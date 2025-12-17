sports betsson
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Τι απάντησε ο Μπαρτζώκας σε ερώτηση για τον Λαρεντζάκη…
Τι απάντησε ο Μπαρτζώκας σε ερώτηση για τον Λαρεντζάκη…

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην ήττα του Ολυμπιακού από τη Βαλένθια, τονίζοντας πως η ομάδα του δεν ξέχασε να παίζει μπάσκετ και ότι είναι στο χέρι της να γυρίσει την κατάσταση – Τι είπε για την απενεργοποίηση Λαρεντζάκη

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Βαλένθια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την αναμέτρηση με τις νυχτερίδες, αλλά και για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη που ήταν εκτός 12αδας.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι Ερυθρόλευκοι δεν έχουν ξεχάσει να παίζουν άμυνα, αλλά και ότι είναι στο χέρι τους να αλλάξουν την κατάσταση.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Φυσικά ήταν ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα. Είναι στενάχωρο να χάνεις στην έδρα σου, αλλά πρέπει να αναλύσουμε γιατί χάσαμε, αφού γνωρίζαμε ότι η Βαλένθια θα παίξει με αυτόν τον καταπληκτικό ρυθμό. Στην τελευταία περίοδο χάσαμε με 16 πόντους. Τι συνέβη εκεί; Σταματήσαμε να μοιράζουμε την μπάλα κι αντί να πασάρουμε γρήγορα, για να βρούμε την καλύτερη δυνατή επιλογή, αρχίσαμε την κατάχρηση ντρίμπλας. Τους το κάναμε πιο εύκολο, να επιτεθούν πάνω στην μπάλα.

Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε 13 πόντους διαφορά όσο πασάραμε την μπάλα. Κάποιες φορές πρέπει να αναλύσουμε τι πρέπει να κάνει κάθε παίκτης, καθώς πρέπει να ανταποκρίνεται στον ρόλο του. Δεν μπορώ να αγνοήσω ότι εμείς χάσαμε 6-7 ελεύθερα σουτ, αλλά εκείνοι τα έβαζαν όλα.

Αυτή τη στιγμή πρέπει να υπενθυμίσουμε και στους εαυτούς μας και στην μπασκετική κοινότητα ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα, παίζοντας σκληρά στο επόμενο παιχνίδι, για να επιστρέψουμε στις νίκες. Δεν ξεχάσαμε να παίζουμε μπάσκετ, είναι σίγουρα μια κακή περίοδος, αλλά έχουμε καλούς παίκτες, πρέπει να παραμείνουμε θετικοί, να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.

Υπάρχουν παίκτες που είναι δοκιμασμένοι στο υψηλότερο επίπεδο κι άλλοι που δεν είναι. Έχουν όλα τα προσόντα να το κάνουν, αλλά πρέπει να περάσουν από μία διαδικασία. Κι αυτό ξεκινάει από το πνευματικό. Να ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει στο γήπεδο, όχι απλά να θέλει να εκδηλώσει το ταλέντο του. Δεν φτάνει αυτό στην Euroleague. Πρέπει να είσαι συμπαγής. Όταν βγήκε ο Γουόκαπ η ομάδα μας σταμάτησε να έχει ταχύτητα, δημιουργία, άμυνα κλπ. Αλλά δεν μου αρέσει να το προσωποποιώ αυτό. Εννοείται πως με τον ρυθμό που παίζει πάνω-κάτω η Βαλένθια, δεν μπορεί κάποιος να παίξει 40 λεπτά, πρέπει να κάνεις και rotation. Εκεί φάνηκε ότι αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Αυτό είναι αλήθεια.

Αν εξαιρέσουμε τον Βεζένκοφ που έπαιξε 32′, δεν υπάρχει άλλους που να έπαιξε πάνω από 30′. Πολλοί που θέλουν να με κατακρίνουν, λένε ότι παίζω με το ρολόι, ότι βάζω και βγάζω παίκτες. Όλες οι ομάδες στην Ευρώπη που παίζουν με μεγάλη ένταση, βγάζουν πεντάδες και βάζουν. Τις αλλαγές δεν τις κάνει ο head coach, τον ενημερώνει από πίσω ένας από τους βοηθούς ότι πρέπει να βγουν αυτοί, με βάση τον χρόνο. Εγώ στο παρελθόν κατηγορήθηκα ότι παίζω με το ρολόι, σωστά; Τώρα πρέπει να κατηγορηθώ για το αντίθετο. Με βάση το αποτέλεσμα λοιπόν, κάθε απόφαση που παίρνω είναι λάθος όταν χάνουμε και σωστή όταν κερδίζουμε. Εγώ τις αποφάσεις τις παίρνω πριν από οτιδήποτε. Μετά και να μην έχεις διάθεση να κρίνεις άσχημα, μπορείς να πεις οτιδήποτε και να έχεις δίκιο.

Σε ό,τι αφορά τον Λαρεντζάκη, ξέρετε, πάντα ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν παίζει. Αλλά εγώ ποτέ δεν έχω μιλήσει για έναν παίκτη θετικά ή αρνητικά. Εγώ θέλω οι παίκτες που παίζουν στην ομάδα να ακολουθεί το πλάνο. Εγώ έκρινα ότι με αυτούς σήμερα θα μπορούσαμε να χτυπήσουμε το παιχνίδι.

Η Βαλένθια έχει συγκεκριμένο τρόπο που επιτίθεται, έχοντας σέντερ τον Κοστέλο και τον Ρίβερς που σουτάρουν τρίποντα. Στο πρώτο μέρος είχαν βάλει πέντε τρίποντα. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, πρέπει να παίξεις αλλαγές στην άμυνα. Υπάρχουν παίκτες που μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό, εννοώ γκαρντ που να παίξουν μετά κάτω από το καλάθι, να πάρουν το αμυντικό ριμπάουντ και υπάρχουν και άλλοι που δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν έχει να κάνει με αργά πόδια. Όταν κάνουν pop out με τον Κοστέλο και τον Ρίβερς που σούταραν πολύ καλά, όταν έχεις παίκτες όπως ο Μιλουτίνοφ και ο Χολ, μοιραία κάπου υπερτερείς, κάπου υστερείς. Αυτό είναι μια καλή εξήγηση. Δεν είναι θέμα γρήγορων ποδιών στην ομάδα γενικά.

Ο Φουρνιέ είχε 1/9 τρίποντα. Ένας σουτέρ που στη Νέα Υόρκη είχε σπάσει το ρεκόρ τριπόντων σε μια περίοδο. Πώς μπορείς να κάνεις ιδιαίτερη ανάλυση; Στους σουτέρ, αυτό που πρέπει να κάνει η ομάδα, είναι να του δημιουγήσει ανοιχτά τρίποντα. Το κάναμε σήμερα, αλλά τα έχασε. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να έχει μια κακή ημέρα. Εγώ επιμένω ότι αυτή τη στιγμή, το πιο σημαντικό πράγμα στο σύγχρονο μπάσκετ, είναι μια ομάδα να είναι συμπαγής. Συμπαγής σημαίνει στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, να ξέρει τι πρέπει να κάνει για να κερδίσει. Το μπάσκετ πηγαίνει στην ταχύτητα, στα μεγάλα σκορ.

Ομάδες που το υπηρετούν καλά μέσα στη χρονιά έχουν καλά αποτελέσματα. Πρέπει να δούμε και μέχρι το τέλος πώς θα πάει αυτό. Δεν υπάρχει εύκολο ματς στην Euroleague. Χάνεις ένα ματς και μετά η ψυχολογία βαραίνει. Ίσως η Βαλένθια να ήταν πιο φρέσκια γιατί δεν έπαιξε το ΣΚ. Εμείς παίξαμε Παρασκευή με ταξίδι, παίξαμε Κυριακή στο Περιστέρι, ξαναπαίξαμε σήμερα. Κάνοντας μια αξιολόγηση σε βάθος χρόνου, πρέπει να δούμε τι λείπει στην ομάδα μας, τι δεν λείπει, τι λείπει στις άλλες ομάδες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να γίνουμε όσο πιο συμπαγείς γίνεται και να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, με βάση τις δικές μας δυνατότητες και αδυναμίες.

Για τις αποδοκιμασίες, ξέρετε, είναι λογικό. Νομίζω ήταν από μια μικρή μερίδα. Ο περισσότερος κόσμος φώναζε “Ολυμπιακός”. Νομίζω ότι είναι λογικό στον Ολυμπιακό με τις προσδοκίες που υπάρχουν στον κόσμο, τις οποίες εμείς έχουμε δημιουγήσει, είναι αυτονόητο ότι ο κόσμος απογοητεύεται. Είναι φυσιολογικό και συμβαίνει σε όλον τον κόσμο. Ιδίους σε ομάδες όπου οι φιλοδοξίες είναι πάντα μεγάλες. Στο χέρι μας είναι να γυρίσουμε την κατάσταση. Να πάμε παιχνίδι, με παιχνίδι και να δούμε εν τέλει τι έχουμε καταφέρει στην Euroleague».

