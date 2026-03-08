«Εβάν, θα τρώω όλο το μπρόκολο μου» – Το απίθανο πανό για τον Φουρνιέ από μικρό φίλο του Ολυμπιακού (pic)
Ένας μικρός φίλος του Ολυμπιακού θέλησε να ζητήσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη φανέλα του Εβάν Φουρνιέ.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτή την ώρα τον ΠΑΟΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ένα πλακάτ έκλεψε την παράσταση για τον Εβάν Φουρνιέ.
Αρκετός κόσμος βρίσκεται στις εξέδρες για να παρακολουθήσει το ματς, ενώ δυναμικό «παρών» έδωσαν και οι μικροί φίλοι των «ερυθρόλευκων».
Μάλιστα, ένας από αυτούς ξεχώρισε, καθώς κρατούσε ένα ιδιαίτερο χάρτινο πανό το οποίο απευθυνόταν στον Εβάν Φουρνιέ. Ο μικρός φίλος του Ολυμπιακού έγραψε ένα μήνυμα στον Γάλλο μπασκετμπολίστα, ζητώντας τη φανέλα του μετά τη λήξη της αναμέτρησης.
Δείτε το τρομερό πλακάτ για τον Φουρνιέ:
Συγκεκριμένα το πλακάτ έγραφε: «Εβάν, είμαι ο Νικόλας. Υπόσχομαι να τρώω όλο το μπρόκολό μου και να πηγαίνω νωρίς για ύπνο αν μου δώσεις τη φανέλα σου».
- «Εβάν, θα τρώω όλο το μπρόκολο μου» – Το απίθανο πανό για τον Φουρνιέ από μικρό φίλο του Ολυμπιακού (pic)
- Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Σλούκα, εκτός 12άδας με Ηρακλή οι Φαρίντ και Οσμάν
- H μυστική ρήτρα στο συμβόλαιο του Μέσι και ο μισθός στην Ίντερ Μαϊάμι
- Ολυμπιακός: Έτοιμος για τη «διαβολοβδομάδα» ο Βεζένκοφ
- Οι ακραίες συνθήκες προκάλεσαν πρόβλημα στον Τζόκοβιτς: Έκανε εμετό κατά τη διάρκεια του αγώνα (vid)
- LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- Με… 11άδα ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ – Ποιες είναι οι επιλογές του Μπαρτζώκα
- Θλίψη στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Έφυγε» από τη ζωή ο Βιθέντε Πανιάγκουα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις