«Εβάν, θα τρώω όλο το μπρόκολο μου» – Το απίθανο πανό για τον Φουρνιέ από μικρό φίλο του Ολυμπιακού (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτή την ώρα τον ΠΑΟΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ένα πλακάτ έκλεψε την παράσταση για τον Εβάν Φουρνιέ.

Αρκετός κόσμος βρίσκεται στις εξέδρες για να παρακολουθήσει το ματς, ενώ δυναμικό «παρών» έδωσαν και οι μικροί φίλοι των «ερυθρόλευκων».

Μάλιστα, ένας από αυτούς ξεχώρισε, καθώς κρατούσε ένα ιδιαίτερο χάρτινο πανό το οποίο απευθυνόταν στον Εβάν Φουρνιέ. Ο μικρός φίλος του Ολυμπιακού έγραψε ένα μήνυμα στον Γάλλο μπασκετμπολίστα, ζητώντας τη φανέλα του μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Δείτε το τρομερό πλακάτ για τον Φουρνιέ:

Συγκεκριμένα το πλακάτ έγραφε: «Εβάν, είμαι ο Νικόλας. Υπόσχομαι να τρώω όλο το μπρόκολό μου και να πηγαίνω νωρίς για ύπνο αν μου δώσεις τη φανέλα σου».