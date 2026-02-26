Final Four: Ξεκίνησε η δεύτερη φάση πώλησης των εισιτηρίων

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης διάθεσης εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας (22-24/5).

Η πρώτη φάση έλαβε χώρα πριν από -περίπου- δύο εβδομάδες και πλέον ξεκίνησε και η δεύτερη. Και πολύ σύντομα αναμένεται να… εξαφανιστούν όσα εισιτήρια δόθηκαν τώρα σε κυκλοφορία.

Υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια της πρώτης φάσης είχαν εξαντληθεί μέσα σε πέντε λεπτά από την κυκλοφορία τους.

Τα εισιτήρια θα διατεθούν σε ακόμη δύο φάσεις, στις 17 Μαρτίου και στις 20 Απριλίου.

Μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας ΕΔΩ.

Η σχετική ανακοίνωση