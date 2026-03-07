Μπαρτζώκας στους παίκτες του: «Παίξαμε σαν Ολυμπιακός, όλα τα εύσημα σε εσάς» (vid)
Δείτε όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, μίλησε στους παίκτες των Πειραιωτών στα αποδυτήρια, δίνοντας εύσημα για την ομαδική προσπάθεια που κατέβαλαν.
Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Είμαι ευγνώμων σε εσάς για αυτή την εμφάνιση. Παίξατε ως ομάδα. Σχεδόν όλοι οι παίκτες έπαιξαν από 20 λεπτά. Μοιράσαμε τον χρόνο και την ίδια στιγμή οκτώ παίκτες είχαν από οκτώ πόντους και πάνω. Ήταν μία ομαδική προσπάθεια και αυτό είναι κάτι που εκτιμώ. Παίξαμε σαν Ολυμπιακός απόψε και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όλα τα εύσημα σε εσάς».
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Coach B 🗣: “It was a team effort. I really appreciate it. We played like Olympiacos. All the credit goes to you!”#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYPAO pic.twitter.com/F4ded4lUip
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 6, 2026
«Ολοι έπαιξαν περίπου 20 λεπτά, ήταν το ομαδικό πνεύμα και η προσπάθεια. Μας έλειπαν σημαντικοί παίκτες και δε γινόταν να κερδίσουμε χωρίς άμυνα και ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ταλέντο και θα έμενε μέσα στο παιχνίδι, το γνωρίζαμε.
Χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες. Ο Ουόκαπ ταιριάζει περισσότερο με τη φιλοσοφία μας, ο Βεζένκοφ σκοράρει τους περισσότερους πόντους. Δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, είναι κάτι περισσότερο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Εκτιμώ πολύ τη νίκη και ευχαριστώ τον κόσμο μας», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων στις δηλώσεις που είχε κάνει μετά το χθεσινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Μια νίκη που έφερε την ομάδα του μεγάλου λιμανιού στο 19-10 και στην τρίτη θέση, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς εκκρεμεί το ματς με την Φενερμπαχτσέ.
