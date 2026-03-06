Euroleague: Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της regular season
Δείτε το πρόγραμμα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού για το υπόλοιπο της regular season της Euroleague.
- Δυστύχημα ο θάνατος του 15χρονου μαθητή από την Γαλλία στην Ομόνοια - Μαρτυρίες συμμαθητών του
- Στα 90 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε το πετρέλαιο
- Επείγουσα εγκύκλιος – «Καμπανάκι» για τοξικό φυτό στις αυλές των σχολείων
- Από τον Ωνάση στο Μανχάταν: Ανέκδοτες αναμνήσεις για τον τραγικό Κένεντι 26 χρόνια μετά
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ με 86-80 για το ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής της Euroleague και άφησε τους Πράσινους στην δέκατη θέση, με ρεκόρ 16-14.
Το Τριφύλλι παραπαίει τις τελευταίες αγωνιστικές έχοντας τέσσερις σερί ήττες και πλέον είναι εξαιρετικά αμφίβολη η παρουσία του ακόμα και στα πλέι ιν της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ.
Δείτε το πρόγραμμα των δύο αιωνίων, μέχρι το φινάλε της regular season.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού για το υπόλοιπο της regular season
Παρί (10/3, εκτός), Μονακό (12/3, εκτός), Φενέρ (17/3 εντός), Μπασκόνια (19/3, εντός), Βαλένθια (24/3, εκτός), Βιλερμπάν (03/4, εκτός), Ρεάλ (07,4 εντός), Χάποελ (09/4, εκτός) και Αρμάνι (16/04, εντός).
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου
Ζάλγκιρις (12/3, εντός), Ερυθρός (20/3, εντός), Dubai (24/3,εκτός), Μονακό (27/3, εντός), Χάποελ (02/4,εκτός), Μπαρτσελόνα (07/4 εκτός), Βαλένθια (09/4, εκτός), Εφές (17/04, εντός).
- Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1: Η επέλαση συνεχίστηκε (+14) και με το μυαλό στην Αταλάντα
- Euroleague: Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της regular season
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού (pic)
- Euroleague: Ο Ολυμπιακός πέτυχε την 11η σερί νίκη του απέναντι στον Παναθηναϊκό
- Φορτούνης και Μασούρας οδήγησαν την Αλ Καλίτζ σε νίκη (vids)
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι»
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Υπέστη διάσειση και δεν συνέχισε στο ντέρμπι ο Φαρίντ
- Μονακό: Το Πριγκιπάτο απέκτησε μερίδιο στην ομάδα μπάσκετ – Διορισμός διαχειριστή και κρατικός δανεισμός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις