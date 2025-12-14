Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός 62-105: Ξεκούραστη νίκη και 10/10 για τους «ερυθρόλευκους»
Το Περιστέρι Betsson την... πλήρωσε για την ήττα του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη, με τους «ερυθρόλευκους» να σοβαρεύονται στο δεύτερο ημίχρονο και να διαλύουν τον αντίπαλό τους με 105-62, για τη 10η νίκη τους στο πρωτάθλημα σε ισάριθμες αγωνιστικές.
Ο Ολυμπιακός διέλυσε το Περιστέρι Betsson με 105-62 και έκανε το απόλυτο 10/10 στη Stoiximan GBL, παραμένοντας μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Τρομερός Βεζένκοφ με 23 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν και ο Άλεκ Πίτερς που πρόσθεσε άλλους 15 για τους Πειραιώτες. Από την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου 13 είχε ο Νίκολς και 10 ο Καρντένας, με το Περιστέρι να είναι ανταγωνιστικό μονάχα για ένα ημίχρονο.
Κοντά το σκορ στο ξεκίνημα
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ψάχνοντας να βρει ρυθμό μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας με το σκορ στο πρώτο επτάλεπτο να είναι 17-18 υπέρ του Ολυμπιακού με το Περιστέρι να έχει πολύ καλή εικόνα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με τον Νίκολς να έχει 8 πόντους. Το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με το Περιστέρι Betsson να είναι μπροστά με +1 και σκορ 23-22.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνά του και με τους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ να παίρνουν τη μπάλα στο low-post και να τελειώνουν φάσεις οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με +10 και σκορ 24-34 στο 14’. Ο Βεζένκοφ με καλάθι του από κοντά έκανε το 26-36, φτάνοντας τους 17 πόντους στο συγκεκριμένο σημείο της αναμέτρησης.
Ο Νίκολς με καλάθι του έκανε το 32-43 με τον Αμερικανό να φτάνει τους 10 προσωπικούς πόντους. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έδωσε το μεγαλύτερο προβάδισμα, μέχρι εκείνο το σημείο της αναμέτρησης το +13 και σκορ 35-48 στο 19’. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με τον Ολυμπιακό στο +15 και σκορ 35-50.
Ξέφυγαν στο δεύτερο ημίχρονο οι «ερυθρόλευκοι»
Ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου πάτησε γκάζι και με τους Γουόκαπ και Μοιλουτίνοφ να σκοράρουν ξέφυγε με +23 και σκορ 38-61 στο 24’. Ο Ολυμπιακός με τον Γουόκαπ να μοιράζει παιχνίδι και τον Βεζένκοφ να τελειώνει τις φάσεις από το low-post ξέφυγε με +33 και σκορ 38-71 στο 27’. Με συνεχόμενους πόντους του Πίτερς οι ερυθρόλευκοι ξέφυγαν με +39 και σκορ 41-80 στο 29’. Η τρίτη περίοδος τελείωσε με το buzzer-beater τρίποντο του Μουράτου και τους Πειραιώτες μπροστά στο σκορ με 44-82.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο ρυθμός δεν άλλαξε με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να εκτελεί καλά πίσω από τα 6.75μ. με τον αρχηγό, Κώστα Παπανικολάου να παίρνει συνεχόμενες επιθέσεις
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καρπάνος, Τεφτίκης, Λιαρομμάτης
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-22, 35-50, 44-82, 62-105
- Μπολόνια – Γιουβέντους 0-1: Δύσκολη νίκη για τη «Μεγάλη Κυρία»
- Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- «Μίλησε» η γλώσσα του σώματος – Η αποκάλυψη ειδικού για το μέλλον του Σαλάχ στο Άνφιλντ
- Η βαθμολογία στη Super League μετά την ολοκλήρωση της 14ης αγωνιστικής
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 14ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Ιστορικό χατ-τρικ πέτυχε ο Παυλίδης με τη Μπενφίκα (pic)
- Παναθηναϊκός-Βόλος 2-1: Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη και φεύγει για Μαρόκο
- Μεντιλίμπαρ: «Δεν ήμασταν εύστοχοι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις