Ντόρσεϊ: «Το χαμένο Κύπελλο μου έδωσε κίνητρο και ενέργεια»

Στον χαμένο τελικό του Κυπέλλου, που όπως ανέφερε χαρακτηριστικά του έδωσε κίνητρο και ενέργεια για το αποψινό παιχνίδι, αναφέρθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό με 86-80, για την 30η αγωνιστική της Euroleague.

Ο άσος των Πειραιωτών, ο οποίος είχε 13 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του μεγάλου λιμανιού, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης δήλωσε:

«Ζω για τις στιγμές της τελευταίας περιόδου, μου αρέσουν αυτές όταν κρίνεται το ματς. Κάναμε κάποια λάθη στο τέλος αλλά πήραμε τη νίκη

Πιο πολύ είχα στο μυαλό μου το χαμένο Κύπελλο, το σκεφτόμουν όλη τη βδομάδα, το σκεφτόμουν συνέχεια και μου έδωσε κίνητρο και ενέργεια», ανέφερε αρχικά ο Ντόρσεϊ.

Για την Ευρωλίγκα και τον τίτλο: «Είναι σημαντικό να είσαι μέσα στον στόχο σου συνέχεια».

Μιλουτίνοφ: «Είμαι ευγνώμων για αυτήν την ομάδα που έχουμε»

«Είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος που καταφέραμε να πάρουμε σήμερα τη νίκη. Καταφέραμε να φτάσουμε στον στόχο που είχαμε θέσει, βγάλαμε μεγάλη ενέργεια απόψε στο παιχνίδι. Το πρόγραμμα από εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο και κάθε παιχνίδι μετράει, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό».

Για τις σημαντικές απουσίες του Ολυμπιακού: «Όσοι έπαιξαν σήμερα κατάφεραν να βγουν μπροστά, να βάλουν τον εαυτό τους μπροστά. Μέσα στο γήπεδο τα παιδιά κατάφεραν να πάρουν κάποιες πολύ σωστές αποφάσεις. Παίξαμε ένα πραγματικά καταπληκτικό παιχνίδι και είμαι πολύ ευγνώμων για αυτήν την ομάδα που έχουμε».

Για τον κόσμο: «Ο κόσμος ήταν εξαιρετικός σήμερα, τον ευχαριστούμε για την παρουσία του και θέλουμε να έρχονται όλο και περισσότερα πράγματα στο μέλλον», ανέφερε από την πλευρά του ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού.