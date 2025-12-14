Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός 62-105: Ξεκούραστη νίκη και 10/10 για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός διέλυσε το Περιστέρι Betsson με 105-62 και έκανε το απόλυτο 10/10 στη Stoiximan GBL, παραμένοντας μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Τρομερός Βεζένκοφ με 23 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν και ο Άλεκ Πίτερς που πρόσθεσε άλλους 15 για τους Πειραιώτες. Από την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου 13 είχε ο Νίκολς και 10 ο Καρντένας, με το Περιστέρι να είναι ανταγωνιστικό μονάχα για ένα ημίχρονο.

Κοντά το σκορ στο ξεκίνημα

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ψάχνοντας να βρει ρυθμό μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας με το σκορ στο πρώτο επτάλεπτο να είναι 17-18 υπέρ του Ολυμπιακού με το Περιστέρι να έχει πολύ καλή εικόνα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με τον Νίκολς να έχει 8 πόντους. Το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με το Περιστέρι Betsson να είναι μπροστά με +1 και σκορ 23-22.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνά του και με τους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ να παίρνουν τη μπάλα στο low-post και να τελειώνουν φάσεις οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με +10 και σκορ 24-34 στο 14’. Ο Βεζένκοφ με καλάθι του από κοντά έκανε το 26-36, φτάνοντας τους 17 πόντους στο συγκεκριμένο σημείο της αναμέτρησης.

Ο Νίκολς με καλάθι του έκανε το 32-43 με τον Αμερικανό να φτάνει τους 10 προσωπικούς πόντους. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έδωσε το μεγαλύτερο προβάδισμα, μέχρι εκείνο το σημείο της αναμέτρησης το +13 και σκορ 35-48 στο 19’. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με τον Ολυμπιακό στο +15 και σκορ 35-50.

Ξέφυγαν στο δεύτερο ημίχρονο οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου πάτησε γκάζι και με τους Γουόκαπ και Μοιλουτίνοφ να σκοράρουν ξέφυγε με +23 και σκορ 38-61 στο 24’. Ο Ολυμπιακός με τον Γουόκαπ να μοιράζει παιχνίδι και τον Βεζένκοφ να τελειώνει τις φάσεις από το low-post ξέφυγε με +33 και σκορ 38-71 στο 27’. Με συνεχόμενους πόντους του Πίτερς οι ερυθρόλευκοι ξέφυγαν με +39 και σκορ 41-80 στο 29’. Η τρίτη περίοδος τελείωσε με το buzzer-beater τρίποντο του Μουράτου και τους Πειραιώτες μπροστά στο σκορ με 44-82.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο ρυθμός δεν άλλαξε με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να εκτελεί καλά πίσω από τα 6.75μ. με τον αρχηγό, Κώστα Παπανικολάου να παίρνει συνεχόμενες επιθέσεις

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καρπάνος, Τεφτίκης, Λιαρομμάτης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-22, 35-50, 44-82, 62-105