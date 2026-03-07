sports betsson
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
ΜακΚίσικ: «Είμαι 35, αλλά ποιον καλύτερο θα βρει ο Ολυμπιακός στην θέση μου;»
Euroleague 07 Μαρτίου 2026

ΜακΚίσικ: «Είμαι 35, αλλά ποιον καλύτερο θα βρει ο Ολυμπιακός στην θέση μου;»

Απολαυστικές ατάκες από τον Σακίλ ΜακΚίσικ, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό για την Euroleague.

Σύνταξη
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ δεν ήταν απολαυστικός μόνο κατά τη διάρκεια του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, ήταν και στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Ο Αμερικανός μίλησε στο Eurohoops αναφέροντας πως παίζει για το επόμενό του συμβόλαιο, αποθέωσε τους συμπαίκτες του και αναρωτήθηκε αν οι Πειραιώτες μπορούν να βρουν κάποιον καλύτερο από εκείνον.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο ΜακΚίσικ:

Για το αν ήταν… πεινασμένος, επειδή δεν αγωνίστηκε στο Κύπελλο:

«Είναι το τελευταίο μας ματς για την Ευρωλίγκα, οπότε θεωρητικά αυτό ίσως είναι το τελευταίο μου παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, εκτός αν βρεθούμε στα playoffs».

Για την υπεροχή του Ολυμπιακού:

«Είχαμε πλάνο και παίξαμε με ενέργεια. Ο Τζόουνς ο Μιλουτίνοφ, ο, Ντιλικινία, μας έδωσαν ενέργεια. Ο Ντόρσεϊ επίσης έβαλε μεγάλα σουτ».

Για τις απουσίες του Ολυμπιακού και ειδικά του Μόρις που παίζει στον άσο:

«Μου αρέσει να είμαι ποιντ γκαρντ και να έχω τη μπάλα. Παίκτες έρχονται να με μαρκάρουν νομίζοντας ότι είναι εύκολο και συνεχίζω να επιτίθομαι».

Για το εάν ήταν ίδιο παιχνίδι με το περσινό game 4 του πρωταθλήματος:

«Αυτό ήταν διαφορετικό, είχα το παιχνίδι κυκλωμένο τόσο καιρό και είχα μέρες να προετοιμαστώ, ήταν άλλες συνθήκες από το Game 4».

Για το γεγονός ότι παίζει πολύ καλά απέναντι στον Παναθηναϊκό:

«Μπορεί να παίζω για την ανανέωση του συμβολαίου μου (σ.σ. γέλια). Δεν θα πω αυτό που θέλω. Έχω δώσει τα πάντα για αυτή την ομάδα, δεν θέλω να ανησυχώ για την επόμενη σεζόν, Είμαι 35, αλλά πες μου ποιον καλύτερο θα βρει ο Ολυμπιακός στην θέση μου; Πείτε μου ποιον; Όλα θα πάνε καλά θα στείλω μήνυμα στα αδέρφια (σ.σ.Αγγελόπουλων)».

Για την εμφάνιση του Ντιλικινά:

«Μιλάω από την αρχή που ήρθε εδώ. Είμαι χαρούμενος και περήφανος που ενώ όλη η χώρα βλέπει το ματς, αυτός έπαιξε τόσο καλά. Θέλει κότσια για να είσαι τόσο καλός αμυντικά και επιθετικά, και ειδικά για να βάλεις δύο κρίσιμες βολές στο τέλος».

Economy
DBRS: Τα 4+1 «φρένα» για την ελληνική οικονομία

DBRS: Τα 4+1 «φρένα» για την ελληνική οικονομία

Κόσμος
Ιράν: Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα – «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»

Ιράν: Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα – «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης
inTickets 04.03.26

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/3): Πού θα δείτε το ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet και όλη την αγωνιστική δράση
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Το σημερινό (7/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Πού θα δείτε το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet, αλλά και όλες τις αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»
Μπάσκετ 07.03.26
Μπάσκετ 07.03.26

Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»

Μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε τη σημασία ης νίκης του Ολυμπιακού αλλά και στη νοοτροπία διαχείρισής της από όλους στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Μπάσκετ 06.03.26
Μπάσκετ 06.03.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το -17 με το οποίο έχανε στο 2ο δεκάλεπτο, προσπέρασε με 8,5 λεπτά πριν το τέλος (58-59), όμως ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα και με πέντε διψήφιους επικράτησε με 86-80.

Σύνταξη
Μονακό: Το Πριγκιπάτο απέκτησε μερίδιο στην ομάδα μπάσκετ – Διορισμός διαχειριστή και κρατικός δανεισμός
Μπάσκετ 06.03.26
Μπάσκετ 06.03.26

Το Πριγκιπάτο απέκτησε μερίδιο στη Μονακό - Διορισμός διαχειριστή και κρατικός δανεισμός

Το Πριγκιπάτο του Μονακό προσπαθεί να δώσει λύσεις στο οξύ οικονομικό πρόβλημα που ταλανίζει εδώ και λίγους μήνες την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, απειλώντας τη με πτώχευση.

Σύνταξη
Μπουένο (CEO της Euroleague): «Μέχρι τα μέσα Απριλίου η απόφαση για το νέο φορμάτ»
Μπάσκετ 06.03.26
Μπάσκετ 06.03.26

Μπουένο (CEO της Euroleague): «Μέχρι τα μέσα Απριλίου η απόφαση για το νέο φορμάτ»

Ο νέος CEO της Ευρωλίγκας, Τσους Μπουένο βρίσκεται στο ΣΕΦ για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και μίλησε για διάφορα θέματα της διοργανώσεις. Τι είπε για το Final-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Euroleague 06.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 30η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι: Οριστικά εκτός ο Μόρις
Μπάσκετ 06.03.26
Μπάσκετ 06.03.26

Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι: Οριστικά εκτός ο Μόρις

Χωρίς τον Μόντε Μόρις θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ όπως είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Μπαρτζώκα, εκτός είναι οι Τόμας Γουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ. Αναλυτικά η 12άδα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει
Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία 07.03.26
Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία 07.03.26

«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει

Από το πραξικόπημα του 1953 έως το σύνθημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», η νουβέλα της Σαχρνούς Παρσιπούρ αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της πατριαρχικής βίας στο Ιράν και τον αγώνα των γυναικών για αυτονομία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν
Μόνο η αρχή 07.03.26
Μόνο η αρχή 07.03.26

Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επεξεργάζεται ένα αίτημα για έκτακτες δαπάνες ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντικατάσταση των πυρομαχικών και του εξοπλισμού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» – Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ
«Σαν ένας ανέμελος φαύνος» 07.03.26
«Σαν ένας ανέμελος φαύνος» 07.03.26

«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» - Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ

Το πιο διαβόητο, πολιτικοποιημένο και καταδικασμένο λογοτεχνικό ζευγάρι στην ιστορία μέσα από το νέο βιβλίο «The Daffodil Days» της Έλεν Μπέιν είναι ένα αριστοτεχνικό πορτρέτο του τελευταίου έτους της ζωής της Σίλβια Πλαθ και του Τεντ Χιουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ' τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα
Εργατικό δυναμικό 07.03.26
Εργατικό δυναμικό 07.03.26

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δ' τρίμηνο του 2025 δείχνουν μείωση των απασχολούμενων κατά -1,7% σε σύγκριση με το β' τρίμηνο ή κατά 50.500 άτομα. Τεράστια η ψαλίδα με τα ποσοστά ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/3): Πού θα δείτε το ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet και όλη την αγωνιστική δράση
Ποδόσφαιρο 07.03.26
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/3): Πού θα δείτε το ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet και όλη την αγωνιστική δράση

Το σημερινό (7/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Πού θα δείτε το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet, αλλά και όλες τις αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Σύνταξη
Κώστας Γρεβενίτης: Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση – Η κόντρα για τα χωράφια – Τι λέει ο γιος του
Φως στο Τούνελ 07.03.26
Φως στο Τούνελ 07.03.26

Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη - Η κόντρα για τα χωράφια - Τι λέει ο γιος του

Οι νομικές ενέργειες που έκανε ο Γρεβενίτης προτού εξαφανιστεί για την περιουσία της θείας του και ο φόβος του ανιψιού του ότι θα χάσει το σπίτι που είχε χτίσει στο οικόπεδό της

Σύνταξη
Και η επόμενη μέρα;
Editorial 07.03.26

Και η επόμενη μέρα;

Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και ποια θα είναι η επόμενη μέρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ
Μην αγχώνεσαι 07.03.26
Μην αγχώνεσαι 07.03.26

«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ

Ο Κάνιε Γουέστ κατέθεσε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες για τη διαμάχη με εργολάβο σχετικά με την ανακαίνιση της έπαυλής του στο Μάλιμπου - τον οποίο, ο ράπερ, ξέχασε ότι δεν αποπλήρωσε, αλλά θυμόταν ότι δεν μύριζε ωραία

Σύνταξη
Επέστρεψε εντυπωσιακά ο Τέιτουμ μετά από 10 μήνες και οδήγησε τους Σέλτικς στη νίκη (120-100, vids)
Μπάσκετ 07.03.26
Μπάσκετ 07.03.26

