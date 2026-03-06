Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά από την επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι του ΣΕΦ με 86-80.
- Δυστύχημα ο θάνατος του 15χρονου μαθητή από την Γαλλία στην Ομόνοια - Μαρτυρίες συμμαθητών του
- Στα 90 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε το πετρέλαιο
- Επείγουσα εγκύκλιος – «Καμπανάκι» για τοξικό φυτό στις αυλές των σχολείων
- Από τον Ωνάση στο Μανχάταν: Ανέκδοτες αναμνήσεις για τον τραγικό Κένεντι 26 χρόνια μετά
Βαθμολογία Euroleague: Με το ντέρμπι «αιωνίων» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ολοκληρώθηκε η 30η αγωνιστική της Euroleague.
Οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να επικρατήσουν των Πράσινων με 86-80. Έτσι ανέβηκαν στο 19-10 όντας στην τρίτη θέση, αλλά με παιχνίδι λιγότερο (αυτό με τη Φενέρ), ενώ οι φιλοξενούμενοι έπεσαν στο 16-14 και θα συνεχίσουν να παλεύουν για να μην… μπλέξουν και να είναι στα πλέι οφ.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς η Βιλερμπάν πέρασε από την έδρα της Έφες με 91-88, όπως και η Μπάγερν Μονάχου επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 85-80, ενώ η Παρί έφυγε με το διπλό από την Μπασκόνια με 97-81.
Το αποτελέσματα της 30ης αγωνιστικής της Euroleague
Πέμπτη 5 Μαρτίου
Φενέρμπαχτσε – Μονακό 88-70
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/4, 22:15
Βαλένθια – Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87
Παρτίζαν – Dubai BC 17/3, 21:00
Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα 87-84
Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια 92-84
Παρασκευή 6 Μαρτίου
Αναντολού Έφες – Βιλερμπάν 88-91
Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου 80-85
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80
Μπασκόνια – Παρί 81-97
Η βαθμολογία στη Euroleague σε 30 αγωνιστικές
Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:
Βίρτους – Παρτίζαν (11/3, 21:45)
Dubai BC – Μπασκόνια (12/3, 19:00)
Μονακό – Ολυμπιακός (12/3, 20:00)
Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις (12/3, 21:30)
Μπάγερν – Έφες (12/3, 21:30)
Ρεάλ – Βαλένθια (12/3, 21:45)
Παρί -Βιλερμπάν (12/3, 22:00)
Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/3, 21:00)
Μπερτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3, 21:30)
Αρμάνι – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/3, 21:30)
- Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1: Η επέλαση συνεχίστηκε (+14) και με το μυαλό στην Αταλάντα
- Euroleague: Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της regular season
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού
- Euroleague: Ο Ολυμπιακός πέτυχε την 11η σερί νίκη του απέναντι στον Παναθηναϊκό
- Φορτούνης και Μασούρας οδήγησαν την Αλ Καλίτζ σε νίκη (vids)
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι»
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Υπέστη διάσειση και δεν συνέχισε στο ντέρμπι ο Φαρίντ
- Μονακό: Το Πριγκιπάτο απέκτησε μερίδιο στην ομάδα μπάσκετ – Διορισμός διαχειριστή και κρατικός δανεισμός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις