Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Μπάσκετ 06 Μαρτίου 2026, 23:27

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το -17 με το οποίο έχανε στο 2ο δεκάλεπτο, προσπέρασε στο 8,5 λεπτά πριν το τέλος (58-59), όμως ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα και με πέντε διψήφιους επικράτησε με 86-80.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός απέδειξε το πόσο γεμάτο ρόστερ έχει και με απρόσμενους πρωταγωνιστές νίκησε τον Παναθηναϊκό με 86-80 στο ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Νιλικίνα και Τζόσεφ ήταν τα… κλειδιά με 10 πόντους και άμυνες για σεμινάριο πάνω στον Ναν, με τους πράσινους να συνεχίζουν να βρίσκονται χαμηλά στην βαθμολογία σε θέσεις που οδηγούν στα play-in της διοργάνωσης.

YouTube thumbnail

Αντίθετα ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 19-10 (με ματς λιγότερο) και συνεχίζει να βρίσκεται στην τρίτη θέση η οποία δίνει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά το ματς πίσω από τα 6.75μ. και προηγήθηκε με 6-2 με σουτ των Ντόρσεϊ και Παπανικολάου. Ο Παναθηναϊκός απάντησε με ένα 5-0 και πέρασε με 6-7 στο 3’. Ο Μιλουτίνοφ πήρε το δεύτερο φάουλ του Χολμς και με τις βολές έκανε το 10-9 στο 4’. Το τηλεοπτικό τάιμ άουτ βρήκε τον Ολυμπιακό μπροστά με +4 και 15-11 στο 6’.

Ο Τζόζεφ με τρομερό επιθετικό ριμπάουντ πάνω από τους ψηλούς σκόραρε με λέι-απ για το 19-13 στο 8’. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά με +7 και σκορ 20-13, με τους Πειραιώτες να κάνουν τρομερή δουλειά στην άμυνα.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου εμφανίστηκε ο Σακίλ ΜακΚίσικ που πήρε πρωτοβουλίες και με τέσσερις συνεχόμενους πόντους έδωσε διψήφιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό με +11 και σκορ 24-13 στο 12’. Ο Νιλικίνα με τρίποντο έδωσε αέρα +14 στον Ολυμπιακό και σκορ 29-15 και σήκωσε το ΣΕΦ στο πόδι στο 14’.

Ο Φουρνιέ με κλέψιμο και καλάθι στον αιφνιδιασμό έκανε το 31-15 στο 15’. Ο Νιλικίνα με τρίποντο έκανε το 36-19 στο 17’. Συνεχόμενα καλάθια του Ναν και ένα τρίποντο του Οσμάν, ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 40-29 στο 19’ και αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με πέντε συνεχόμενους πόντους του Ναν που μείωσε σε -5 και σκορ 40-35 στο 21’. Ο Παπανικολάου πήρε το τέταρτο φάουλ του Χολμς και έκανε το 44-37 στο 22’. Ο Φουρνιέ με τρίποντο από την κορυφή έδωσε και πάλι διψήφιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό με +10 και σκορ 49-39 στο 24’.

Χουάντσο και Μήτογλου σκόραραν από μακριά και μείωσαν στο -4 και σκορ 49-45 στο25’. Οι πράσινοι μείωσαν σε 49-47 με τον Οσμάν και Πίτερς και Παπανικολάου σκόραραν από μακριά κάνοντας το 54-47 στο 27’. Ο Παναθηναϊκός μείωσε για να κάνει ο Γουόρντ με τον Τζόσεφ το 58-52 στο 29’. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό στο -2 και σκορ 58-56.

Ο Ναν στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου με τρίποντο από την γωνία έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 58-59 στο 32’. Ο Τζόζεφ έφτασε τους 10 πόντους και έκανε το 67-61 για τον Ολυμπιακό στο 34’. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έκανε το 70-63 και ο Ντέιβις απάντησε με καλάθι και φάουλ για το 70-66 στο 35’. Ο Ντόρσεϊ και πάλι με τρίποντο και ο Γουόρντ με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό έδωσαν προβάδισμα στους Πειραιώτες με +9 και σκορ 75-66 στο 36’. Ο Ναν με τρίποντο μείωσε στο -6 και σκορ 75-69.

Ο Γουόρντ με καλάθι από κοντά έκανε το 77-71 μετά την εξαιρετική πάσα του ΜακΚίσικ στο 37’. Ο ΜακΚίσικ με δύο βολές έκανε το 79-73 στο 38’. Ο Νιλικίνα έφτασε και αυτός τους 10 και με 2/2 βολές έκανε το 81-75 στο 39′. Το ματς ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό θριαμβευτή με 86-80 και τον Παναθηναϊκό να εδραιώνεται στις θέσεις των play-in.

Οι διαιτητές: Πέρεζ, Πέρεζ, Πέτεκ

Τα δεκάλεπτα: 20-13, 40-29, 58-56, 86-80

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 10 (1/1 δίποντο, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 κλεψίματα), Γουορντ 10 (5/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 8 (2), Ντόρσεϊ 13 (1/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πίτερς 8 (1/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/5 βολές, 3 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 12 (4/5 δίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Τζόσεφ 10 (2/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), ΜακΚίσικ 8 (2/2 δίποντα, 4/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 2 (1/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο), Φουρνιέ 5 (1/2 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα)

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Όσμαν 14 (2/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολμς 4 (2/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Σλούκας 2 (0/1 δίποντο, 0/3 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 λάθη), Χέιζ-Ντέιβις 12 (3/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 9 (4 ασίστ), Ναν 20 (5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ασίστ, 6 λάθη), Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ 14 (4/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μήτογλου 3 (1)

Economy
DBRS: Διατηρεί το "ΒΒΒ" για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

DBRS: Διατηρεί το “ΒΒΒ” για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

World
Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
