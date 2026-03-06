Euroleague: Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της regular season

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ με 86-80 για το ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής της Euroleague και άφησε τους Πράσινους στην δέκατη θέση, με ρεκόρ 16-14.

Το Τριφύλλι παραπαίει τις τελευταίες αγωνιστικές έχοντας τέσσερις σερί ήττες και πλέον είναι εξαιρετικά αμφίβολη η παρουσία του ακόμα και στα πλέι ιν της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ.

Δείτε το πρόγραμμα των δύο αιωνίων, μέχρι το φινάλε της regular season.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού για το υπόλοιπο της regular season

Παρί (10/3, εκτός), Μονακό (12/3, εκτός), Φενέρ (17/3 εντός), Μπασκόνια (19/3, εντός), Βαλένθια (24/3, εκτός), Βιλερμπάν (03/4, εκτός), Ρεάλ (07,4 εντός), Χάποελ (09/4, εκτός) και Αρμάνι (16/04, εντός).

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου

Ζάλγκιρις (12/3, εντός), Ερυθρός (20/3, εντός), Dubai (24/3,εκτός), Μονακό (27/3, εντός), Χάποελ (02/4,εκτός), Μπαρτσελόνα (07/4 εκτός), Βαλένθια (09/4, εκτός), Εφές (17/04, εντός).