Επέστρεψε εντυπωσιακά ο Τέιτουμ μετά από 10 μήνες και οδήγησε τους Σέλτικς στη νίκη (120-100, vids)

Πίσω φαίνεται πως έχει αφήσει μία για πάντα τις δύσκολες μέρες ο Τζέισον Τέιτουμ ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τη ρήξη αχιλλείου και έβαλε 15 πόντους στη νίκη των Σέλτικς.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Το ντόμινο του Ιράν – Από την Τεχεράνη στην Κύπρο
Expla-in 07.03.26
Expla-in 07.03.26

Το ντόμινο του Ιράν - Από την Τεχεράνη στην Κύπρο

Οι εύθραυστες διπλωματικές ισορροπίες με φόντο και τον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον Ιράν, μπορεί να επηρεάσουν εμμέσως τα ελληνοτουρκικά και τι ανησυχεί περισσότερο την Τουρκία;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;
Ποιος ; 07.03.26
Ποιος ; 07.03.26

Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;

Ο Τζέφρι Έπσταϊν απέκτησε πρόσβαση στους ισχυρότερους ανθρώπους του κόσμου. Σε μία σειρά από βίντεο, το Expla-in Project θα ξεδιπλώσει τις πτυχές του σκανδάλου. Σε αυτό το μέρος αναλύουμε το προφίλ του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σέρρες: Άφαντος εδώ και 40 ημέρες 44χρονος – Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του
Έκκληση 07.03.26
Έκκληση 07.03.26

«Ένα σημάδι του θέλω»: Άφαντος εδώ και 40 ημέρες 44χρονος από τις Σέρρες - Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του

«Χάθηκε το μοναχοπαίδι μου και σταμάτησε η ζωή μου…», λέει η μητέρα του - O 44χρονος από τις Σέρρες έφυγε από το σπίτι του για μια βόλτα και εξαφανίστηκε

Σύνταξη
Ιράν: Ανακοινώνει ότι σταματά τις επιθέσεις στις γειτονικές χώρες – Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη
Επιθέσεις και στον Λίβανο 07.03.26 Upd: 10:35
Επιθέσεις και στον Λίβανο 07.03.26 Upd: 10:35

Το Ιράν ανακοινώνει ότι σταματά τις επιθέσεις στις γειτονικές χώρες - Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα Ισραήλ και ΗΠΑ αύξησαν την ένταση των βομβαρδισμών τους στο Ιράν - Ο Τραμπ ζητά παράδοση άνευ όρων και εγκλωβίζεται στη Μέση Ανατολή - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Στενά Ορμούζ: Το μεγάλο «μπλόκο» στο πετρέλαιο – Το σχέδιο των 20 δισ.
Διεθνής Οικονομία 07.03.26
Διεθνής Οικονομία 07.03.26

Στενά Ορμούζ: Το μεγάλο «μπλόκο» στο πετρέλαιο – Το σχέδιο των 20 δισ.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή αλλάζουν τις θαλάσσιες ροές ενέργειας- Τα τάνκερ αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ και η Ουάσιγκτον εξετάζει πακέτο παρέμβασης 20 δισ. δολαρίων.

Λάμπρος Καραγεώργος
«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»
«Jailbroken» 07.03.26
«Jailbroken» 07.03.26

«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Μπράιαν Λάρκιν μιλά για την απαιτητική εμπειρία των γυρισμάτων της ταινίας «Jailbroken», η οποία γυρίστηκε ολόκληρη μέσα σε ένα κελί φυλακής, δημιουργώντας έντονη ψυχολογική πίεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι έπληξαν το Μίσιγκαν – Tουλάχιστον 4 νεκροί
Στις ΗΠΑ 07.03.26
Στις ΗΠΑ 07.03.26

Ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι έπληξαν το Μίσιγκαν - Τουλάχιστον 4 νεκροί (βίντεο)

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που ένας από τους ανεμοστρόβιλους ισοπέδωνε σπίτια στο Μίσιγκαν, με τα κομμάτια από τις στέγες να εκτοξεύονται στον αέρα

Σύνταξη
Αγωγή της μαγείρισσας κατά του Νεϊμάρ
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Αγωγή της μαγείρισσας κατά του Νεϊμάρ

Ζητεί το ποσό των 41.600 ευρώ για υπερωρίες υπό δύσκολες συνθήκες και άλλες απαιτητικές εργασίες που είχαν επιπτώσεις και στην υγεία της

Βάιος Μπαλάφας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στον κόμβο Φυλής – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο
Ελλάδα 07.03.26
Ελλάδα 07.03.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στον κόμβο Φυλής – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στην Αττική Οδό και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση

Σύνταξη
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
