Μπαρτζώκας: «Δεν γινόταν να κερδίσουμε χωρίς άμυνα»

Ο Ολυμπιακός μπορεί να αγωνίστηκε χωρίς τους Βεζένκοφ, Γουόκαπ και Μόρις, αλλά επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ με 86-80 για την 30η αγωνιστική της Euroleague και πέτυχε την 11η σερί νίκη του απέναντι στους Πράσινους σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στάθηκε στην άμυνα που έπαιξε η ομάδα του και ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξή του.

Στις δηλώσεις του στη flash interview ανέφερε μεταξύ άλλων

«Ολοι έπαιξαν περίπου 20 λεπτά, ήταν το ομαδικό πνεύμα και η προσπάθεια. Μας έλειπαν σημαντικοί παίκτες και δε γινόταν να κερδίσουμε χωρίς άμυνα και ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ταλέντο και θα έμενε μέσα στο παιχνίδι, το γνωρίζαμε.

Χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες. Ο Ουόκαπ ταιριάζει περισσότερο με τη φιλοσοφία μας, ο Βεζένκοφ σκοράρει τους περισσότερους πόντους. Δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, είναι κάτι περισσότερο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Εκτιμώ πολύ τη νίκη και ευχαριστώ τον κόσμο μας».