Φενέρμπαχτσε: Τα πήρε όλα κι έφυγε ο ΜακΚόλουμ (pic)

Πήγε στη Φενέρμπαχτσε τον περασμένο Ιανουάριο, βοήθησε τα μέγιστα για την κατάκτηση των τριών τίτλων και αποχωρεί. Ο λόγος για τον Έρικ ΜακΚόλουμ που αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχοντας πάρει πρωτάθλημα, Κύπελλο και Euroleague μέσα σε λίγους μήνες.

Ο 37χρονος άσος αποκτήθηκε από την Κασίμπασα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γουίλμπεκιν και αποδείχθηκε πολύτιμος στον δρόμο προς την απόλυτη επιτυχία της Φενέρ. Με το τέλος της σεζόν όμως αποχωρεί και θα αναζητήσει αλλού την τύχη του.

Στο διάστημα που αγωνίστηκε με τη φανέλα της Φενέρ, πρώην άσος του Πανιώνιου είχε κατά μέσο όρο 11.1, 1.8 ασίστ, 2.1 ριμπάουντ και 0.6 κλεψίματα.

Η ανάρτηση της Φενέρ

Your contributions to this historic season and its successes will never be forgotten.