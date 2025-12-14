Μπαρτζώκας: «Δείξαμε ότι δεν μπήκαμε για περίπατο»

Ο Ολυμπιακός πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από την έδρα του Περιστερίου επικρατώντας με 105-62, αφήνοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα αρκετά ικανοποιημένο με την εμφάνιση των παικτών του.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του ήταν σοβαρή, στάθηκε στην εντυπωσιακή εμφάνιση του Τόμας Γουόκαπ με τις 16 ασίστ, ενώ σχολίασε και το γεγονός ότι έφτασε τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη στην πρώτη θέση των προπονητών των Πειραιωτών με τις περισσότερες συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Κάναμε μια σοβαρή εμφάνιση και οι αιτίες είναι δύο. Σεβόμαστε το Περιστέρι γιατί έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και είναι τέταρτο στη βαθμολογία. Δείξαμε ότι δεν μπήκαμε για περίπατο. Ο άλλος λόγος είναι ότι δεν παίξαμε καλά και χάσαμε στην Μπαρτσελόνα. Είμαστε ευχαριστημένοι με την εμφάνιση και τη νίκη, ήμασταν σοβαροί για 40 λεπτά».

Για τον Γουόκαπ και τις 16 ασίστ του: «Ο Τόμας είναι η επιτομή του πλέιμεϊκερ. Αν δείτε πώς κατεύθυνε το παιχνίδι και πως τους έβαζε όλους μέσα στο παιχνίδι και την άμυνα που έκανε. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό για 40 λεπτά. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς».

Για το ρεκόρ συμμετοχών στον πάγκο του Ολυμπιακού και ότι ισοφάρισε τον Γιάννη Ιωαννίδη: «Είναι τρομερά τιμητικό, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε στο τέλος της θητείας μου στον Ολυμπιακό. Τότε μετράνε όλα, και οι τίτλοι».