Ολυμπιακός: Με μπλουζάκι Μπαρτζώκα ο Φουρνιέ (pics)
Ο Εβάν Φουρνιέ εμφανίστηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το παιχνίδι με την Βίρτους Μπολόνια, φορώντας μπλούζα που απεικονίζει τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Με μπλούζα που απεικονίζει τον Γιώργο Μπαρτζώκα εμφανίστηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Εβάν Φουρνιέ.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ έφτασε στο ΣΕΦ για το παιχνίδι των Πειραιωτών με την Βίρτους Μπολόνια (21:15), φορώντας μπλουζάκι που είχε πάνω του το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Πολλοί, μάλιστα, σύνδεσαν την εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ ως μήνυμα συμπαράστασης στον έμπειρο τεχνικό, μετά το επεισόδιο που είχε ο προπονητής του Ολυμπιακού πριν από λίγες ημέρες στο γήπεδο της Ντουμπάι BC.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ μάλιστα ανέβασε το σχετικό βίντεο από την άφιξη του 33χρονου στο ΣΕΦ και το συνόδευσε με το παρακάτω σχόλιο: «Ωραίο T-Shirt Εβάν Φουρνιέ».
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Nice t-shirt, @EvanFourmizz ! 😊#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/d8CLk6q0Ey
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 6, 2026
Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γάλλος σταρ εμφανίζεται φορώντας μπλουζάκι που απεικονίζει κάποιο «ερυθρόλευκο» πρόσωπο, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες είχε φορέσει ένα αντίστοιχο για τον Έντι Τζόνσον και πιο πρόσφατα ένα με το πρόσωπο του Θοδωρή Παπαλουκά.
