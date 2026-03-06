Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού

Βαθμολογία Euroleague: Με το ντέρμπι «αιωνίων» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ολοκληρώθηκε η 30η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να επικρατήσουν των Πράσινων με 86-80. Έτσι ανέβηκαν στο 19-10 όντας στην τρίτη θέση, αλλά με παιχνίδι λιγότερο (αυτό με τη Φενέρ), ενώ οι φιλοξενούμενοι έπεσαν στο 16-14 και θα συνεχίσουν να παλεύουν για να μην… μπλέξουν και να είναι στα πλέι οφ.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς η Βιλερμπάν πέρασε από την έδρα της Έφες με 91-88, όπως και η Μπάγερν Μονάχου επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 85-80, ενώ η Παρί έφυγε με το διπλό από την Μπασκόνια με 97-81.

Το αποτελέσματα της 30ης αγωνιστικής της Euroleague

Πέμπτη 5 Μαρτίου

Φενέρμπαχτσε – Μονακό 88-70

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/4, 22:15

Βαλένθια – Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87

Παρτίζαν – Dubai BC 17/3, 21:00

Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα 87-84

Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια 92-84

Παρασκευή 6 Μαρτίου

Αναντολού Έφες – Βιλερμπάν 88-91

Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου 80-85

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80

Μπασκόνια – Παρί 81-97

Η βαθμολογία στη Euroleague σε 30 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:

Βίρτους – Παρτίζαν (11/3, 21:45)

Dubai BC – Μπασκόνια (12/3, 19:00)

Μονακό – Ολυμπιακός (12/3, 20:00)

Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις (12/3, 21:30)

Μπάγερν – Έφες (12/3, 21:30)

Ρεάλ – Βαλένθια (12/3, 21:45)

Παρί -Βιλερμπάν (12/3, 22:00)

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/3, 21:00)

Μπερτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3, 21:30)

Αρμάνι – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/3, 21:30)