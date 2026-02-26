Final Four: Ξεκίνησε η δεύτερη φάση πώλησης των εισιτηρίων
Άρχισε η δεύτερη φάση διάθεσης εισιτηρίων για το Final Four της Euroleague που θα γίνει στο ΟΑΚΑ.
Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης διάθεσης εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας (22-24/5).
Η πρώτη φάση έλαβε χώρα πριν από -περίπου- δύο εβδομάδες και πλέον ξεκίνησε και η δεύτερη. Και πολύ σύντομα αναμένεται να… εξαφανιστούν όσα εισιτήρια δόθηκαν τώρα σε κυκλοφορία.
Υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια της πρώτης φάσης είχαν εξαντληθεί μέσα σε πέντε λεπτά από την κυκλοφορία τους.
Τα εισιτήρια θα διατεθούν σε ακόμη δύο φάσεις, στις 17 Μαρτίου και στις 20 Απριλίου.
Μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας ΕΔΩ.
Η σχετική ανακοίνωση
Ticket sales for the 2026 EuroLeague Final Four Athens presented by Etihad Airways start February 11
Tickets will be released in four public phases 🚨
The adidas NextGen EuroLeague Championship Game will replace the traditional third-place game.
All ticket information and… pic.twitter.com/AmzyPg9U1C
— EuroLeague (@EuroLeague) February 2, 2026
