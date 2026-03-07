ΜακΚίσικ: «Είμαι 35, αλλά ποιον καλύτερο θα βρει ο Ολυμπιακός στην θέση μου;»

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ δεν ήταν απολαυστικός μόνο κατά τη διάρκεια του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, ήταν και στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Ο Αμερικανός μίλησε στο Eurohoops αναφέροντας πως παίζει για το επόμενό του συμβόλαιο, αποθέωσε τους συμπαίκτες του και αναρωτήθηκε αν οι Πειραιώτες μπορούν να βρουν κάποιον καλύτερο από εκείνον.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο ΜακΚίσικ:

Για το αν ήταν… πεινασμένος, επειδή δεν αγωνίστηκε στο Κύπελλο:

«Είναι το τελευταίο μας ματς για την Ευρωλίγκα, οπότε θεωρητικά αυτό ίσως είναι το τελευταίο μου παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, εκτός αν βρεθούμε στα playoffs».

Για την υπεροχή του Ολυμπιακού:

«Είχαμε πλάνο και παίξαμε με ενέργεια. Ο Τζόουνς ο Μιλουτίνοφ, ο, Ντιλικινία, μας έδωσαν ενέργεια. Ο Ντόρσεϊ επίσης έβαλε μεγάλα σουτ».

Για τις απουσίες του Ολυμπιακού και ειδικά του Μόρις που παίζει στον άσο:

«Μου αρέσει να είμαι ποιντ γκαρντ και να έχω τη μπάλα. Παίκτες έρχονται να με μαρκάρουν νομίζοντας ότι είναι εύκολο και συνεχίζω να επιτίθομαι».

Για το εάν ήταν ίδιο παιχνίδι με το περσινό game 4 του πρωταθλήματος:

«Αυτό ήταν διαφορετικό, είχα το παιχνίδι κυκλωμένο τόσο καιρό και είχα μέρες να προετοιμαστώ, ήταν άλλες συνθήκες από το Game 4».

Για το γεγονός ότι παίζει πολύ καλά απέναντι στον Παναθηναϊκό:

«Μπορεί να παίζω για την ανανέωση του συμβολαίου μου (σ.σ. γέλια). Δεν θα πω αυτό που θέλω. Έχω δώσει τα πάντα για αυτή την ομάδα, δεν θέλω να ανησυχώ για την επόμενη σεζόν, Είμαι 35, αλλά πες μου ποιον καλύτερο θα βρει ο Ολυμπιακός στην θέση μου; Πείτε μου ποιον; Όλα θα πάνε καλά θα στείλω μήνυμα στα αδέρφια (σ.σ.Αγγελόπουλων)».

Για την εμφάνιση του Ντιλικινά:

«Μιλάω από την αρχή που ήρθε εδώ. Είμαι χαρούμενος και περήφανος που ενώ όλη η χώρα βλέπει το ματς, αυτός έπαιξε τόσο καλά. Θέλει κότσια για να είσαι τόσο καλός αμυντικά και επιθετικά, και ειδικά για να βάλεις δύο κρίσιμες βολές στο τέλος».