Το Q&A του Μπλόσομγκεϊμ για Ολυμπιακό, Φουρνιέ – Βεζένκοφ και… Μπόλντγουιν (pics)
Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ προχώρησε σε νέα ανάρτηση-απάντηση για τον Ολυμπιακό – «Φουντώνουν» τα σενάρια για το μέλλον του.
- Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανοίγει την κάνουλα της ρευστότητας για τις κεντρικές τράπεζες
- Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη την Κυριακή - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
- Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό
- Γιατί αυτός είναι ο πιο παγωμένος χειμώνας των crypto
Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες της Μονακό, όμως με την κατάσταση στην ομάδα του Πριγκιπάτου να είναι έκρυθμη λόγω των οφειλών, το όνομα του ακούγεται σε πολλά και διάφορα σενάρια σχετικά με πιθανή μεταγραφή, με τον Ολυμπιακό να φέρεται πως είναι ένας από τους ενδιαφερόμενους.
Τα δημοσιεύματα γύρω από τον Αμερικανό φόργουορντ δίνουν και παίρνουν, την ώρα που εκείνος αποφάσισε να μιλήσει μέσα από το Twitter και να απαντήσει σε ερωτήσεις οπαδών σε Q&A.
Έτσι μετά την απάντηση που έδωσε για τον Ολυμπιακό, έδωσε κι άλλες ενδιαφέρουσες απαντήσεις για τους ερυθρόλευκους «φουντώνοντας» τις φήμες για το μέλλον του και όσα γράφονται για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Συγκεκριμένα, ο Μπλόσομγκεϊμ υπερασπίστηκε τον Ολυμπιακό, ενώ απάντησε και σε ερώτηση για το αν θα ήθελε να κερδίσει τη Euroleague με συμπαίκτες τους Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ.
Δείτε την απάντηση του Μπλόσομγκεϊμ για τον Ολυμπιακό:
«Αν ο Ολυμπιακός είχε ευνοϊκή διαιτησία, τότε γιατί δεν έχει κερδίσει την Euroleague τα τελευταία χρόνια; Νομίζω ότι οι διαιτητές είναι αρκετά συνεπείς φέτος με όλες τις ομάδες», έγραψε ο Αμερικανός.
But you saw what the game with Olympiacos was like, what the refereeing was like. Who guarantees that it won’t be like that until the end?
— Серж 🇷🇸🏴☠️ (@draza0003) February 14, 2026
Με αυτή την τοποθέτηση, ο Μπλόσομγκεϊμ υποστήριξε πως η διαιτησία στη φετινή Euroleague αντιμετωπίζει με παρόμοιο τρόπο όλες τις ομάδες.
Για το αν θα ήθελε να παίξει στον Ολυμπιακό μαζί με τους Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ, απάντησε: «Ίσως μια μέρα».
Maybe one day
— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) February 14, 2026
Τι είπε για τον Μπόλντγουιν
Για το αν είδε ασέβεια στον πανηγυρισμό του Ουέιντ Μπόλντγουϊν μετά από τη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, ο Μπλόσομγκεϊμ σχολίασε: «Απίστευτο σουτ και για να είμαι ειλικρινής, όχι».
Q/A … only answering serious questions
— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) February 14, 2026
- Το Q&A του Μπλόσομγκεϊμ για Ολυμπιακό, Φουρνιέ – Βεζένκοφ και… Μπόλντγουιν (pics)
- Super League: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κοντράρονται στην Τούμπα, must win παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό
- «Είναι υπέροχος από την πρώτη μέρα»: Τα λόγια του Ταϊρίκ Τζόουνς για τον Μιλουτίνοφ
- «Προκαλεί δυσαρέσκεια ο Τσέντι Οσμάν…»
- Η Μίλαν βιάζεται, ο Μόντριτς όχι
- Λίβερπουλ – Μπράιτον 3-0: Στους «16» του FA Cup με σούπερ Σαλάχ
- Ίντερ – Γιουβέντους 3-2: Οι Νερατζούρι πήραν το derby d’ Italia
- Ρεάλ Μαδρίτης – Σοσιεδάδ 4-1: Στην κορυφή η «Βασίλισσα» και περιμένει…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις