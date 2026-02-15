Το Q&A του Μπλόσομγκεϊμ για Ολυμπιακό, Φουρνιέ – Βεζένκοφ και… Μπόλντγουιν (pics)

Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες της Μονακό, όμως με την κατάσταση στην ομάδα του Πριγκιπάτου να είναι έκρυθμη λόγω των οφειλών, το όνομα του ακούγεται σε πολλά και διάφορα σενάρια σχετικά με πιθανή μεταγραφή, με τον Ολυμπιακό να φέρεται πως είναι ένας από τους ενδιαφερόμενους.

Τα δημοσιεύματα γύρω από τον Αμερικανό φόργουορντ δίνουν και παίρνουν, την ώρα που εκείνος αποφάσισε να μιλήσει μέσα από το Twitter και να απαντήσει σε ερωτήσεις οπαδών σε Q&A.

Έτσι μετά την απάντηση που έδωσε για τον Ολυμπιακό, έδωσε κι άλλες ενδιαφέρουσες απαντήσεις για τους ερυθρόλευκους «φουντώνοντας» τις φήμες για το μέλλον του και όσα γράφονται για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα, ο Μπλόσομγκεϊμ υπερασπίστηκε τον Ολυμπιακό, ενώ απάντησε και σε ερώτηση για το αν θα ήθελε να κερδίσει τη Euroleague με συμπαίκτες τους Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ.

Δείτε την απάντηση του Μπλόσομγκεϊμ για τον Ολυμπιακό:

«Αν ο Ολυμπιακός είχε ευνοϊκή διαιτησία, τότε γιατί δεν έχει κερδίσει την Euroleague τα τελευταία χρόνια; Νομίζω ότι οι διαιτητές είναι αρκετά συνεπείς φέτος με όλες τις ομάδες», έγραψε ο Αμερικανός.

But you saw what the game with Olympiacos was like, what the refereeing was like. Who guarantees that it won’t be like that until the end? — Серж 🇷🇸🏴‍☠️ (@draza0003) February 14, 2026

Με αυτή την τοποθέτηση, ο Μπλόσομγκεϊμ υποστήριξε πως η διαιτησία στη φετινή Euroleague αντιμετωπίζει με παρόμοιο τρόπο όλες τις ομάδες.

Για το αν θα ήθελε να παίξει στον Ολυμπιακό μαζί με τους Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ, απάντησε: «Ίσως μια μέρα».

Maybe one day — Jaron Blossomgame (@JaronBgame) February 14, 2026

Τι είπε για τον Μπόλντγουιν

Για το αν είδε ασέβεια στον πανηγυρισμό του Ουέιντ Μπόλντγουϊν μετά από τη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, ο Μπλόσομγκεϊμ σχολίασε: «Απίστευτο σουτ και για να είμαι ειλικρινής, όχι».