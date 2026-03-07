Μπαρτζώκας: «Δεν γινόταν να κερδίσουμε χωρίς άμυνα»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Ο Ολυμπιακός μπορεί να αγωνίστηκε χωρίς τους Βεζένκοφ, Γουόκαπ και Μόρις, αλλά επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ με 86-80 για την 30η αγωνιστική της Euroleague και πέτυχε την 11η σερί νίκη του απέναντι στους Πράσινους σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στάθηκε στην άμυνα που έπαιξε η ομάδα του και ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξή του.
Στις δηλώσεις του στη flash interview ανέφερε μεταξύ άλλων
«Ολοι έπαιξαν περίπου 20 λεπτά, ήταν το ομαδικό πνεύμα και η προσπάθεια. Μας έλειπαν σημαντικοί παίκτες και δε γινόταν να κερδίσουμε χωρίς άμυνα και ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ταλέντο και θα έμενε μέσα στο παιχνίδι, το γνωρίζαμε.
Χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες. Ο Ουόκαπ ταιριάζει περισσότερο με τη φιλοσοφία μας, ο Βεζένκοφ σκοράρει τους περισσότερους πόντους. Δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, είναι κάτι περισσότερο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Εκτιμώ πολύ τη νίκη και ευχαριστώ τον κόσμο μας».
