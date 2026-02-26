Final Four: Εξαντλήθηκαν… ακαριαία τα εισιτήρια της δεύτερης φάσης – Πότε είναι η επόμενη
Μέσα σε λίγα λεπτά έγιναν ξανά sold out τα διαθέσιμα εισιτήρια για το Euroleague Final Four της Αθήνας.
Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που διατέθηκαν στη δεύτερη φάση για το Final Four της EuroLeague 2026 που θα γίνει στην Αθήνα.
Τα «μαγικά χαρτάκια» βρέθηκαν στον… αέρα στις 11:00 ώρα Ελλάδας και σύντομα εξαφανίστηκαν. Η πρώτη φάση έλαβε χώρα πριν από -περίπου- δύο εβδομάδες και πλέον τελείωσε και η δεύτερη. Η τρίτη φάση τις διάθεσής του πλέον θα «ανοίξει» στις 17 Μαρτίου.
Υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια της πρώτης φάσης είχαν εξαντληθεί μέσα σε πέντε λεπτά από την κυκλοφορία τους και κάτι αντίστοιχο συνέβη και στη δεύτερη.
Σημειώνεται ότι εισιτήρια για τη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην Αθήνα, θα διατεθούν σε ακόμη δύο φάσεις, στις 17 Μαρτίου και στις 20 Απριλίου.
