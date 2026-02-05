Ολυμπιακός: Τραυματίστηκε ο Λαρεντζάκης

Απρόοπτο στον Ολυμπιακό, καθώς ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης υπέστη διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για κάποιο διάστημα, χωρίς να υπάρχει ακριβής εκτίμηση για το χρονοδιάγραμμα επιστροφής του Έλληνα διεθνή στα παρκέ.

Ο τραυματισμός του Λαρεντζάκη ήρθε να προστεθεί στις απουσίες των Μόντε Μόρις, Κώστα Παπανικολάου και Φρανκ Νιλικίνα που επίσης βρίσκονται στα «πιτς» για τους Πειραιώτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λαρεντζάκης έχει αγωνιστεί μόλις σε έξι παιχνίδια στην Euroleague και παίζει κατά κύριο λόγο στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Ο τραυματισμός του Λαρεντζάκη θα επανεκτιμηθεί ώστε να υπάρξει τις επόμενες ημέρες ενημέρωση για το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει.