεχίζει να μην πείθει στα μεγάλα παιχνίδια. Για κάποιο λόγο, όταν η μπάλα… καίει, δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς».

Τράπεζες
Τράπεζες: Το τρίπτυχο παραγωγής κερδών την τρέχουσα τριετία

Τράπεζες: Το τρίπτυχο παραγωγής κερδών την τρέχουσα τριετία

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
Άλλαξε η μέρα του Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Άλλαξε η μέρα του Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Μια ημέρα νωρίτερα από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί θα διεξαχθεί το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός της 21ης αγωνιστικής της Super League, ενώ για τον Μάρτιο ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και αμέσως μετά δήλωσε χαρούμενος που θα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει στους «ερυθρόλευκους».

Σύνταξη
Κρίσιμες ώρες για Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις στο NBA, παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός
Euroleague 03.02.26

Κρίσιμες ώρες για Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις στο NBA, παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός

Στο NBA μετράνε αντίστροφα για την trade deadline και οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις είναι δύο από τους παίκτες που θα απασχολήσουν, την ώρα που ο Παναθηναϊκός φέρεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Σύνταξη
«Ποιο είναι το κόστος ενός πιθανού… διαζυγίου του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό»
Euroleague 03.02.26

«Ποιο είναι το κόστος ενός πιθανού… διαζυγίου του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται σε μεγάλη πίεση στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του με το τριφύλλι και η αποζημίωση σε περίπτωση αποχώρησης

Σύνταξη
Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές
Μπάσκετ 02.02.26

Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές

Η Euroleague έκανε γνωστές τις τέσσερις ημερομηνίες που θα μπορούν οι φίλαθλοι να προμηθεύονται τα εισιτήρια του Final Four το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Από 399 έως 952 ευρώ οι τιμές τους.

Σύνταξη
Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)
Euroleague 31.01.26

Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Τι Τζέι Σορτς πέρσι, όμως λαμβάνει ιδιαίτερη διαχείριση από τον Εργκίν Αταμάν – Τι συμβαίνει με τον τέταρτο γκαρντ στο τριφύλλι την τελευταία τριετία

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 31.01.26

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»

Με τον Κώστα Σλούκα να έχει 26 πόντους και να μοιράζει 9 ασίστ, ο Παναθηναϊκός, έστω και λίγο... αγχωτικά, έφυγε νικητής από τη Γαλλία (78-79 τη Βιλερμπάν) για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι
Μπάσκετ 30.01.26

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι

Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και κόντρα στη Ντουμπάι BC (95-92 στο Βελιγράδι) για την 25η αγωνιστική. Ήταν η 4η σερί νίκη των Σέρβων, έχοντας κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού.

Σύνταξη
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!
Μπάσκετ 30.01.26

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!

Η Βίρτους Μπολόνια «βύθισε» ακόμη περισσότερο τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, καθώς έφυγε νικήτρια από το Πριγκιπάτο με 84-82, χάρη σε τρίποντο του Λούκα Βιλντόζα λίγο πριν το φινάλε!

Σύνταξη
LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.01.26

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Άλλαξε η μέρα του Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Άλλαξε η μέρα του Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Μια ημέρα νωρίτερα από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί θα διεξαχθεί το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός της 21ης αγωνιστικής της Super League, ενώ για τον Μάρτιο ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης
Σπάνιες γαίες 03.02.26

Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης

Οι σπάνιες γαίες έχουν έρθει στο προσκήνιο ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου

Σύνταξη
Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία
Ερωτικό τρίγωνο 03.02.26

Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία

Η θέση της γυναίκας μέσα στα χρόνια, το στίγμα, η ανισότητες και μια κοινωνία έτοιμη να απορρίψει το αλλιώτικο – το σήριαλ «Οι Αθώοι», βασισμένο σε πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και αμέσως μετά δήλωσε χαρούμενος που θα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει στους «ερυθρόλευκους».

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»
Το αίτημα 03.02.26

Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»

Ο Φάνης Σπανός επέλεξε τη Σύνοδο Πρυτάνεων, προκειμένου να καταθέσει θεσμικά και να τεκμηριώσει ενώπιων της ακαδημαϊκής κοινότητας το αίτημα ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Σύνταξη
Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ
Άβολο 03.02.26

Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ

Στο πλαίσιο της οσκαρικής του κούρσας, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είχε μια συζήτηση με τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Κέρτις. Αλλά όταν η κουβέντα πήγε στην Κάιλι Τζένερ και έναν πιθανό γάμο, ο σταρ του Χόλιγουντ έχασε τα λόγια του.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή χωρίς αναστολή 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκυμονούσας συντρόφου του
Θεσσαλονίκη 03.02.26

Στη φυλακή χωρίς αναστολή 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκυμονούσας συντρόφου του

Η 22χρονη κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος «έχει βγάλει και μαχαίρι στο παρελθόν» και πρόσθεσε ότι δεν θέλει να χωρίσουν, ειδικά από τη στιγμή που είναι έγκυος, αλλά ζήτησε να βρεθεί ένας τρόπος να μην είναι βίαιος απέναντί της

Σύνταξη
Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα συμμετάσχει στο διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος»
Καταστατικός χάρτης 03.02.26

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα συμμετάσχει στο διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος»

Ως ευκαιρία αλλά με ζητούμενα για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αποτελεί-σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ-η αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σύνταξη
Αντίστροφη μέτρηση για τους τόκους στα δάνεια του νόμου Κατσέλη – Τι κρίνεται στον Άρειο Πάγο
Ελλάδα 03.02.26

Αντίστροφη μέτρηση για τους τόκους στα δάνεια του νόμου Κατσέλη – Τι κρίνεται στον Άρειο Πάγο

Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές, τόσο των δανειοληπτών όσο και των τραπεζών η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους τόκους των δανείων του νόμου Κατσέλη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΚΚΕ: Οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι οι σχέσεις με την Τουρκία «δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές» είναι αυταπόδεικτα ψευδείς
Πολιτική 03.02.26

ΚΚΕ: Οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι οι σχέσεις με την Τουρκία «δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές» είναι αυταπόδεικτα ψευδείς

Το δίλημμα δεν είναι ούτε "Μητσοτάκης ή χάος", ούτε "Μητσοτάκης ή κάποιος συνεχιστής της πολιτικής του", αλλά αν ο λαός θα αντιπαλέψει την αντιλαϊκή πολιτική ακόμα πιο αποφασιστικά, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ αναφέρει ο Περισσός

Σύνταξη
Super Bowl σε δύο μέτωπα: Kid Rock vs Bad Bunny στον νέο πολιτισμικό πόλεμο των ΗΠΑ
Turning Point USA 03.02.26

Super Bowl σε δύο μέτωπα: Kid Rock vs Bad Bunny στον νέο πολιτισμικό πόλεμο των ΗΠΑ

Η Turning Point USA στήνει εναλλακτικό halftime show με τον Kid Rock απέναντι στον Bad Bunny, μετατρέποντας το Super Bowl σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στην ποπ κουλτούρα και την πολιτική ατζέντα του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κλέιτον: «Ανυπομονώ να νιώσω την καυτή ατμόσφαιρα του κόσμου του Ολυμπιακού» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Κλέιτον: «Ανυπομονώ να νιώσω την καυτή ατμόσφαιρα του κόσμου του Ολυμπιακού» (vid)

Πανέτοιμος να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να πετύχει τους στόχους του και ανυπόμονος να ζήσει την καυτή ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος του, δήλωσε ο Βραζιλιάνος επιθετικός, Κλέιτον, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρόλευκων».

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

