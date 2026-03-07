Ο Μπάμπης Κωστούλας συναντήθηκε με τον Μπαρτζώκα (pic)

O Ολυμπιακός νίκησε με 86-80 τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της Euroleague και από το ΣΕΦ παρέλασαν όπως σε κάθε παιχνίδι αρκετοί επώνυμοι, αλλά και άνθρωποι του αθλητισμού.

Στο φαληρικό γήπεδο βρέθηκαν οι Χρήστος Μουζακίτης και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας, ενώ το ντέρμπι παρακολούθησε από κοντά και το αστέρι της Μπράιτον πλέον και πρώην ερυθρόλευκος, Μπάμπης Κωστούλας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε στα αποδυτήρια των ερυθρολεύκων, όπου και συνομίλησε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε στα social media τη φωτογραφία του παίκτη της Μπράιτον με τον coach Μπαρτζώκα, γράφοντας:

«Οι δεσμοί με τον Θρύλο δεν σβήνουν ποτέ.

Μετά το τέλος του ντέρμπι, ο ποδοσφαιριστής της Μπράιτον και πρώην ερυθρόλευκος, Χαράλαμπος Κωστούλας, βρέθηκε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού και είχε θερμή συνομιλία με τον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα».

Η σχετική ανάρτηση:

«Είναι πάντα ευχαρίστηση για μένα να βλέπω την προηγούμενη ομάδα μου. Μου αρέσει να βλέπω μπάσκετ, μου αρέσει να βλέπω EuroLeague.

Οταν μπορώ παρακολουθώ τους περισσότερους αγώνες και πάντα μου αρέσει να είμαι εδώ. Και φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος με τη νίκη. Η ομάδα αν δεν κάνω λάθος είναι πέντε σερί σεζόν στο Final Four, φέτος πιστεύω είναι η χρονιά μας», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων χθες βράδυ ο διεθνής επιθετικός της Μπράιτον.