ΜακΚόλουμ: «Όταν η μπάλα στη Euroleague καίει, ο Ολυμπιακός δεν αντέχει τη πίεση»

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ, μιλώντας στο Urbonus podcast του Basketnews, εξέφρασε τις αμφιβολίες του σχετικά με το κατά πόσο ο Ολυμπιακός μπορεί να ανταποκριθεί στα κρίσιμα ματς της EuroLeague. Παρότι αναγνώρισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν ένα από τα πιο ποιοτικά και βαθιά ρόστερ της διοργάνωσης, τόνισε πως κάτι φαίνεται να λείπει όταν οι αγώνες κρίνουν τίτλους.

Ο Αμερικανός γκαρντ υποστήριξε ότι ίσως είναι καλύτερο για την ομάδα του Πειραιά να μην βρίσκεται στην κορυφή κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όποτε πιάνουν κορυφή, στο τέλος σε αφήνουν με μια αίσθηση απογοήτευσης».

Όσα δήλωσε ο Έρικ ΜακΚόλουμ για τον Ολυμπιακό

Αναλύοντας το παιχνίδι του Ολυμπιακού, σημείωσε ότι η ομάδα διαθέτει άψογη κυκλοφορία μπάλας, σωστές αποστάσεις και πολλές ποιοτικές λύσεις. Παρ’ όλα αυτά, θεωρεί ότι στα σημεία που κρίνεται ο τίτλος, η ομάδα δεν ανταποκρίνεται. «Δεν είμαι σίγουρος αν φταίνε οι clutch στιγμές, οι συνθήκες των μεγάλων αγώνων ή κάτι άλλο, αλλά ιστορικά υπάρχει μια δυσκολία όταν η πίεση κορυφώνεται», ανέφερε.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο ΜακΚόλουμ σημείωσε ότι όλα τα απαραίτητα στοιχεία υπάρχουν: «Ο Βεζένκοβ, ο Μιλουτίνοφ, ο Φουρνιέ… Ο Ντόρσεϊ κάνει εξαιρετική χρονιά με 17 πόντους μέσο όρο, ο Βεζένκοβ συνεχίζει με τα γνωστά ποσοστά του επιπέδου 50-40-90». Ωστόσο, στάθηκε ειδικά στην εικόνα του Φουρνιέ. «Ο Γάλλος δεν παίζει όπως πέρσι. Έχει πέσει στους 10 πόντους μέσο όρο και σουτάρει χειρότερα από την περιφέρεια. Δεν έχει την ίδια σπίθα και την αποφασιστικότητα που είχε όταν επέστρεφε από το NBA», σχολίασε.

Παρότι αναγνωρίζει τη συνοχή του κορμού, την εμπειρία του προπονητή και τη σταθερή ανταγωνιστικότητα του συλλόγου, ο ΜακΚόλουμ κατέληξε στο βασικό του συμπέρασμα: «Ο Ολυμπιακός είναι πάντα υπολογίσιμος στην Ελλάδα, αλλά στην EuroLeague συνεχίζει να μην πείθει στα μεγάλα παιχνίδια. Για κάποιο λόγο, όταν η μπάλα… καίει, δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς».